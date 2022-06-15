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Дайджест > Водочный король Евгений Черняк по-прежнему торгует алкоголем в России с помощью нехитрой схемы

Водочный король Евгений Черняк по-прежнему торгует алкоголем в России с помощью нехитрой схемы

Автор: «Антикоррупционная правда»
15.06.22 17:09
81
Водочный король Евгений Черняк по-прежнему торгует алкоголем в России с помощью нехитрой схемы

Примерно месяц назад ряд СМИ сообщали, что украинский олигарх и производитель водки Евгений Черняк сделал прекрасный подарок российской пропаганде.

Практически ни одно российское издание не обошло своим вниманием новость о том, что предприятия Черняка, работающие в России, сменили владельца.

И все, как один — от респектабельного «Коммерсанта» до бульварного «Компромата» — утверждали: смена владельца — чистая формальность, нацеленная на сокрытие факта работы очередного украинского олигарха на российском алкогольном рынке. К сожалению, российские издания абсолютно правы — смена владельца заводов «Русский север» в Вологодской области и «Родник и К» в Подмосковье, входящих в алкогольный холдинг Черняка Global Spirits, и занимающихся в России выпуском водок «Хортиця», «Мороша» и «Первак» — чистейшая формальность.

Человек, который стал формальным владельцем этих заводов — некий Александр Беспалов. Ему же перешло право владения и Торговым Домом «Мегаполис», который является официальным дистрибьютором вышеназванных водок:

Кто такой Александр Степанович Беспалов, внезапно ставший владельцем трех предприятий, принадлежавших ранее кипрским оффшорам Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd, выяснить не удалось. Все, что о нем известно — только факт владения контрольными пакетами перечисленных предприятий:

Даты, в которые произошли изменения в структуре собственников, наводят на мысль, что вся эта операция была тщательно спланирована, и подтверждают единодушное мнение экспертов российского рынка о том, что смена владельца направлена на формальное дистанцирование от фамилии Черняка.

Кроме того, известно, что апреле «Родник и К» подал заявки на регистрацию товарных знаков «Шустовъ», «Первакъ», «Мороша лесная».

Издание «Форбс» проанализировало события вокруг заводов, которые сменили владельца, и создало даже хронологическую схему событий:

Впрочем, этот временно-событийный график только подтверждает все вышеперечисленные факты.

Хотя предыдущий владелец всех фирм был спрятан за оффшорами Oxford AMG-77 Ltd и MSD Marketing System Distribution Ltd, из отчетности, которую в 2021 году подал в фискальные органы Российской Федерации ТД «Мегаполис», бенефициаром компании назван гражданин Украины Александр Борисович Черняк, который является отцом Евгения Черняка.

Поскольку, согласно данных смены структуры владельцев ТД «Мегаполис», ранее 95% активов этого предприятия находилось у Oxford AMG-77 Ltd, можно сделать однозначный вывод, что все этот же владелец контролирует и «Русский север», и «Родник и К»:

Следует отметить также, что Евгению Черняку есть что терять и такая перерегистрация российских предприятий имеет под собой четкое экономическое обоснование.

«Хортиця» в прошлом году была лидером российского водочного рынка с долей 5,3 процента, второе место занимала «Мороша» с 4,4 процента, а популярность этих брендов связывали в первую очередь с относительно низкой ценой.

В середине апреля, когда Черняк менял формального владельца своих российских предприятий, компания NielsenIQ подсчитала, что продажи водки в России выросли: пик продаж приходился на середину марта, когда водки в торговых сетях купили на 10-13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так что с точки зрения чистой прибыли попытка Евгения Черняка сохранить за собой почти десять процентов российского алкогольного рынка вполне объяснима. С точки зрения морали, пожалуй, что-то говорить бесполезно — если человек с украинским паспортом считает, что бизнес на крови в данном случае уместен, то тут что-то доказывать бессмысленно.

Вопрос в другом — где находятся отечественные СНБО и СБУ, которые так любили разбрасываться санкциями, которые иногда с логичной точки зрения совершенно невозможно было объяснить. Но в случае Евгения Черняка эти органы почему-то молчат, хотя информация о том, как именно Черняк попытался «деукраинизировать» свой бизнес в России, появилась еще в апреле.

Ко всему же об этом писали не только российские издания, но и целый ряд отечественных, в частности, материал под названием «Водочный „король“ Евгений Черняк переписал свои активы в стране-агрессоре на подставное лицо» (появился 6 мая на портале «Антикор»), а на сайте «Укррудпром» в то же время вышла заметка с названием «Евгений Черняк переписал свои российские активы на какого-то „фунта“», где, хоть и вкратце, но описывалась схема, которой воспользовался Евгений Черняк для дистанцирования своих российских активов от своего имени.

С той поры прошло уже больше месяца, но никаких решений по этому поводу СНБО или другие компетентные органы почему-то так и не приняли. В чем секрет такой «слепоты» украинской власти по отношению к торговцу украинским алкоголем в России Евгению Черняку — неизвестно.

Тэги: Россия, Евгений Черняк, Global Spirits, Мороша, Хортица, Первак, Черняк Евгений, бизнес на крови, водочный король Евгений Черняк, Александр Беспалов

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