Максим Царенко: Интересы Киева, стран Западной коалиции и Еревана сегодня совпадают

Несмотря на то, что прошло не мало времени с момента начала полномасштабной российской агрессии против Украины многие политики, журналисты и эксперты все еще по инерции движутся по инерции и не оценивают адекватно изменение поведения бывших партнеров или, если можно так выразиться, предполагаемых партнеров. Об этом украинский эксперт Максим Царенко заявил в комментарии AnalitikaUA.net.

Эксперт считает, что в качестве примера можно рассмотреть изменения политики Тбилиси, Баку и Анкары, которые не присоединились к западным санкциям против Москвы, а наоборот — активно сотрудничают с Россией.

Цитата:

«Грузия, Азербайджан и Турция традиционно воспринимающиеся в качестве однозначных наших союзников, сегодня ведут себя в ином ключе, и мы видим относительную реакцию лишь на грузинском и отчасти турецком направлении. Речь идет об отзыве посла из Тбилиси и демаршах относительно политики Анкары по поводу санкций и заявления посла о приобретении Турцией украденного украинского зерна.

К сожалению, мы еще не наблюдаем переоценки Киевом ситуации, например, с Арменией, которая с момента российской агрессии изменила свою политику на международных платформах и перестала поддерживать Кремль. Также мало говорится и обсуждается в украинском политикуме совпадение интересов Киева и Еревана в вопросе перекрытия транспортных путей РФ для обхода западных санкций. Речь идет о так называемом «Зангезурском коридоре», создания которого настойчиво добивается Москва.

Кремль пытается под прикрытием разблокировки региональных транспортных сообщений на Южном Кавказе, добиться экстерриториального коридора через Армению якобы для Азербайджана, а по сути, для расширения российских транспортных возможностей обхода наземными видами транспорта западных санкций.

Очевидно, что существующая грузинская дорога, связывающая Турцию и Россию, не удовлетворяет возросшим потребностям России, и для их расширения Москва добивается открытия новых для себя дорог по старым советским маршрутам, а именно по югу Армении, где проходили раньше как железная дорога, так и автомобильная.

В создавшейся реальности интересы Киева, стран Западной коалиции и Еревана совпадают в плане предотвращения открытия дополнительного маршрута для России. К сожалению, наши политики и СМИ пока отстают от новых реалий и не реагируют должным образом на этот вызов».