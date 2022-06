Борис Баум - серый кардинал азартных игр, человек Арахамии и... российских ОПГ

Борис Баум – это латвийский представитель российских ОПГ, который занимается «решением вопросов» в комиссии по регулированию игорного бизнеса Украины. Недавно он «нарешал» выдачу лицензии российской букмекерской компании 1хBet, о чем говорится в расследование исследовательского сообщества InformNapalm.

Это несмотря на все доводы расследователей и того, что брянские владельцы 1хBet имеют кучу комерческой недвижемости и бизнесов в РФ, а один из них, Сергей Каркшов, и вовсе бывший сотрудник киберразведки МВД РФ!

В общем, несмотря на все это, члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) заявили, что в документах ООО «Твоя беттинговая компания», которая подала заявку на лицензию под брендом 1xbet, не нашли ее связей с Российской Федерацией. Об этом со ссылкой на ответы чиновников пишет 24 июня издание Delo.ua.

«У КРАИЛ не было никаких подтверждений, что это – российская компания», – цитирует Delo.ua комментарий члена комиссии Геннадия Новикова.

«На замечание, что в заявке был указан бренд 1xbet, принадлежащий россиянам, Новиков ответил: «По документам это не видно», добавив, что комиссия проводила свою проверку, по результатам которой подтвердила, что «по документам бренд не российский», – пишет издание.

Исполняющая обязанности главы КРАИЛ Елена Водолажко также сказал журналистам, что компания – точно резидент Украины, а бренд точно не принадлежит россиянам.

«Этот бренд не принадлежит россиянам, согласно той информации, которую мы проверяли. Все торговые марки, бренды, зарегистрированы в реестре, где можно посмотреть, на кого торговая марка зарегистрирована. Точно не на российскую компанию и не на тех граждан, которых упоминают в последних публикациях», – сказала она.

Со ссылкой на данные украинских реестров Delo.ua пишет, что торговая марка 1xbet была зарегистрирована в Украине в 2015 году на кипрскую компанию Navasard Limited.

«По данным издания Forbes, именно эта компания принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Однако этого КРАИЛ при проведении своей проверки не увидело. Как отмечает издание InformNapalm, 1xbet имеет разрозненную многоуровневую систему офшорных предприятий, переплетенную между собой людьми, услугами и контрактами. Такая система выстраивалась полтора десятилетия, чтобы 1xbet мог вести как легальную так и нелегальную деятельность, а реальные собственники были защищены от претензий государственных структур и деятельности правоохранителей разных стран», – сказано в статье.

Также в расследовании InformNapalm утверждал, что Баум связан с депутатом Госдумы РФ и спецпредставителем президента РФ Владимира Путина Александром Бабаковым, «ранее известной как представитель группировки «Лужниковские». Расследовали заявили, что Баум рассказывал об одном из аргументов для получения для бренда 1xbet лицензии в Украине – ООО «Твоя беттинговая компания» купила военные ОВГЗ на 500 млн грн.

«На телефонные звонки для получения комментариев по этому поводу Борис Баум не отвечает», – заявили журналисты.

Кроме того, попавший на «Миротворец» член Лужниковской ОПГ Боря Баум начал скулить в Фейсбуке, что он хороший.

Что предшествовало скандалу

В позапрошлом, 2020 году, президент Украины Зеленский с помпой подписал закон о легализации игорного бизнеса. И с огромным пафосом пообещал миллиардные прибыли, которые наполнят украинский бюджет.

В апреле следующего, 2021 года, Борис Баум, первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, заявил, что «запуск игорного рынка состоялся». И добавил – «В этом месяцев у КРАИЛ план был 307 млн. гривен, они его выполняют».

А 13 января уже этого года Госказначейство отчиталось о поступлениях от легализованного игорного бизнеса. Оказалось, что 2021 год принес в казну 127 гривен 03 копейки. Сто двадцать семь гривен ноль три копейки.



До 307 миллионов гривен, обещанных Баумом в апреле прошлого года, не хватает 307 миллионов без 127 гривен 03 копеек.

При этом все прекрасно понимают – игорный бизнес в Украине процветает. Как, пожалуй, ни один другой. В чем же секрет такого эпичнейшего провала? А секрет именно в персоне человека, который выступал главным консультантом президентского офиса по запуску игрового бизнеса в Украине. И этим человеком был именно Борис Петрович Баум.

То, что Баум является владельцем Первой национальной лотереи России (оффшор First National Lotteri Ltd), а также являлся фигурантом нескольких скандалов и имеет судимость в Латвии, никого не остановило. Ни власть, ни общество, которое пребывало в эйфории от персон «новых лиц» во главе с самым главным «новым лицом».

Хотя уже тогда раздавались голоса, которые предупреждали – если главным консультантом выступает Баум, ничего хорошего из этого не получится. Тем более, что его в нашей стране хорошо знали – Борис Баум почти 20 лет проработал в российских компаниях в Украине, владельцы которых и сейчас имеют здесь значительные интересы. В частности, речь идет о ряде компаний, которые связывают с российской организованной преступной группировкой под названием «Лужниковская». Ее члены контролируют энергетические и гостиничные бизнесы в Украине.

Но предупреждающие голоса утонули во всеобщем ожидании чуда и «конца эпохи бедности». Что ж – нате вам чудо в 127 гривен. Впрочем, вернемся к персоне Бориса Баума.

Баум – бывший гражданин Латвии.

Баум появился на Банковой после победы Владимира Зеленского. Тогда в ОПУ, еще до избрания новой Верховной Рады, создали рабочую группу по разработке закона о легализации рынка азартных игр. Чтобы войти в ее состав, Баум в 2020 году получил по специальному указу Зеленского украинское гражданство.

Бориса Баума привел на Банковую нынешний глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Якобы потому, что они несколько лет были соседями, и Баум, по словам Арахамии, «имел опыт управления казино» (вероятно, речь идет о казино в гостинице «Премьер Палас»). Каким казино управлял Баум, Арахамия не вспомнил.



По данным НБУ, Баум вместе с Гинером являлись акционерами «Первого инвестиционного банка». Как гражданин Латвии Boriss Baums Баум является соучредителем лондонских фирм Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited, фигурировавших в схеме собственности и судебных спорах за гостиницу «Киевская Русь» в центре Киева десять лет назад.

В украинском госреестре Баум упоминается как совладелец ООО «Про-Энерджи Консалтинг», которое в партнерстве с норвежским бизнесом строит солнечную электростанцию в Броварах. В этом проекте партнером Баума выступает юрист Максим Лавринович, сын экс-министра юстиции Александра Лавриновича.

Это что касается Украины и «лужниковских». Но есть еще Латвия и другая российская ОПГ – Тамбовская. К ней тоже причастен Борис Баум. Связь прослеживается следующим образом. Борис Баум женат на некоей Карине Сироткиной (Karina Sirotkina).



Она вместе со своим отцом Николаем Сироткиным (Nikolajs Sirotkins) являются совладельцами общества с ограниченной ответственностью «НИКС» (NIKS) с уставным капиталом 1 435 089 евро.



