Банк Дмитра Фірташа Альянс винен вкладникам і державі мільярди та перебуває на межі банкрутства

В Україні незабаром може повторитись історія банку “Надра”. Олігарх Дмитро Фірташ довів до банкрутства ще одну фінустанову – банк «Альянс». НБУ, який має підтримувати стійкість вітчизняної банківської системи, багато років злочинно заплющував очі на багатомільярдні махінації та розкрадання коштів, зокрема державних, в «Альянсі».

Про це йдеться у матеріалі на сайті європейського видання Luxembourg Herald під назвою “Україна має закрити банк Фірташа, звідки було вкрадено мільйони євро”.

У матеріалі йдеться про те, що сьогодні банк не виконує своїх зобов’язань перед клієнтами. За даними джерела у фінустанові, обсяг невиконаних платіжних доручень клієнтів перевищив 1 млрд. грн. Забрати гроші із банку не можуть як приватні підприємства, так і держструктури.

“Від власних джерел у НБУ та банку нам вдалося з’ясувати реальне фінансове становище банку “Альянс” – воно катастрофічне. Нормативи регулятора не виконуються, грошей у сховищі немає, а кредити видані пов’язаним особам, багато хто без застав. Цілком очевидно, що «Альянс» – банк-банкрут, але при цьому регулятор не поспішає вводити туди тимчасову адміністрацію і карати винних у розкраданні мільярдів гривень вкладників», – пишуть журналісти Luxembourg Herald.

Конвертцентр Дмитра Фірташа

“Альянс” був заснований далекого 1992 року в Донецьку. Всі ці 30 років роботи на ринку він був відомий лише вузькому колу осіб, які не мали відділень. Після Революції, 2015 року банк нібито викупив виходець зі страхового бізнесу Олександр Сосіс. Але він є лише номінальним власником, а за фактом за фінустановою стоїть Дмитро Фірташ. Підсанкційному олігарху потрібний був банк обслуговування свого бізнесу. “Альянс”, який і раніше займався фінансовими махінаціями, чудово підходив для цих цілей. Клієнтами банку стали облгази, агро- та хімічні підприємства Фірташа («Твій Газзбут», «ЗТМК», «Ніка-Агротрейд», «Є Енергія», «Хім Трейд» та ін.). За нового власника «Альянс» зайнявся звичною справою – відмиванням та розкраданням коштів. Як і раніше – під мовчазну згоду регулятора та правоохоронців.

Так, Генпрокуратура вважає, що “Альянс” допоміг структурам Фірташа вкрасти у “Нафтогазу” понад 4 млрд грн. У матеріалах кримінального провадження йдеться, що через банк у 2017-2018 роках. керівництвом облгазів Фірташа за участю азотних підприємств олігарха незаконно виводилися кошти, що спричинило суттєве збільшення заборгованості перед державним НАК «Нафтогаз». Проте розслідування досі не доведене остаточно.

Ще один скандальний кейс пов’язаний із компанією “Глобалмані”. Прокуратура та НАБУ підозрюють банк «Альянс» у відмиванні брудних грошей, у тому числі на окупованих РФ територіях Донбасу та анексованого Криму. Оскільки «Альянс» виступав розрахунковим банком та емітентом електронних грошей «Глобалмані», його підозрювали у причетності до фінансування російських терористів на Донбасі.

Також журналістами було доведено, що через “Глобалмані” та банк “Альянс” здійснюються транзакції оплати купівлі наркотиків. Фінустанови брали гроші у клієнтів без ідентифікації, порушуючи вимоги НБУ та сприяючи кримінальній діяльності наркоторговців.

Пізніше Нацполіція виявила масштабну схему відмивання коштів та переведення 6,5 млрд грн до Росії протягом 2019-2020 років. Через ті самі “Глобалмані” і банк «Альянс».

2018 року НБУ оштрафував “Альянс” на 2,6 млн грн за відмивання злочинних грошей.

У тому ж році СБУ виявила, що посадовці великих промислових та енергогенеруючих підприємств Запорізького регіону займалися підривною діяльністю на користь Росії, а отримані від агресора кошти переказувалися на рахунки в банку “Альянс”, де успішно легалізувались. Серед компаній, які опинилися під підозрою, був “Запорізький титано-магнієвий комбінат” Фірташа. Це підприємство було одним із головних партнерів-клієнтів «Альянсу», зберігаючи всі свої кошти у цьому банку. У результаті суд заарештував ці кошти – понад 360 млн. грн., що становило майже половину всього капіталу банку.

