Что случилось с масонами СССР

Поклонники теории заговора считают, что миром правят тайные общества. Часто в качестве примера приводятся масонские ложи, в которых состояла практически вся аристократия царской России.

Первые годы после революции масоны продолжали свою деятельность в Советской России, пока против них не была запущена репрессивная машина ВЧК.

Советские масоны

После революции 1917 года в стране действовало, большое количество тайных обществ самого разного толка. Причем, далеко не все из них выступали против новой власти. Многие масонские организации являлись её активными союзниками. Это не удивительно, долгое время находившиеся в подполье большевики сами организовали свою партию как аналог тайного общества. При этом многие видные руководители Советской России были не чужды мистики и идей, культивируемых масонством. Тем не менее, достаточно быстро власти решили, что им достаточно одной партии и большинство тайных обществ были самым решительным образом ликвидированы.

В своей книге «Интервью с масоном» известный писатель Андрей Синельников приводит подобную историю — «дела Тамплиеров» № 103514. Когда-то это уголовное дело включало в себя девять толстенных папок. Причем окончательная передача дела в архив произошла лишь в 1936 году, спустя пять лет после его завершения. Как свидетельствуют пометки на папках, их тщательным образом изучали в 1937-38 годах, а также в роковой 1941 год. Эта тема была настолько важна руководителям страны, что её поставили на особый «тематический учет», присвоив № 499556.

За что судили советских «тамплиеров»

В обвинительном приговоре помощник начальника 1-го Отделения Секретного отдела ОГПУ Э.Р. Кирре утверждал, что арестованные являлись членами анархо-мистической контрреволюционной организации «Орден Света». Организация, по словам обвинителя, представляла собой возглавляемую Командором ветвь древнего рыцарского Ордена Тамплиеров. Члены ордена действительно именовали себя рыцарями, были организованы в кружки-отряды, занимались изучением «мистической литературы» и, конечно же, готовили антисоветский переворот. Кстати на следствии они утверждали, что советская власть, не что иное, как Иальдобаоф — одно из воплощений Сатаны.

Сторона обвинения утверждала, будто члены «Ордена Света» активно влияли на работу молодого государства с целью саботажа и вредительства: на колхозном фронте, среди советских учреждений и предприятий. Члены ордена призывали к мистическому анархизму через пересказ членам кружка евангельских легенд, которые запрещалось записывать под угрозой убийства.

Параллельно с «Орденом света» существовал орден «Храм Искусств», созданный для внедрения в артистические и творческие круги СССР собственной идеологии в противовес коммунистической. В ходе следствия оперативники также вскрыли работу «Ордена Духа», «Ордена тамплиеров и розенкрейцеров». Интересно, что приговор арестованным в 1930 году членам орденов выносила коллегия ОГПУ, в которую входили известные мистики: С.А. Мессинг, Г.И. Бокия и ряд других не менее знаменитых товарищей.

Свой среди чужих

Из истории человечества хорошо известно: если идут аресты членов тайного общества — ищи предателя. Провал советских тайных орденов не стал исключением. В 1920-х годах некто Борис Астромов попытался объединить несколько масонских лож Ленинграда: «Пылающего льва», «Дельфина» и «Золотого колоса». Когда его затея увенчалась успехом, авантюрист открыл собственную тайную организацию «Автономное русское масонство». Но скоро игра в тайные ордена ему надоела, и в мае 1925 года Борис Астромов добровольно пришел в ОГПУ, где предложил властям раскрыть все тайны, пароли и явки ряда масонских структур Советской России. Взамен он просил немного — разрешить ему выехать из СССР на постоянное место жительства за границу.

Чекистов подобное предложение заинтересовало. Астромова отправили обратно в Ленинград. Чтобы сотрудники Лубянки поверили ему окончательно, новый информатор создал объемную аналитическую записку, в которой подробно рассказал о масонском движении в Советской России. В ней Астромов в частности отмечал, что власти зря отмахиваются от масонов, которые не являются для них врагами, а наоборот, могут принести немало пользы. Но чекисты были людьми умными и прекрасно понимали, что главной целью Астромова была вовсе не помощь властям, а вполне шкурные интересы — официальная поддержка возглавляемого им «Автономного русского масонства» перед другими тайными обществами страны и легальный выезд за рубеж.

Аресты

Вскоре на Лубянке поняли, что их агент не пользуется у масонов большим авторитетом, являясь авантюристом низкой пробы, и потеряли к нему всякий интерес. 16 ноября 1925 года ложа, возглавляемая Астромовым, была распущена, а сам он, спустя несколько месяцев 30 января 1926 года арестован. Вслед за ним начались допросы многих ленинградских масонов, и в первую очередь его бывших патронов — семейной четы Мебеса и Нестеровой. В течение месяца практически все члены «Русского автономного масонства» и «Ордена мартинистов» оказались на скамье подсудимых. Во время обысков чекисты находили книги, масонские значки, мечи, шпаги, плащи и даже самый настоящий масонский алтарь. 20 мая 1926 года Астромову, Мебесу и другим масонам северной столицы были предъявлены официальные обвинения.

Причем, выдвигая обвинения, власти всерьез опасались беспорядков, поэтому дело рассматривалось не судом, а Особым совещанием Президиума коллегии ОГПУ 18 июня 1926 года. Самое удивительное, что никого не расстреляли. Самый длительный срок получил предатель Астромов — 3 года лагерей. Остальные масоны были высланы из Ленинграда вглубь страны на те же 3 года.

По материалам иностранных СМИ