В девяностые годы Николай Сироткин владел хоккейной командой NIKS-BRIH. Что значило коллаборацию: «Николай Сироткин и Бригада рэкета Ивана Харитонова». Последнего в свое время называли «королем рэкета», и он имел тесные связи с лидером «тамбовцев» Владимиром Барсуковым (Кумариным), которого в 2019 году приговорили к 24 годам колонии строгого режима

В то время группировка Ивана Харитонова по праву считалась самой крупной в Латвии и находилась в тесном контакте с Россией.

Кроме «тамбовцев», неоднократно судимый Иван Харитонов находится в постоянном контакте и с лидером «Подольских» Сергеем Лалакиным (Лучок).

Фирма NIKS, на совладелице которой Карине Сироткиной женат Борис Баум, владеет крупнейшим латвийским казино Studio 69. Вообще этот брак молва метко окрестила «мафиозным гешефтом», намекая на связи Баума с Лужниковской ОПГ, а его тестя Николая Сироткина – с Подольской и Тамбовской.

Возвращаясь в Украину – стает понятным, почему российская организованная преступность так активно продвигала легализацию игорного бизнеса в нашей стране. По осторожным оценкам, годовой объем игорного рынка Украины составляет 20 миллиардов долларов. Именно на долю от этих денег рассчитывала российско-латвийская организованная преступность, активно внедряя в Офис президента Украины Бориса Баума в качестве идеолога легализации игорного бизнеса.

О том, что этого человека ни в коем случае нельзя допускать к процессу легализации игорного бизнеса, Зеленского предупреждали не только украинские расследователи. В разгар работы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, где Борис Баум был заместителем руководителя, британское издание Talk Finance в своем расследовании Boris Baum: a reform’s Locomotive or ‘Mafia’ fixer in the office of Ukrainian President прямо указывало: «Баум Борис Петрович является ставленником Лужниковского ОПГ в Украине, причем его связи с мафией настолько мощны, что стали визитной карточкой».

Но, как уже говорилось, все эти предупреждения остались «гласом вопиющего». Результат мы видим сейчас – 127 гривен поступлений в госказну. Но при этом рынок азартных игр никуда не делся – он по-прежнему оценивается в 20 миллиардов долларов. Куда в таком случае уходят деньги из карманов украинских граждан? А туда, куда и из карманов латвийских – в карманы представителей российской организованной преступности, чьи интересы отстаивает бывший латвийский, а ныне украинский гражданин Борис Петрович Баум, первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины.

Тем временем Борис Баум пособник террористов и его друзья рашисты из 1xBet уже оказались на «Миротворце»

В то время, как рашистские компании изгоняют из всех цивилизованных стран за развязанную войну и геноцид в Украине, доблестный КРАИЛ (регулятор беттинга и онлайн казино в Украине) под чутким попечительством Бориса Баума выдает рашистам 1xBet лицензию на работу в Украине. Этим ублюдкам из КРАИЛ все равно как пахнут деньги, пахнут они кровью детей или матерей, главное что они идут в личные карманы.

А то что они продают свою страну оккупантам, так это не их страна, все их родственники, дети и жены с любовницами, давно уже не считают Украину своей. Вот так, пока ВСУ гонит рашистов из Украины, кто-то им открывает черный ход.

Пока ВСУ гонит рашистов из Украины, кто-то им открывает черный ход.

Судя по всему, КРАИЛ все равно, что это кровавые деньги. Их даже не смущает сотрудничество с оккупантами во время войны.

Напомним, трое россиян (конечные бенефициары российского 1XBet), проживающих сейчас на Кипре, и Борис Баум, который в условиях войны помог им получить лицензию на деятельность в Украине, попали на «Миротворец». Ранее они стали фигурантами скандала с выдачей 1XBet лицензии в Украине.

Конечные собственники букмекерской корпорации с российскими корнями 1XBet Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, а также Борис Баум из украинской Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), попали в реестр сайта «Миротворец». Об свидетельствуют данные самого сайта.

По данным центра Миротворец:

Сознательное участие в процессах дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём для финансирования российской военной агрессии и терроризма.

Бизнесмен, фигурант громких скандалов, претендент на должность главы Комиссии по надзору за игорным рынком.

Дата рождения: 08.12.1973

Код ДРФО: 2700513230

Получил гражданство Украины в 2020 году.

Ще один яскравий представник «Лужніковських» – Михайло Спектор. До 2015-го року він контролював практично всю діяльність російської групи в Україні і був президентом VS Energy. В ЗМІ його описують, як відомого кризового менеджера. Він же колись був керівником Бориса Баума. Михайло Спектор також пов’язаний із азартними іграми. Представники ринку розповідають, що він був партнером Pari Match по одному проекту в Африці.

Борис Баум допоміг встановити контакт між Сєміохіним, Каршковим та Михайлом Спектором, і тепер останній відповідає за успіх 1XBet в Україні і просуває інтереси російських засновників проекту. Для роботи Спектор залучив Сергія Цибіна у якості номінального власника і керівника для юридичної особи ТОВ «Твоя беттінгова компанія», яка й мала отримати ліцензію під 1XBet. Процесом ліцензування займався юрист Сергій Тарасюк. В КРАІЛ у Спектора була підтримка Баума. І на початку року цього могло бути достатньо. Але документи для подачі на одну ліцензію були готові тільки в лютому, а на другу – в березні 2022 року. Тож плани скорегувала війна.

Тепер відверто російському бренду було набагато складніше офіційно зайти на український ринок. Щоб просунути питання ліцензії для 1XBet в КРАІЛ, Борис Баум розповів, що, отримавши ліцензію, вони зобов’язуються купити військові ОВДП на 500 млн грн. І це спрацювало. Вже 30 березня регулятор видав ТОВ «Твоя беттінгова компанія» ліцензії на букмекерську діяльність та організацію азартних ігор в інтернеті. Після бажання купити військові облігації хотілося б повірити, що «український» 1XBet і справді український, і жодним чином не пов’язаний з росіянами Сєміохіним та Каршковим. Але є один нюанс. Від 1XBet була і ще одна пропозиція – дозволити приймати ставки від гравців-нерезидентів України і запровадити пільгове оподаткування для такої діяльності. За проведення грошей нерезидентів через українські компанії букмекер готовий платити в бюджет 3% від обороту та закупати ОВДП на 20% від прибутку. Здавалося б, ще одна ініціатива, націлена на економічний розвиток країни під час війни. Насправді ж така пропозиція – намагання закрити давню біль Сєміохіна і Каршкова, пов’язану з діяльністю на різних ринках. Одна з найпопулярніших в світі ліцензій на гемблінгову діяльність – ліцензія Кюрасао. Вона існує двох типів: Master license и Sublicense. Перша дає можливість самостійно видавати Sublicense третім компаніям. 1XBet багато років безрезультатно намагається отримати Master license. Це суттєво обмежує можливості компанії в побудові сітки партнерських брендів. В якості альтернативи засновники 1XBet придумали іншу схему – заходити на нові легальні ринки та самостійно створювати собі умови, подібні до Master license. Саме така спроба зараз відбувається і в Україні. Отримавши можливість працювати з нерезидентами, 1XBet зміг би розширити свою діяльність по всьому світі і відмивати кошти від операцій, проведених за межами України. Надходження цієї пропозиції до КРАІЛ вказує на зв’язок українського 1XBet з Сєміохіним та Каршковим.

