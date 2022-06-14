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Дайджест > Какие профессии пользуются наибольшей популярностью во время войны в Украине

Какие профессии пользуются наибольшей популярностью во время войны в Украине

Александр Панько
14.06.22 21:08
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Какие профессии пользуются наибольшей популярностью во время войны в Украине

Специалисты кадровых порталов проанализировали военный рынок труда и рассказали, какие профессии сейчас приобретают наибольшую популярность.

По данным портала grc.ua, всё большей популярностью пользуются рабочие профессии: в июне количество актуальных вакансий в этой сфере возросло на 20%.

Сейчас на рынке труда часть рабочих вакансий от общего количества предложений составляет 8%, они также входят в топ-5 наиболее затребованных профессиональных сфер. Больше трети актуальных вакансий сейчас открыты во Львове и области, на втором месте — г. Днепр, на третьем, как ни удивительно, несмотря на боевые действия, — Донецкая область.

Найти работу в таких сферах несложно, даже если нет необходимого опыта: для 47% предлагаемых вакансий работодатели указывают, что устраиваться можно без опыта работы. Примерно такое же количество работодателей ищут людей с опытом работы от 1 до 3 лет.

При этом с опытом работы от 3 до 6 лет людей ищут лишь 4% работодателей, более опытных — 2%.

Какие специалисты наиболее востребованы

Чаще всего работодатели ищут монтажников: они требуются в 14% всех предложений.

Вторыми в рейтинге являются грузчики, в которых нуждаются 13% работодателей, третью позицию занимают комплектовальщики и упаковщики товаров — 10% всех актуальных вакансий.

Какие предлагают зарплаты

Несмотря на популярность рабочих специальностей, в отрасли в среднем по Украине зарплаты не особо высокие — на уровне 13700 гривен до вычета налогов. Большинство вакансий (44%) предлагают минимальную в отрасли зарплату в 8900 гривен.

Только в четверти вакансий зарплата указана от 13400 грн. От 17800 грн. готовы платить 16% работодателей, от 22300 грн. — 9%, от 26800 грн. — 6%.

Уровень зарплат меняется, в зависимости от специальности: в среднем больше предлагают слесарям и механикам (20800 грн.), ремонтникам (18500 грн.) и операторам станков (15500 грн.).

Разнорабочим, электрикам и электромонтажникам предлагают около 14 тыс. грн., монтажникам и грузчикам — 13700 грн. Меньше всего получают комплектовальщики и паковальщики — в среднем около 10 тыс. грн.

Что происходит на украинском рынке труда

По данным НБУ, на рынке труда Украины сейчас очень тяжелая ситуация: зарплаты в июне сократились на 25-50%, и это по сравнению с апрелем, в котором также наблюдалось сокращение зарплат. Падение зарплат коснулось практически всех отраслей, а работает сейчас только треть украинцев. Ситуация приводит к тому, что на рынке труда спрос на вакансии гораздо выше предложения, вследствие чего работодатели могут предлагать более низкие зарплаты и при этом находить работников на должности. Ситуацию на рынке труда усугубляет запрет на выезд мужчин из страны, значительная часть которых ранее ездила на сезонные работы в соседние страны.

При этом, по данным ООН на начало мая, работу в Украине из-за войны потеряли около 4,8 млн украинцев.

В таких условиях в июне средний уровень занятости улучшился, по сравнению с предыдущим месяцем, что в НБУ объясняют сезонностью и ростом популярности работы сельскохозяйственных отраслях.

На рынке недостаточно вакансий

По данным портала rabota.ua на 3 июня, сейчас на рынке около 23 тыс. вакансий, что составляет 22% от довоенного уровня. Темпы роста рынка труда составляют 3-6%, в зависимости от недели.

Лидерами по количеству вакансий стали Киев, Львов, Днепр, Одесса, Винница. В этих городах и как следствие — в этих областях сосредоточено около 67% всех вакансий. Наиболее динамично количество вакансий увеличивается в Киеве. В столицу активно возвращаются люди и оживают бизнес.

К тому же, за последний месяц производственная сфера обогнала по количеству вакансий сферу ІТ.

Согласно прогнозам экспертов, в таких условиях на рынке труда всё менее могут быть востребованы работники с малым опытом работы и находящиеся в самом начале карьеры, а также офисные работники. Актуальной станет работа сразу на нескольких работах или наличие подработок.

По материалам украинских СМИ

Тэги: работа, война, профессия, вакансия

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