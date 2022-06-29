Украинцам начали блокировать карты за внесение крупных наличных сумм

Карточные счета украинцев начали блокировать при достижении наличных поступлений 400 тысяч гривен. Это не одноразовое зачисление сразу 400 тысяч, которое подлежит обязательному финансовому мониторингу, а внесение серии небольших сумм — по 10-20 тысяч гривен или по 30-80 тысяч гривен. Когда общий объем денег достигает 400 тысяч гривен, счет блокируется, а информация о нем передается в СБУ.

Об этом говорится в жалобах клиентов, которые они оставляют на профильных ресурсах. Претензии касаются одного банка — ПУМБ (Первый украинский международный банк). У других финучреждений подобные жалобы пока не зафиксированы.

Люди считают себя обманутыми, поскольку при открытии счета в ПУМБ им обещали возможность проведения финансовых операций на 400 тысяч гривен в месяц. Однако после превышения этой суммы на следующий месяц банк требует объяснить ему происхождение денег — предоставить документы, которые подтверждают легальность средств.

«При открытии карты говорят лимит в месяц по переводам — 400 тыс. У меня за 1 месяц было около 350 тыс., на второй месяц сделал еще 80 тыс, и банк запросил предоставить документы происхождения всех средств 430 тыс. В их же правилах финмониторинга в пункте 1.3 написано „При готівковій операції через касу на суму до 400 тис. грн підтверджувати джерело коштів не потрібно“. То есть если вы получите на карту более 400к за полгода или год (а может и 2), то так же попросят оправдать все средства», — написал в своей жалобе клиент из Киева.

Аналогичная история произошла и во Львове. Ее в своей жалобе на прошлой неделе описал Юрий Киценко, который заявил о блокировке карты ПУМБом. Он даже предоставил в отделение этого банка документы, подтверждающие происхождение денег, а теперь просит руководство не затягивать их рассмотрение и разблокировку средств.

«17.06.2022 года у меня была заблокирована карта ПУМБ. Предоставил обращение в 4-е отделение банка во Львове и подтверждающие документы происхождения средств на имя начальника отделения. Сказали, что для обращения более 400 000 гривен за все время военного положения необходимы подтверждающие документы. 20.06.2022 года предоставил в отделение еще одно обращение уже на имя председателя правления банка. Прошу банк оперативно рассмотреть обращение и подтверждающие документы и не затягивать время», — говорится в обращении Юрия.

Это не единичные случаи. До этого аналогичные жалобы на профильном форуме оставлял Руслан из Ивана-Франковска, Дарья из Киева и клиент под ником Barsikk.

Все люди хором говорили одно и то же. Вносили на счет наличными суммы меньше 400 тыс. грн — это граница для финансового мониторинга в нашей стране (с этого объема нужно объяснять происхождение средства), часто были небольшие суммы. Но, после того как сумма внесенных средств достигала 400 тыс. грн, банк блокировал счет и требовал документы о происхождении денег.

В самом ПУМБе заявили, что начали блокировку денег людей из-за вступления в силу нового закона, который заработал с 17 марта 2022 года. Это закон № 2120-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения».

Ссылаясь на этот закон, ПУМБ резко ограничил операции своих клиентов. Если раньше людям разрешали наличные зачисления на счет с дальнейшим проведением разных операций на общую сумму 400 тыс. грн в месяц. То теперь — 400 тыс. грн на время действия военного положения в Украине. Как известно, военное положение в нашей стране действует уже больше 4 месяцев.

400 тыс. грн в месяц и 400 тыс. за 4 месяца — большая разница.

Официальный ответ ПУМБа такой: «С 17.03.2022 года действует накопительный лимит на внесение наличных (суммируются все дробленные суммы) через POS-терминалы в кассе банка, терминалы самообслуживания и сформированные специалистом заявление на перевод наличных на счета до 400 000 грн. Этот предел действительно действует до конца военного положения».

При этом нужно понимать, что банк отправляет информацию о клиенте и его операциях в СБУ. А разблокирует его счет только после того, как Служба безопасности Украины подтвердит, что не подозревает человека в преступных действиях и финансировании терроризма. Сколько времени СБУ будет отвечать банку — неизвестно. Потому спрогнозировать срок разблокировки денег сложно.

Человека, на счет которого во время военного положения поступило наличных зачислений (в сумме) на 400 тысяч гривен и выше, автоматически начинают подозревать в финансировании терроризма, потому отправляют информацию в СБУ, и ждут от нее отмашки для разблокировки после предоставления информации о происхождении денег.