В 2006 году — глава наблюдательного совета Никопольского завода ферросплавов (принадлежал Игорю Коломойскому и Виктору Пинчуку). Партнером выступала российская ООО VS Energy International Ukraine.

Тогда же Баум был и первым помощником руководителя VS Energy, которая принадлежала бизнес-группе сначала депутата Госдумы Александра Бабакова, а затем Михаила Спектора.

В 2015 году имя Бориса Баума всплыло в скандальных «панамских документах», где он значился владельцем офшорной First National Lotteri Ltd ( в 2008-2010 годах).

В 2015 году — был уволен с должности главы Набсовета банка «Перший інвестиційний банк», занимал эту должность 1 год и 2 месяца.

Апрель 2020 года — стал внештатным советником заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

С апреля 2020 года — основатель и директор благотворительного фонда «Прайм» в Киеве (Код ЕГРПОУ 40828445). Сфера деятельности: предоставление социальной помощи без обеспечения проживания. Фонд собирал и распределял деньги с олигархов для борьбы с коронавирусом. https://thepage.ua/dossier/baum-boris

В 2010 году некий Борис Баум был фигурантом уголовного дела в Латвии, о чем писали местные СМИ. Речь шла о контрабанде в крупных размерах и подделке документов. Таким образом в Риге хотели легализовать новый «Мерседес».

Сначала для Баума дело, которое длилось 5 лет, закончилось легким испугом — его оправдали. Якобы во всем были виноваты таможенник, брокер и кладовщик. Но потом дело пересмотрели и Баум получил пять лет условно.

Связи: Бабаков Александр Михайлович , Воеводин Михаил Викторович (Миша Лужнецкий), Спектор Михаил, Каршков Сергей Сергеевич , Семиохин Роман Александрович

Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

Про владельцев 1xBet

Главарем 1xBet является Роман Семиохин. Он наиболее известен из всей троицы брянских букмекеров.



Роман Семиохин. Фото © YouTube/Forbes

У Семиохина в России целая россыпь компаний. Самые успешные из них те, что управляют коммерческой недвижимостью: “Комфортиндустрия”, “Комфортаренда”, “Стройсити”, “Бизнеспроект”, Отель “Мегаполис” и Агрохолдинг “Кролково”. Их суммарная выручка за прошлый год — около 380 миллионов рублей.

Через цепочку других фирм Семиохин с партнёрами выкупили, как писали местные СМИ, сеть продуктовой корпорации “Гринн”. Это 27 гипермаркетов “Линия” и три торгово-развлекательных комплекса, расположенных в десяти областях Центральной России. Доходы холдинга достигали свыше 25 млрд рублей в год.

Владельцы 1xBet в общей сложности владеют более чем 150 объектами недвижимости в Брянске, Липецке, Рязани, Белгороде, Смоленске, Чебоксарах, Челябинске и Москве. Общая стоимость превышает 1,5 млрд рублей. Речь в том числе о гостиницах Holiday Inn, свыше десятка квартир, коммерческих помещениях на первых этажах жилых домов, крытом рынке стройматериалов, торговых и офисных центрах. В Москве Семиохин не мелочился и вложился в офисы в небоскрёбах “Сити”. Два офиса обошлись ему несколько лет назад в 200 млн рублей. Но сейчас эти помещения могут стоить в два раза больше. У него также есть крестьянское фермерское хозяйство в Брянске. Судя по данным о балансе компании, это тоже дорогой актив — около 600 млн рублей.

У партнёра Семиохина — Сергея Каршкова — в России две бухгалтерские фирмы “Инсистем” и “Инсистем+” с общей выручкой 160 миллионов рублей за прошлый год. Каршков был сотрудником киберразведки МВД РФ и примкнул к букмекерам примерно в 2011 году. Сейчас он заявляет о своей непричастности к работе на 1xBet. Каршков якобы лишь консультировал сеть по вопросам маркетинга. Каршков является главным переговорщиком и занимается организационными вопросами.

У их третьего компаньона — Дмитрия Казорина — бизнеса в России не осталось.

Борис Баум — представитель «лужниковской братвы» в Украине

Намерение президента Зеленского легализовать игорный бизнес взбудоражило аппетит любителей легкой наживы не только в Украине, но и за «поребриком».

И хотя легализация казино пока что находится только на стадии разработки законов, он уже сейчас берется под контроль российскими «лохотронщиками», действующими через своего представителя Бориса Баума. Ему удалось втесаться в окружение Зеленского, войти в комитет Верховной Рады в качестве «представителя президента», и стать соавтором законопроекта №2285.

Сначала на Баума не обращали большого внимания, не зная толком, что это за человек. И большее беспокойство вызывало активное участие в процессе легализации игорного бизнеса таких его акул, как букмекерская компания «Пари-Матч» (владелец Эдуард Швиндлерман), которая работает в России, Грузии и Молдове, незаконно организовывает виртуальные казино. В разработке законопроекта участвует связанная с нею юридическая компания «Eterna Law» и бывшая сотрудница «Пари-Матч» Ирина Сергиенко, ставшая президентом «Украинской ассоциации игровой индустрии» и председателем «Координационного совета по социально-ответственной легализации казино». Или таких, как букмекерская компания «Фоворит» (Андрей Матюха), которая под видом распространения государственных лотерей открывает нелегальные игровые залы. И, не смотря на то, что только в 2016 году СБУ накрыла 28 таких заведений (было изъято более тысячи единиц компьютерной техники), против «Фаворита» так и не возбуждали уголовных дел. Крепкая у Матюхи «крыша»!

Но затем, заинтересовавшись, а кто же такой этот никому ранее не известный Борис Баум, журналисты выяснили, что он был одним из топ-менеджеров «VS Energy», владеющей в Украине несколькими облэнерго, сетью отелей и долей в металлургических заводах, а также был председателем наблюдательного совета «Первого инвестиционного банка». И что все эти предприятия принадлежат группе российских бизнесменов Бабакову, Гинеру и Воеводину, известными как лидеры «Лужниковской» группировки. А Александр Бабаков является еще и членом Совета Федерации РФ, в прошлом – заместителем председателя Государственной Думы. И вот тут уже стало ясно, что эта проблема выходит далеко за рамки вопроса о легализации казино…

Латвия-Америка-Украина

Хотя в последнее время Борис Баум довольно часто упоминается в украинских СМИ в контексте темы легализации азартных игр, информация о нем крайне скудна и противоречива. Найти его биография практически невозможно, его прошлое в Украине словно стерто, а его связи в России вызывают путаницу. Например, когда говорят о его принадлежности к «Лужниковской» группировке, это автоматически приводит к вопросу о его возможном родстве с московским бизнесменом Петром Фридриховичем Баумом – владельцем таких предприятий, как «Русстехинвест» и «Рускерамика», бывшим владельцем Брянского машиностроительного завода. Уж не он ли его батюшка? Если всё-таки покопать глубже, то оказывается, что нет.