У матеріалі люксембурзьких журналістів йдеться про те, що незважаючи на те, що збитки від таких схем завдали десятки мільярдів гривень українському бюджету, а державна зрада — це особливо тяжкий злочин, розслідування ведеться досі, ніхто з винних не притягнутий до відповідальності, навіть не взятий за варту. Водночас, посадові особи підприємства та банку “вирішували” питання з прокуратурою, яка у свою чергу дозволила зняти арешт з майна та рахунків. А коли Кабмін доручив виплатити зарплати співробітникам ЗТМК із цих коштів, «Альянс» не зміг цього зробити – гроші вже розкрали. За цим фактом Державне бюро розслідувань окремо відкрило кримінальне провадження та розслідує підкуп прокурорів.

Крім того, автори матеріалу стверджують, що за їхніми даними, “Альянс” співпрацював із росіянами, зокрема, з “Транскапіталбанком”, до самого початку повномасштабної війни, про що повідомляв НБУ. Регулятор не заперечував.

Ні гарантій, ні грошей

Справжньою “фішкою” банку “Альянс” стали махінації з невиконанням банківських гарантій. Схема, яка була б неможлива без серйозного даху в Нацбанку, проте процвітає багато років. Її суть проста: банк виступає гарантом виконання підрядником умов держтендера, але коли підрядник отримує передоплату і зникає, «Альянс» теж відмовляється компенсувати збитки держкомпаній, що виникли. У результаті гроші просто розкрадаються учасниками схеми, а держава залишається ні з чим.

У зв’язку з цим варто згадати історію 2018 року із закупівлями палива для Збройних сил України, в якій банк “Альянс” був гарантом. Паливо мала поставити фірма «Фідея» (входить до скандальної орбіти «Трейд Коммодіті» з оточення Петра Порошенка), але в термін цього не зробила. Але коли Міноборони спробувало стягнути з банку те, що він гарантував, «Альянс» відмовився платити. У результаті армія залишилася без палива, і без грошей.

У реєстрі судових рішень банк “Альянс” фігурує у 11,5 тис. справ

У майбутньому, як пишуть журналісти, ця схема проверталася багаторазово. Незважаючи на величезну кількість кримінальних справ, у яких фігурує банк “Альянс”, деякі державні структури продовжують зберігати в ньому гроші та погоджуватися на банківські гарантії “Альянсу” у державних тендерах. Серед інших постраждалих – «Державна інноваційна кредитно-фінансова установа», яка потребує повернення 17,3 млн. грн. у «Банк Альянс» у зв’язку з невиконанням взятих зобов’язань; «Адміністрація морських портів України», яка кілька років безуспішно намагається отримати від «Альянсу» 76 млн. банківських гарантій.

“Якщо подивитися звіти банку “Альянс”, у них ви не знайдете згадки про невиконані зобов’язання. Однак джерела в НБУ повідомляють, що на даний момент у банку невиконаних гарантій як мінімум на 3,2 млрд грн. З цієї суми 1,2 млрд грн – борг ТОВ “Юнайтед Енерджі” з орбіти олігарха Ігоря Коломойського перед “Укренерго”, а понад 2 млрд грн – борги облгазів Фірташа перед “Нафтогаз Трейдинг” та “Укргазвидобуванням. Що цікаво, НБУ у своїх відповідях на скарги держкомпаній демонструє подвійні стандарти – за Гарантіям Коломойського Нацбанк просить «Альянс» погасити борг, а за гарантіями Фірташа лише обіцяє розібратися в ситуації.

А тим часом очевидно, що держава вже не побачить цих грошей: ті ж облгази Фірташа були передані в управління “Нафтогазу”, і олігарх не платитиме за їхніми боргами”, – пишуть автори матеріалу.

Пацієнт мертвий, але визнавати цього не хоче

Автори матеріалу пишуть, що сьогодні банк “Альянс” – це фінансова дірка, в яку безповоротно пішов як приватний капітал, так і близько 0,9 млрд грн коштів держави та міста Києва. На депозитах в Альянсі Мінфін тримає 364 млн грн, а КМДА – 326 млн грн. Ще 178 млн грн – це кошти згаданого вище ЗТМК, який держава відібрала у Фірташа і зараз повертає до держвласності. Із ЗТМК зрозуміло – це підприємство ще нещодавно належало олігарху, а ось хто набридлив чиновників Мінфіну та КМДА тримати гроші в банку, який прославився сотнями кримінальних справ, те ще питання. За давньою українською традицією, у цій справі все вирішують хабарі, які чиновники одержують від банкірів.

Сьогодні, як стверджується в публікації, грошей у банку немає, він практично порожній та живе виключно за рахунок рефінансу НБУ. “Альянс” не виконує норматив ліквідності резервування грошей, порушує норматив валютної позиції (78,3% за максимально допустимих 5%).