«Если вы уже предоставили необходимые документы, блокировка с вашего счета снимется не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от Службы безопасности Украины информации о том, что подозрение банка не подтвердилось», — заявили в ПУМБ.

Проанализировав вышеупомянутый закон № 2120-IX, «Страна» действительно нашла в нем упоминание о том, что банки должны жестко контролировать наличные операции клиентов в пороговых объемах. «Пороговым», согласно действующему законодательству по финансовому мониторингу, считается объем в 400 тыс. грн. Исключение делается только для денег, которые направляются на нужды армии и на покупку военных облигаций Министерства финансов.

«Банкам запрещается осуществлять расходные операции (в частности, выдавать средства в наличной форме, проводить их перевод) по счетам клиентов — физических лиц с денежными средствами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, кроме случаев перевода таких средств на специальные счета, открытые Национальным банком Украины для поддержки Вооруженных Сил Украины и/или для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от действий государства-агрессора Российской Федерации, а также для приобретения облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации», — говорится в законе № 2120-IX.

Еще раз подчеркнем — речь только о пополнении счета наличными. Или через кассу банка, или через платежный терминал, или через банкомат. Ограничения не распространяются на случаи с безналичными перечислениями. Если деньги были переведены с одного счета на другой — блокировок быть не должно. Считается, что они были предварительно проверены банком и «чистые» (не подозрительные).

В этом же документе говорится о том, что при малейших подозрениях в финансировании терроризма, банк обязан заморозить деньги и подать соответствующую информацию в СБУ для проверки. В законе это сформулировано так:

«В случае наличия подозрения, что внесенные клиентом банка — физическим лицом наличные денежные средства являются активами, связанными с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием, банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента — физического лица, заморозить эти активы и немедленно уведомить Службу безопасности Украины в установленном законодательством порядке (средствами электронной связи) о таких замороженных активах».

Что странно — это то рвение, с которым специалисты ПУМБа начали блокировать деньги украинцев, которым за время войны наличными вносилось на счет от 400 тыс. грн. Чуть ли не повально их стали подозревать в связи с террористами и нелегальными продавцами оружия. Причем известно о подобных жалобах только этого банка.

«По другим банкам таких сигналов/жалоб не поступало, хотя закон вступил в силу больше двух месяцев назад. А это финучреждение вдруг спохватилось и начало блокировки с отправкой информации в СБУ. Конечно, юристы ПУМБа будут ссылаться на новый закон. Но очень похоже, что они получили инструкции или нагоняй от контролеров Национального банка. Банк мог брать рефинансирование НБУ или по другой причине получить личного куратора Нацбанка, а тот мог дать уже внутренние рекомендации по ужесточению требований финансового мониторинга. Конечно, это лишь версия и сам банк никогда об этом публично не заикнется, поскольку данная информация представляет собой банковскую тайну. Но это могло бы объяснить выборочную требовательность ПУМБа. В законодательстве по финансовому мониторингу очень многое остается на усмотрение менеджмента каждого банка — там много субъективизма. Потому требования банков могут сильно отличаться, и человеку сложно ориентироваться», — прокомментировал «Стране» ситуацию старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Споры людей с банками по части финансового мониторинга обычно ни к чему не приводят. Да и судебные иски тут редко помогают, потому украинцам лучше постараться предоставить объяснения банку. Если человек и правда не террорист, то финансисты сильно не должны придираться. Тем более что действующее законодательство позволяет людям проводить между собой любые заимствования и оформлять их в свободной форме. Когда одно физлицо одалживает деньги другому — достаточно обыкновенной расписки, составленной в свободной форме.

«Человеку достаточно составить расписку о займе. А в своих пояснениях банку указать, что наличная сумма была им одолжена. Теперь же получает выплату ранее предоставленной суммы частями. Хотя это не всегда может помочь, банк может все равно требовать подтверждение легальности происхождения ранее одолженной суммы, как может требовать и легальность происхождения средств в случае дарения денег или их займа от дарителя и кредитора», — заметил Кравец.

Главный же совет, который дают специалисты с учетом закона № 2120-IX, — это не вносить на один счет крупных сумм наличными. Свыше 400 тыс. грн. Намного безопаснее открыть несколько счетов в разных банках, и пользоваться разными картами.

По материалам украинских СМИ