Куратор КРАИЛ Борис Баум пролоббировал выдачу лицензии российскому 1хBet

В самый разгар войны в Украине одна из крупнейших российских букмекерских контор 1XBet получила в нашей стране лицензию на букмекерскую деятельность. В этом ей содействовал Борис Баум, связанный с заместителем председателя Госдумы РФ и спецпредставителем Владимира Путина Александром Бабаковым. Об этом говорится в расследовании InformNapalm.org.

Согласно публичным реестрам, «официальный» 1XBet крышуемое Борисом Баумом работает в Украине от имени ООО «Твоя беттинговая компания». Именно это ООО получило лицензию на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр. Собственником ее числится Сергей Петрович Цибин.

Дело в том, что 1XBet — крайне разрозненная структура из сотен компаний по всему миру. Юридически у этой махины нет конечного единого собственника, и связи также не фиксируются.

«Однако конечные собственники этого бизнеса все же существуют. Ими с момента основания 1XBet остаются трое россиян — Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Первая беттинговая платформа 1XBet была создана ими в Брянске», — говорится в расследовании.

По деятельности 1XBet в РФ было даже уголовное дело и основатели якобы находятся в розыске. Однако на самом деле они живут на Кипре, дают интервью Forbes, ведут там бизнес и строят 22-этажный офис для 1XBet.

А уголовное дело в РФ было замято после того, как 1XBet стало спонсором российского ФК «Динамо», который контролируется российскими силовиками. Сейчас в РФ, не смотря на нелегальное положение 1XBet, работает их «клон» — 1XСтавка.

1XBet неоднократно попадал в скандалы по всему миру. В частности, их деятельность была остановлена в Великобритании, в Кении. А в США Американская ассоциация кинематографистов обвинила 1XBet в спонсировании пиратства.

Однако, несмотря на такой шлейф, россияне смогли получить лицензию в Украине, причем во время войны.

Замглавы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Борис Баум запустил 1xBet на рынок Украины

В этом им помог Борис Баум — первый замглавы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которого расследователи называют серым кардиналом азартных игр в Украине.

Баум много лет работал топ-менеджером в энергетической компании VS Energy, которую до 2021 года контролировали российские бизнесмены Александр Бабаков (сейчас — депутат Госдумы, а ранее известен как представитель «Лужниковской» группировки), Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

VS Energy в Украине контролирует доли в энергокомпаниях «Житомироблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Ровнооблэнерго», «Черновцыоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго».

В расследовании говорится, что Баум свел Семиохина, Каршкова с Михаилом Спектором — еще одним выходцем из «лужниковских». Сейчас Спектор развивает бизнес 1XBet в Украине.

Он же и пролоббировал в КРАИЛ получение лицензии для 1XBet. Поскольку пока оформлялись бумаги началась широкомасштабная война между Россией и Украиной, россиянам пришлось пообещать купить военные ОВГЗ на 500 млн грн.

«От 1XBet было и еще одно предложение — разрешить принимать ставки от игроков-нерезидентов Украины и ввести льготное налогообложение для такой деятельности», — говорится в расследовании.

Это, как отмечают в InformNapalm, даст возможность 1XBet расширить свою деятельность по всему миру из-под украинского зонтика и позволит отмывать деньги от операций, проведенных вне Украины.

Борис Баум, один из главных архитекторов реформ, имеет определенный вес в российском преступном мире, а также конфликт интересов в связи с его ролью в разработке законов о игорном бизнесе в Украине, отмечает британское издание Talk Finance в своем расследовании Boris Baum: a reform’s Locomotive or ‘Mafia’ fixer in the office of Ukrainian President. Согласно данным журналистов из Туманного Альбиона Баум Борис Петрович является ставленником Лужниковского ОПГ в Украине, причем, его связи с мафией настолько мощны, что стали визитной карточкой.

Борис Баум, житель Латвии, является вдохновителем реформы рынка азартных игр в Украине. В то же время он является мужем и отцом ребенка Карины Сироткиной, которая является совладельцем крупнейшего в Латвии игорного заведения «Студия 69».

В 2020 году житель Юрмалы Борис Баум (Boriss Baums) стал гражданином Украины. Это произошло по специальному указу президента Владимира Зеленского. Сегодня он является первым заместителем председателя консультативно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

«Вы знаете, я не отказываюсь от своей роли локомотива и инициатора, двигателя всей этой реформы. Я действительно очень горжусь этим!», — сказал Баум Борис Петрович в интервью, данном Liga.net.

Годовой объем украинского рынка азартных игр оценивается в 20 миллиардов долларов.

Борис Баум упоминается на портале Международного консорциума журналистов-расследователей Offshoreleaks.icij.org.

В свою очередь, автор украинского издания «Наши деньги» Юрий Николов пишет: «Неофициально вокруг Баума уже возник ореол главных „решал“, которые от имени Коломойского якобы открывают любые двери в Кабинете президента.» Кроме того, журналист указывает, что Баум ранее был известен как представитель лужниковской преступной группировки.

Баум Борис Петрович и старые ОПГ в игорном бизнесе

По данным из Crediweb.lv, в Латвии Борис Баум владеет обществом с ограниченной ответственностью «RTVi Global Media» — не путать с RTVi. Компания не ведет хозяйственной деятельности. В 2019 году Служба государственных доходов отозвала у нее сертификат плательщика НДС, тем самым фактически распустив компанию.

Интересно, что компания Баума была зарегистрирована в 2007 году, и до того, как стать RTVi GLOBAL MEDIA, она сначала была ECOTECH BALTIC, а затем NORDUS GAUJA.

Но, как пишет блог «La mafia rusa», в Латвии Борис Баум прославился не как бизнесмен, а как участник любовного романа с Кариной Сироткиной.

Согласно информации Crediweb.lv, Карина Сироткина и ее отец Николай Сироткин (Nikolajs Sirotkins) являются совладельцами общества с ограниченной ответственностью «НИКС» с уставным капиталом 1 435 089 евро.

Карине Сироткиной принадлежит чуть более 60 процентов капитала. Но ее отец-единственный член правления.

В свою очередь,"НИКС" (85,79%) и лично Николай Сироткин владеют компанией «ТЕРБАТАС СЕТА» с уставным капиталом 7 779 500 евро.

В 2019 году журнал Kapitāls опубликовал Топ-10 самых богатых латвийских бизнесменов в возрасте до 30 лет, в котором Карина Сироткина заняла 4-е место.

Николай Сироткин известен как совладелец казино, баров и ночных клубов, в том числе La Rocca и Studio 69. В 90-е годы его хоккейная команда «NIKS-BRIH» имела определенную известность. Многие расшифровали название как Николай Сироткин — Бригада Ивана Харитонова.

В то время группа Ивана Харитонова по праву считалась самой крупной в Латвии и находилась в тесном контакте с Россией.

Несколько месяцев назад у Бориса Баума и Карины Сироткиной родился сын. Фотографиями, которыми молодая мама охотно делится в Instagram.

Блог «La mafia rusa» намекает на конфликт интересов в гражданском браке чиновника, ответственного за азартные игры, с совладельцем крупнейшего казино Латвии.