Петр Баум

Редакции удалось выяснить, что Баум Борис Петрович родился 8 декабря 1973 года в Юрмале (тогда — Латвийская ССР, теперь Латвия). Там же выросли, поженились и работали его родители Петр Баум (1948 г.р.) и Роза Баум (1952 г.р.), живущие в Юрмале до сих пор – хотя многие их друзья уехали кто в Израиль, кто в США. Несколько лет в Америке прожил и их сын Борис.

В 1991 году Борис Баум окончил Рижскую среднюю школу №40, а через год поступил в только открывшуюся тогда Рижскую международную школу экономики и бизнеса (RISEBA), где проучился до 1996 года и получил степень бакалавра по экономике. Затем Борис Баум уехал в США: причины этого нигде не указываются, возможно, это было связано с бизнесом или ему предложили хорошую работу, или же Баум просто воспользовался возможностью эмигрировать в Америку. Там он жил, минимум, два года и за это время окончил «Pepperdine University» в Малибу – один из многочисленных американских частных университетов «второй категории», плодящих юристов, бухгалтеров и менеджеров. В нём Борис Баум получил степень магистра по менеджменту и экономике.

Роза Баум

А вот следующие несколько лет жизни Баума совершенно неизвестны. Он скрывает их даже в своих анкетах члена наблюдательных советов. Но почему? Ведь молодой специалист с двумя дипломами (одним американским) наверняка нашел себе работу в какой-то западной фирме – что считается украшением резюме любого украинского топ-менеджера. Но почему-то Баум не хочет афишировать, чем именно он занимался в период между окончанием «Pepperdine University» в 1998-м и своим появлением в Украине в 2006-м в качестве главы наблюдательного совета ПАО «Первый инвестиционный банк» и первого помощника руководителя ООО «V.S. Energy International Ukraine» Михаила Спектора. Который как раз тогда сменил Александра Притыку во главе работающей в Украине бизнес-группы, принадлежащей группировке «Лужники».

Тогда же, в 2005-2006 г.г., «лужниковские» заметали следы и меняли имидж, подстраиваясь под новую украинскую власть. Возможно, в ходе этого была очень сильно подчищена и биография Бориса Баума, что сокрыло ответ на самый интригующий вопрос: как и почему обосновавшийся в США эмигрант из Латвии связался с «лужниковскими» и поехал обслуживать их бизнес в Украину?

В какой-то мере найти ответ на этот вопрос, равно как и объяснить появление Баума в окружении Зеленского, может следующий факт: 2 мая 2010 года в Израиль, на свадьбу днепропетровского бизнесмена Тимура Миндича, на личном самолете Михаила Спектора прибыла большая группа почтенных гостей. В их числе были глава Днепропетровской общины «Хабад» Шмуэль Каминецкий, олигархи Виктор Пинчук, Михаил Киперман, Марк и Евгений Коганы, бывший посол Украины в США Михаил Резник, а также Борис Баум.

Как росла «Лужа»

В 1992 году знаменитый московский спортивный комплекс в Лужниках был акционирован, и АО «Лужники» получило право на самостоятельное занятие хозяйственной деятельностью. Первым делом акционеры открыли на свободной территории возле стадиона одноименный вещевой рынок, получивший в народе прозвище «Лужа» и на несколько лет ставший крупнейшей барахолкой не только Москвы, но и всего СНГ. Буквально сразу же за рынок началась ожесточенная война между крупнейшими ОПГ: «Солнцевской», «Измайловской» и «Липецкой». За каждой из них стояла «крыша» во власти, в правоохранительных органах, в спецслужбах.

В итоге рынок достался «липецким», но не как трофей, а скорее как их удел при разделе сфер влияния. Например, «солнцевские» закрепили за собою нефтегазовый бизнес и расширили своё влияние на Запад (Европу и США), «измайловские» стали прибирать к рукам металлургические предприятия, а «липецким» разрешили устанавливать контроль над вещевыми рынками. Правда, «Лужники» некоторое время был единственным крупным рынком, которым они владели. В течение 1993-97 г.г. «липецких» изрядно помяли, но та часть группировки, которая закрепилась в Москве, фактически сформировала новое ОПГ, получившее название от своего рынка «Лужники». Криминальным лидером группировки стал «авторитет» Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий), уроженец Рязани, окончивший СГТУ имени Баумана. Его ближайшими подручными стали москвич Максим Курочкин (Макс Бешеный), командовавший в ОПГ боевиками, и приехавшие в Москву из Украины Александр Бабаков (уроженец Кишенева, работал в Николаеве) и Евгений Гинер (харьковчанин) — экономическими мозгами группировки.

Александр Бабаков

Также к «лужниковским» присоединились братья Владимир и Константин Гладковы (из Луганска), а в 2001-м с ними сблизился харьковчанин Павел Фукс, которого в Москву привез криминальный «авторитет» Сергей Батозский, старый приятель Гинера и Кернеса. Однако буквально тогда же между «лужниковскими» и Батозским произошел конфликт, после чего «авторитет» был убит.

Воеводин и Бабаков первым делом создали ТОО «Бавас», осуществлявшее управление рынком, а Курочкин и Гинер открыли ЧОП «Гарант Плюс», под крышей которого работали боевики рэкетиры «лужниковских». Но кормились они не только данью с коммерсантов и прибылью от продажи товаров криминального происхождения (контрабанды и краденого). Как писали СМИ, Бабаков и другие «хохлы», приехавшие в Москву и влившиеся в «Лужниковскую» ОПГ, были «лохотронщиками», разводящими на деньги наивных обывателей, приходивших на рынок с полным кошельком.

Евгений Гинер

Доход от этого был настолько велик, что в 1996-м Бабаков решил легализовать свои «лохотроны» и учредил ТОО «Лотби», получившее от московской мэрии разрешение на проведение «мгновенных лотерей». Фантазия Бабакова была ключом: на «Лужниках» и вокруг уже на законных основаниях выросли новые палатки с лотерейными билетами и «электронными рулетками» (приставка с телевизором), затем залы с игровыми автоматами и казино. Можно сказать, что «лужниковские» поднялись в основном на азартных играх – вот почему они до сих пор питают к этому бизнесу особый интерес.

При этом они очень хорошо пристроились. Бабаков с 1998 года стал преподавать экономику в МГУ, завел себе много полезных знакомств в московской мэрии, в 2003-м вступил в партию «Родина» и был избран депутатом Госдумы – так началась его политическая картера. Которой ничуть не мешало наличие у Бабакова израильского гражданства! По данным Skelet.Info, еще с 1996 года, будучи учредителем и директором зарегистрированный в Швейцарии фирмы «Ивента», Бабаков указывал в её документах, что является жителем Рамлы (Израиль), а с 2001 года уже вписывал себя как гражданин Израиля.