Структури Фірташа, Григоришина за три місяці війни вивели із банку 2,5 млрд грн. В “Альянсі” на сьогоднішній день кредитний портфель становить 5,5 млрд грн, близько половини цього обсягу – погані кредити. За даними джерела в НБУ, близько 2 млрд грн видано компаніям Дмитра Фірташа, багато хто без застави. За фактом, ці гроші були просто розкрадені. Банк ще й витрачає рефінанс на купівлю валюти на Міжбанку, а потім виводить її на користь структур Фірташа за кордон.

При цьому у своїх звітах “Альянс” малює прийнятні цифри. Мовляв, у касах відділень є 480 млн. грн., а на коррахунках 1,05 млрд. грн. У тому числі 12 млн євро нібито лежать в італійському Banca popolare di sondrio.

“Все це фікція, кажуть наші джерела. Відповідно до загальноприйнятих нормативів, у касах “Альянсу” має знаходитися близько 200 млн грн в еквіваленті. Банкіри не дозволяють грошам без діла лежати у сховищі, особливо, якщо ці кошти можна покласти на овернайт у НБУ під 23 %. Тобто насправді заявлених грошей немає, вони існують лише на папері” – пишуть журналісти.

Ідентичну історію було докладно описано у 2015 році тоді ще директором з банківського нагляду НБУ Катериною Рожковою. Union Standard Bank запевняв регулятора, що має у київському сховищі 108 млн грн, але коли НБУ прийшов до банку з перевіркою, дуже швидко розкрився обман, і Union Standard було ліквідовано.

“У нашому випадку, за даними джерела в НБУ, номінальний власник банку Олександр Сосіс залишив Україну, прихопивши із собою готівкою 8 млн доларів – практично все, що було у центральному сховищі банку”, – йдеться у матеріалі.

Можливо, немає жодних 12 млн. євро і в італійському банку. Дуже схоже, що це фіктивний залишок, який, напевно, є гарантією кредиту, який ніколи не буде повернутий, і італійці просто спишуть ці гроші. Типова схема, за якою раніше працювали нечисті на руку українські банки в кооперації із сумнозвісним австрійським Meinl Bank.

Якби з фінансами банк “Альянс” мав порядок, він не звертався б за рефінансом НБУ під 27% річних. Це нездійсненні умови у ситуації, коли немає інструментів для інвестування, які перекривають цей високий відсоток позики. Станом на 1 червня у банку «Альянс» у зобов’язаннях перед НБУ висіло 4,1 млрд грн. І до цієї суми банк має виплатити понад мільярд відсотків. Це непідйомні суми для такого невеликого банку. І навіщо йому новий рефінанс під настільки невигідні умови, якщо має гроші? Очевидно, грошей все ж таки немає.

Знаючи всі ці факти, Нацбанк, проте, не робить жодних дій, щоб припинити це свавілля. Якщо банк лусне (а він за фактом уже лопнув, просто про це ще не оголосили), Фонд гарантування вкладів фізосіб має виплатити вкладникам 1,6 млрд грн.

“Мабуть, “Альянс” комусь дуже потрібен, якщо йому дозволяють існувати за такого стану справ. І нікого не бентежить той факт, що держава в цьому банку одномоментно може втратити близько 1 млрд на депозитах держструктур, 3,2 млрд грн – на невиконаних гарантіях та 1,6 млрд грн – на погашенні збитків вкладників-фізособ. Всього близько 6 млрд” – пишуть автори матеріалу і додають, що за їхньою інформацією, журналісти одного з провідних телеканалів України готують детальне розслідування, присвячене даній темі.

“Україна живе в умовах війни, а корумповані банки та чиновники продовжують грабувати державу. Нацбанк просто зобов’язаний гарантувати стабільну роботу банківської системи. І в ній не повинно бути місця таким відвертим конвертцентрам під вивіскою банку. Банк “Альянс” має бути ліквідований, а всі причетні до цієї злочинної схеми – притягнуто до відповідальності.

Для профілактики та виявлення подібних шахрайських схем в українських банках НБУ варто було б перевірити сховища всіх фінустанов та переконатися, що їхні звіти відповідають реальному стану фінансів. Варто з’ясувати, чи не втік хто з акціонерів разом із вмістом каси. Також не зайвим буде перевірити стан коррахунків українських фінустанов у маловідомих іноземних банках. 2014 року за допомогою нехитрих схем банкіри вивели за кордон 2,5 млрд доларів. Сьогодні, в умовах повномасштабної війни повторення подібного сценарію матиме катастрофічні наслідки”, – резюмують журналісти Luxembourgh Herald.