А вот Максим Курочкин дружил со своим милетским куратором Владимиром Рушайло. Бывалый московский «мент», Рушайло с конца 80-х занимал руководящие должности в столичном УБОП, а в 1999-м стал новым министром МВД РФ. В числе поставленных перед новым ним задач было противодействие «вооруженным бандформированием Северного Кавказа».

Под эту марку Рушайло решил почистить Москву от чеченских ОПГ, но только своими методами: «отжать» бизнес у «бородатых» и передать его своим подопечным. И, в частности, Рушайло встретился с Курочкиным и благословил «лужниковских» на войну с чеченцами за московские базары. Крупнейшей успешной операцией «лужниковских» стал захват стадиона ЦСКА (и одноименного рынка). В 90-х их контролировал чеченский «авторитет» Шахруди Дадаханов (Шах), имевший «крышу» в Минобороны РФ и важных союзников в криминальном мире (например, Тайванчика). На чеченцев «наехали» все разом: МВД, ФСБ, прокуратура и «лужниковские», так что в феврале 2001-го стадион и рынок ЦСКА были ими сданы — переписаны на фирмы, которые им указали. А общее руководство ими теперь осуществлял новый президент клуба ЦСКА Евгений Гинер.

«Русский клуб» в Украине

Все эти деньги нужно было отмывать и вкладывать. «Лужниковские» делали это не только в России: в конце 90-х началась их экономическая экспансия в Украину. Выбор был очевиден, ведь многие «лужниковские» приехали в Москву именно из Украины, они хорошо знали родину и имели там множество полезных связей. Одним из первых приобретений «лужниковских» еще в середине 90-х стал ялтинский отель «Ореанда» (в котором тогда кормился будущий начальник киевского УСБУ Сергей Семочко. Но свои основные активы в Украине они получали обходным путем, через свои зарегистрированные в Европе фирмы. Их было немало, но самой известной стала словацкая «Vychodoslovenske Energeticke Zavody», бывшая госкомпания, постепенно выкупленная «лужниковскими» и контролируемая Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным, Сергеем Шаповаловым и (до 2005 года) Максимом Курочкиным. Вот так «лужниковские» изменили свой криминальный имидж и сокрыли российскую прописку, став «словаками»! Причем, доля Курочкина была довольно большая: незадолго до своей смерти он заявлял, что после выхода из «словацкой группы» его бывшие партнеры задолжали ему около 170 миллионов долларов.

Максим Курочкин

Затем «Vychodoslovenske Energeticke Zavody» учредила в Нидерландах свою дочернюю компанию «VS Energy International NV», которая и пришла в Украину в конце 90-х на большую приватизацию. Тогда украинские олигархи сражались за металлургические и химические комбинаты, за НПЗ и ГОКи, и лишь немногие из них обращали внимание на предприятия по распределению электроэнергии (облэнерго) и газа (облгазы). В числе первых украинских «энергетиков» были Григорий Суркис и его союзник Константин Григоришин, принявшие участие в частичной приватизации 1997-го года — закрытой, самой коррумпированной, когда кулуарно были распределены 20-45% акций девяти облэнерго. Из-за многочисленных скандалов следующий этап приватизации облэнерго перенесли на 2001 год, но и тогда не удалось их избежать.

Ситуация сложилась примерно следующая: усилиями правительства Ющенко группа Суркиса была оттеснена от второго этапа приватизации облэнерго, в том числе из-за нежелания отдавать эти предприятия «российскому бизнесу» (а РАО «ЕЭС России» просто вычеркнули из числа участников торгов). Зато в качестве vip-участников приватизации были приглашены американцы – фирмы «AES Washington Holdings B.V.» и «AES Silk Road B.V.», входящие в состав «AES Сorporation». Стоит заметить, что под американцев даже провели предварительную реформу энергетического рынка Украины (под руководством американских и британских специалистов). Однако Суркис, вместе со своим компаньоном и однопартийцем Медведчуком, протащили на приватизацию «словаков» — то есть европейские фирмы «лужниковских». Вот тут им и пригодилась их маскировка под «европейских инвесторов»!

«Словаки» обыграли американцев: в апреле 2001-го им достались контрольные пакеты акций (92,5-94,5%) «Житомироблэнерго», «Севастопольэнерго», «Херсоноблэнерго» и «Кировоградоблэнерго», в то время как «AES Washington Holdings B.V.» получила только «Киев-облэнерго» и «Ривнеоблэнерго». Бабаков заплатил за четыре облэнерго около 100 миллионов долларов, американцы за свои два около 60 миллионов, и это была в полтора раза меньше, чем Фонд госимущества рассчитывал получить от этой приватизации. Неудивительно, что это закончилось новым коррупционным скандалом — переросшим в политический, когда выяснилось, что «словаки» на самом деле являются россиянами. И он усугубился, когда «лужниковские» начали реализовать в Украине свой проект «Русского клуба», который активно поддержал новый глава Администрации президента Виктор Медведчук. Вписывался «Русский клуб» и в пророссийский вектор Виктора Януковича. А еще, о чем мало кто вспоминает, членом «Русского клуба» в 2003-2004 г.г. был социалист Юрий Луценко.

Многие считали, что за «Русским клубом» стоит Курочкин, но это было не так. Уже из самого названия было понятно, что это проект Бабакова, который как раз тогда вступил в ура-патриотическую партию «Родина». Но так как «лужниковские» были тогда одной командой, то и в «Русском клубе» участвовали все вместе. Просто дальнейшие события их разделили.

Эта приватизация сопровождалась рядом странных смертей и даже убийств. Самым громким было убийство заместителя председателя ГКЦБФР Алексея Ромашко, которого 29 октября 2001 года застрелили в подъезде собственного дома. Дело буквально сразу спустили на тормоза и быстро положили под сукно, так толком и не расследовав. Между тем, среди потенциальных заказчиков называли его коллегу, еще одного заместителя председателя ГКЦБФР Андрея Портнова, у которого накануне возник серьезный конфликт с Ромашко. Долгое время считалось, что причиной их ссоры был Южный горно-обогатительный комбинат, за который сражались группа «Приват» (её интересы защищал Портнов) и Вадим Новинский (на его стороне был Ромашко). Однако позднее нардеп Николай Томенко утверждал, что к убийству Ромашко была причастна группировка «лужниковских», а организовывал его Максим Курочкин – и причиной было ОАО «Полтаваоблэнерго», которое Ромашко не допустил на торги, защищая интересы другой бизнес-группы. По информации же некоторых источников Skelet.Info, Портнов тогда дружил с «лужниковскими», так что одна версия не противоречит другой. И потом, совпадение ли, что в 2019 году в Украине одновременно так активизировались и Портнов, и «лужниковские» — якобы не знающие друг друга?

Андрей Портнов

А в ноябре 2003 года в ДТП погиб глава правления «Житомироблэнерго» Петр Старовойтов, чей автомобиль на полном ходу врезался в КрАЗ, который вдруг решил развернуться посреди трассы. Тогда все обратили внимание, что это ДТП было точь-в-точь похоже на то, в котором погиб Вячеслав Черновол – то есть напоминало почерк «заказного несчастья» …

До 2004 года всё шло, как по маслу, и «VS Energy International NV» приобрела также 21,97% акций «Черновцыоблэнерго», 20,36% «Одессаоблэнерго», 11,78 «Хмельницкоблэнерго» и 10,53% «Закарпатьеоблэнерго». Компания стала также владельцем нескольких отелей на Западной Украине и в Крыму. Но затем произошло два форс-мажора. Во-первых, в Украине грянул первый Майдан и власть перешла к «оранжевым». Во-вторых, в России в опалу попал Владимир Рушайло, отправленный на политическую пенсию, а партия «Родина» раскололась на три фракции — и Бабаков остался в рогозинской (возглавив её в 2006 году). Всё это поставило крест на перспективах «Русского клуба» в Украине, и «лужниковские» решили перекраситься, пойти на сближение с «оранжевыми».

«Оранжевое» предательство

Украинская элита всегда отличалась политической лицемерностью: на публике она рвет на груди вышиванку или агитирует за сближение с Россией, а за сценой торгует с агрессором и заключает контракты с американцами. Вот и братья Ющенко забыли про «патриотизм» и «евроинтеграцию», даже про простое приличие, и заключили стратегический союз с «лужниковскими» — с которыми еще недавно воевали за облэнерго.

Ключевой деталью этого союза стал «Первый инвестиционный банк», созданный Вадимом Гетманом и Виктором Ющенко, председателем наблюдательного совета которого с 1998 года был Петр Ющенко. В 90-х братья наварили хорошую маржу, осуществляя через «Первый инвестиционный» схемы с облигациями на суммы в сотни миллионов долларов. А вот в «нулевых», уже после Майдана, этот банк оказался под контролем «VS Energy International Ukraine» — созданной тогда украинской дочерней фирмы нидерландской «VS Energy International NV», принадлежащей «лужниковским словакам». Но только ли им? Ведь «лужниковские» получили от Ющенко не только «Первый инвестиционный», но и топ-менеджера. Первым руководителем «VS Energy International Ukraine» стал Александр Притыка — бывший руководитель ГАК «Украинские полиметаллы», который в 90-х вместе с главою Нацбанка Виктором Ющенко провернул «золотую аферу», так и оставшуюся безнаказанной.

Александр Притыка

В декабре 2005 года Притыка оставил «VS Energy», сосредоточившись на руководстве ООО «Агентство инвестиционного менеджмента», учрежденного годом ранее британской «Albermarle Trading Limited» и оффшорной «Wadell Ventures Inc», где он стал работать в интересах Дмитрия Фирташа, став одним из его ближайших и доверенных управляющих. А в «VS Energy International Ukraine» ему на смену пришел Михаил Спектор, вскоре назначивший своим первым помощником ранее никому неизвестного «латвийского американца» Бориса Баума. Который, еще раз повторим, скрывает, чем он занимался в период с 1998 по 2006 год.

Михаил Спектор

Михаилу Спектору тоже есть что скрывать. Источники редакцииутверждают, что в 90-х он был завербован СБУ (оперативный псевдоним «Крымов»), имел обширные связи в криминальной среде, в том числе в Москве – где в период 1999-2000 г.г. познакомился с «солневскими» и «лужниковскими». В 2001-м он помогал ««VS Energy» в приватизации облэнерго, действуя через структуры и людей Суркиса. В 2003-м Спектор внедрился в окружение Ющенко, сблизившись с Павлом Ярошенко – одним из кумовьев Виктора Андреевича, а заодно начальником охраны его семьи. И вскоре он уже был «на ты» с самим «народным президентом», и даже называл себя его представителем в России. Во многом благодаря этому «лужниковским» удалось получить расположение Ющенко, и даже «Первый инвестиционный» в придачу. Но не за красивые глаза: по информации источников, Ющенко получил долю в украинском бизнесе «лужниковских», оформленную на ряд оффшорных фирм и подставных лиц.

Рынки, отели и азартные игры

В период президентства Ющенко дела у «лужниковских» пошли лучше некуда. Правда, не у всех. После того как Рушайло был снят с поста главы МВД РФ и отправлен на должность «секретаря СНГ», вес его подопечного Максима Курочкина в группировке резко упал. Да и вообще 90-е остались позади, и в бизнесе теперь рулили «бухгалтеры», а не «братки». Курочкин, отколовшийся от своих компаньонов в 2004-м и потребовавший свою долю в общем бизнесе, терпел одну неудачу за другой – в том числе и в украинской политике. Он продолжал ставить на «русский проект», вливал в ПСПУ Натальи Витренко, но та потерпела поражение на выборах 2006 года.

Однажды Виктору Пинчуку понадобились услуги одной из московских ОПГ. Ему сразу порекомендовали «лужниковских», как уже активно работающих в Украине, и не столь алчных, как «солнцевские» (обосновавшиеся в Киеве с начала 90-х). Но так получилось, что на сотрудничество с Пинчуком активно напросился Курочкин – за которым тогда оставался основной силовой блок «лужниковских». Это сотрудничество оказалось для него роковым. В 2004-2006 г.г. у Пинчука резко обострились отношения со своим главным конкурентом — группой «Приват», с которой они воевали за ряд ценных активов, включая Никопольский завод ферросплавов (членом набсовета которого позже стал Борис Баум). Но если Пинчук, Коломойский и Боголюбов, будучи прихожанами одной синагоги, в споре между собою придерживались определенных рамок, то к союзникам и «дворне» своих оппонентов они были беспощадны.

В 2004-м году Максим Курочкин завладел днепропетровским рынком «Озерка». Сам по себе этот актив был слишком мелок, а потому неинтересен «Привату». Коломойский как-то прямо завил журналистам: «Какое такое геополитическое положение имеет этот рынок? Никакого экономического интереса у нас там не было, нет, и не будет». Но когда Курочкин позиционировал себя как союзник Пинчука, «приватовцы» решили его выбить из своего Днепропетровска. Тем более, что Курочки откололся от основной группы «лужниковских», получившей в Киеве «крышу» на уровне президента, а потом и насмерть рассорился с ними. Это лишь усугубило положение Курочкина, потому что Бабаков натравил на него своего друга по «Русскому клубу» Юрия Луценко ставшего министром внутренних дел. Финал этой истории прогремел на всю Украину: приехавшего в Украину Курочкина арестовали, затем убили его людей (начальника охраны и директора рынка «Озерка»), а 27 марта 2007 года киллер застрелили и его самого, прямо во дворе суда…

Зато украинский бизнес «лужниковских» из группы Бабакова, управляемый Михаилом Спектором и его помощником Борисом Баумом, успешно развивался. В том числе и путем рейдерских захватов, как это произошло в конце 2006 года с киевским отелем «Русь».

Еще в ноябре 2004-го Максим Курочкин прибрал к рукам киевский отель «Днепр», который ему великодушно пожаловал тогдашний глава ДУСи Игорь Бакай. А чего было жадничать, если на дворе шумел Майдан? Но уже в 2005-м новая власть отняла обратно и «Днепр», и даже приобретенный еще в 90-х отель «Украина» (он же «Премьер-Палас»), а на Курочкина одна за другой свалились казни египетские. Его бывшему другу и партнеру Бабакову, поставившему на «оранжевых», пришлось начинать сначала. «Днепр» и «Украину» он заполучил путем взятия их в аренду, «подмазав» кого нужно. А вот «Русь» пришлось брать буквально штурмом, в котором участвовали представители «VS Energy» (под руководством Михаила Спектора), некие «титушки», а поддержку им оказывали сотрудники Печерского РОВД, присланные по звонку Луценко. Захват вылился в настоящий погром: выламывались двери, разбивалась оргтехника и компьютеры.

В этом рейдерском захвате фигурировали три оффшорные (виргинские) фирмы: BANITA LIMITED, HIMALITA LIMITED и MASLAV LIMITED. И вот как только «лужниковские» захватили «Русь», в январе 2007 года новым директором всех трех фирм сразу стал Борис Баум! Он руководил ими по февраль 2011-го, и за это время через эти фирмы было осуществлено немало теневых схем. В том числе и вот такая: в 2009 году Нацбанк выдал «Первому инвестиционному» кредит в размере 80 миллионов гривен под залог отеля «Русь» и поручительство ООО «ЛД-Перспектива». При этом данное ООО тоже принадлежало «лужниковским», а отель на момент выдачи кредита не мог выступать залогом, поскольку находился под арестом как спорное имущество. Тем не менее, деньги были выданы – и потом они растворились в оффшорах.

Повышенный интерес «лужниковских» к отелям был понятен: ведь там они открывали казино! Например, в «Премьер-Палас» (им распоряжается «Premier Hotels and Resorts», дочерняя фирма «VS Energy») казино практически открыто работало аж до 2011 года, хотя азартные игры в Украине были запрещены с 2010-го. Да и то, милиция лишь официально прекратила его почти легальную деятельность, основанную на каких-то судебных решениях – но оно продолжило работать «подпольно». По информации источников Skelet.Info, в работе этого и ряда других элитных казино в отелях, «лужниковских» активное участие принимали одесские фирмы «Одрекс» и «Невада» Григория Трипульского.

Больше энергии!

В 2014-2016 г.г. правительство Яценюка устроило украинцам многократное повышение тарифов на электроэнергию (с 36 копеек до 1,68 гривен). Это был жестокий удар по населению, и без того страдавшего от устроенного «реформаторами» экономического кризиса. Но этот же кризис помог правительству оправдать повышение тарифов: мол, на всё растут цены, а тарифы на электроэнергию вообще должны быть «европейскими»! Однако одной из истинных целей повышения тарифов было увеличение прибыли приватизированных облэнерго. Подобное происходило и ранее, хотя и не так резко, потому что власть еще боялась социальных выступлений: с 1997 по 2010 год тарифы выросли в 2,4 раза (с 10 до 24 копеек), и тогда их поднимали именно «по просьбам инвесторов», то есть владельцев облэнерго. Которые всё равно считали тарифы слишком низкими, и даже собирались продавать свои предприятия из-за недостаточной доходности.

Сначала об этом в 2003 году «AES Сorporation» объявляла о продаже «Киев-облэнерго» и «Ривнеоблэнерго». Причем, главными покупателями тогда выступали «лужниковские». Затем, в 2005 году уже «VS Energy» готовилась к продаже своих «Житомироблэнерго», «Севастопольэнерго», «Херсоноблэнерго» и «Кировоградоблэнерго», а также 20% пакет акций «Одессаоблэнерго». Покупателями вначале называли Константина Григоришина и его РАО «ЕЭС», потом тех же американцев – давних конкурентов «лужниковских словаков». Среди причин, побудивших «лужниковских» расстаться с основными активами в Украине, называли и нежелание выполнять свои инвестиционные обязательства: они не вкладывали деньги в модернизацию предприятий, а также не оплатили их старые долги (только по «Херсоноблэнерго» они составляли свыше 400 миллионов гривен). Однако в итоге тогда все отказались от продаж своих облэнерго.

Зато в 2013 году «VS Energy International Ukraine» приобрела у американцев за 113 миллионов долларов контрольные пакеты «Житомироблэнеого» и «Киевоблэнерго». Кроме того, к тому времени «лужниковские» приобрели 45% «Черновцыоблэнерго», довели до 47% свой пакет в «Одессаоблэнерго», и приобрели 15% пакеты в пока еще государственных «Николаевоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго», готовясь к их полной приватизации. Таким образом, «VS Energy», принадлежащая российской группе Бабакова-Гинера-Воеводина и управляемая украинцем Спектором и «латышом» Баумом, стала крупнейшим владельцем украинских облэнерго.

Она могла быть еще больше, однако 50% «Закарпатьеоблэнерго», которые ««VS Energy» купила в 2012 году, через год были проданы Игорю Тынному — бизнесмену с очень широкими связями (от Балоги и тестя Турчинова до Фирташа). Эта перепродажа была нужна для обороны против Рината Ахметова, который в 2011-2013 г.г. методом кавалерийской атаки скупал оптом все выставляемые на продажу облэнерго и хотел «отжать» у других уже приватизированные.

Правда, для такого успеха пришлось подстраиваться под очередную смену власти. В 2013 году Михаил Спектор, ранее втесавшийся в окружение Ющенко, стал убежденным сторонником вступления в Таможенный союз, уверяя, что это экономически более выгодно для бизнеса и ментально ближе для украинцев, чем евроинтеграция.

А вот со следующей, «майдановской» властью, отношения у «лужниковских» вначале не задались – ведь они всё-таки являлись представителями «страны-агрессора», а Бабаков как депутат Госдумы вообще голосовал за аннексию Крыма. В 2015-м году Нацполиция даже открыла против «VS Energy» уголовное производство (№ 12015000000000114) по факту хищения бюджетных средств. Оно заключалось в следующем: повысив тарифы, государство тем самым повысило прибыль облэнерго — однако они, в свою очередь, должны были вкладывать её в модернизацию и инвестиции, но вместо этого просто прикарманивали деньги. И это при том, что после повышений тарифов доходность принадлежащих «VS Energy» облэнерго составляла 3-4 миллиарда гривен в год!

В 2016 году в офисах «VS Energy» прошли обыски, раздались голоса о необходимости национализации облэнерго дабы вырвать их из «лап Кремля». Это был серьезный сигнал, и тогда Бабаков с Гинером снова разыграли карту «европейских инвесторов»: поступили заявление от обеспокоенных бенефециариев «VS Energy» из Евросоюза: граждан ФРГ Олега Сизермана и Марины Ярославской (жена Евгения Гиннера, президента ПФК “ЦСКА”), и граждан Латвии Вилиса Дамбинса, Артурса Альтбергса и Валтса Вигантса. Как потом оказалось, это были мелкие деловые партнеры и менеджеры «лужниковских» — такие же, как и Борис Баум. Однако их жалобы, плюс настойчивое стремление «лужниковских» дружить с «семьей» Порошенко возымели действие – и уже в 2017 году дело против «VS Energy» положили под сукно и сняли арест с их активов и документов. А в конце 2017 года государственный «Укргазбанк» выдал вышеупомянутой «Premier Hotels and Resorts» кредит в размере одного миллиарда гривен.

Но всё же «лужниковским» пришлось делиться — и не столько с Порошенко, сколько с Ахметовым, уверенно подминавшим под себя украинскую энергетику. В начале 2019 года «VS Energy» уступила ДТЭК «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго», в результате чего Ахметов стал владельцем наибольшей доли украинских облэнерго. Однако группа Бабакова восседает на втором месте, полностью контролируя пять и частично еще два облэнерго — это не считая своего «Севастопольэнерго» в аннексированном Крыму.

«Лужниковские» банкуют?

С января 2017 по январь 2018 Борис Баум работал директором «Brenrose Limited», являющейся бенефициаром телеканала RTVI, бывшего «НТВ-Интернешнл» (до 2002 года), транслирующего русскоязычные программы в США, Европе и странах СНГ. Это был первый русскоязычный международный телеканал, и в 2001-2002 г.г. его взяли под контроль близкие к Кремлю структуры «лужниковских». В Украине его трансляция была временно запрещена в сентябре 2018-го, и окончательно в марте 2020-го. Нацсовет по телевидению утверждал, что транслирующиеся на RTVI российские сериалы и выступления российских актеров «угрожают национальной безопасности Украины».

Но Бориса Баума эта проблема уже не касалась, ведь теперь он работает в Верховной Раде над законом об игорном бизнесе! И вряд ли после этого он тихо уйдет в ту тень, в которой находился всё это время. Нет, раз уж «лужниковские» протолкнули Баума в окружение Зеленского, то одной только разработкой законопроекта это не закончится. У «VS Energy» уже есть сеть отелей, где казино нужно только легализовать подписанием бумажек, и они, по данным Skelet.Info, готовы вложить деньги в создание новых — разумеется, с намерением многократно «отбить» эти инвестиции. Ну а Борс Баум будет хорошей кандидатурой на пост руководителя компании, владеющей этими казино, или даже на должность государственного органа, осуществляющего надзор за игровым бизнесом.

Беда еще в том, что Александра Бабакова называли одним из операторов колоссальной «прачечной», прозванной «Российским ландроматом» и отмывшей 21 миллиард долларов через британские, российские и молдавские фирмы. Казалось бы, эта история осталась в прошлом (и Бабаков от неё отмазался), но кто может уверенно сказать, что «лужниковские» уже сейчас не крутят такой же «ландромат» в Украине, через свои облэнерго и отели, через «Пеорвый инвестиционный», и не собираются подключить к нему казино?!

Нужно ли легализовать игровой бизнес в нищей стране во время мирового кризиса? Вряд ли. И уж подавно не стоит отдавать его под контроль иностранному капиталу, особенно имеющему криминальное происхождение, работающего по теневым схемам и управляемого прямо из Совета Федерации России. О чем только думают в команде Зеленского, если Борис Баум себя ведёт как хочет??

Борис Баум: как криминальный элемент с России просочился в украинскую комиссию по легализации азартных игр

Само имя просочившегося в комиссию по легализации азартных игр Бориса Баума вас вряд ли чем-то удивит.

До недавнего времени он старался находится в тени. В то же время, этот человек вплотную занимался автоматным игорным бизнесом и является бенефициаром оффшорной First National Lotteri Ltd., связанной с Первой национальной лотереей в России.

Сегодня, россиянин Борис Баум решил банально заработать на операторах лотерей и в Украине внедрившихся в комиссию при Верховной Раде работает над законопроектом об игорном бизнесе под предлогом представителя Владимира Зеленского. В то же время он не представляет президента, а только постоянно ссылается на него, будто-то работает от имени Офиса с Банковой. Но это не так.

Первым, выразил публичные сомнения о россиянине Бауме украинский журанлист Юрий Николов на своей странице в Facebook, акцентируя на некомпетентность Баума в проблематике вопроса в отличии от других присутствующих членов комиссии.

«Справа — тот самый россиянин Борис Баум, который от имени Зеленского сегодня в парламентском комитете объяснял законопроект по легализации игорки. Вот реально — россиян так легко отличать украинцев по надменно-зверхньому обращению, что сначала хочется въ*бать, а потом спрашивать нахера приходил, — хреновая характеристика переговорщика вообще-то», — пишет журналист.

Николов утверждает, что Баум ссылаясь на Зеленского заявил, что главная задача нового закона уменьшить количество так называемых игорных залов на улицах страны, путем повышения стоимости лицензии.

«Я в этом вижу другое — он тупо говорит рынку: закиньте лично мне один лям сейчас, и я меньше лямов внесу в законопроект», — пишет Николов, намекая на торги меж Баумом и потенциальными владельцами новых лицензий лотерей.

Журналист говорит, что за подсчетами Баума, повышение цены лицензии принесёт дополнительные средства в бюджет. На самом деле это не так.

«Если в прошлом году УНЛ и МСЛ заплатили в бюджет 200 миллионов, то сейчас планируется по 100 евро с каждого из 40 тысяч игроматов в месяц, это 50 миллионов евро или 1,5 ярда гривен в год. А это практически те же копейки, что госбюджет и сейчас имеет от рынка размером в 1-2 миллиарда евро», — пишет Николов.

Новый русский

Последние 15 лет Баум занимал руководящие должности в ряде компаний, принадлежащих организованной преступной группе под называнием «Лужниковские».

Это связка компаний ООО “ВС Энержи Интернешинал Украина”, ОАО Первый Инвестиционный Банк, АО Парыкс Банк, АО Балтийский Транзитный Банк, согласно открытым данным бенефициаров, принадлежат члену совета Российской Федерации Александру Бабакову (в отношении которого применены санкции правительством США и европейских стран), президенту спортивного клуба ЦСК Евгению Гиннеру и лидеру Лужниковской ОПГ, вору в законе Михаилу Воеводину.

Данное сообщество является собственником значительных активов в Украине. А именно: гостиниц Премьер Палас, Русь и т.д.

Также представители общины являются собственниками 1/3 обленерго в Украине и прочих значимых активов.

Особого внимания заслуживает работа гражданина Баума генеральным директором телеканала RTVI в Нью Йорке, учитывая то, что канал финансируется бюджетом РФ, является пропагандистским и подконтрольным спецслужбам РФ. Также на сегодня, Александр Бабаков, является заместителем председателя комитета совета Федерации РФ по международным делам.

Главным следственным управлением МВД Украины, осуществляется судебное расследование в уголовном производстве №12015000000000114 от 11.03.2015 года, по фактам присвоения государственных средств должностными лицами компании ВС Энерджи Интернешнл Украина. В ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами указанных компаний и подконтрольных им субъектам предпринимательской деятельности осуществлялись хищения бюджетных средств путем изъятия собственного капитала в пользу других лицензиатов для бесплатной компенсации расходов понесенных подконтрольными обленерго

Но вместо того, чтобы ответить перед законом за махинации, Баум пристроился лоббировать свои интересы в комиссию по законопроекту об игорном бизнесе в Украине.