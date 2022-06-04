Украину в 2022 году ждет дефицит арбузов, черешни, дынь и персиков

Из-за потери контроля над южными областями страна уже недополучает ранние овощи и фрукты. Украина из Херсонской области ранее ввозила 38% арбузов, однако из-за войны в этом году поставки арбузов оттуда невозможны.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин рассказала, что будет с арбузами в этом году.

«К сожалению, полностью перекрыть нехватку необходимого объема арбузов другими областями Украины (в основном Одесской и Николаевской) вряд ли удастся», — констатировала эксперт.

По ее мнению, увеличить количество арбузов в Украине получится за счет импортных поставок: у Украины уже есть опыт их ввоза из Турции, Азербайджана и Греции.

«Однако в условиях изменения логистических маршрутов конечная цена импортируемых арбузов может быть некомфортна для потребителей», — сказала она.

Первые арбузы и дыни появятся в магазинах в середине лета. Цена на них будет «кусаться», поэтому что сейчас мы можем рассчитывать только на импорт.

«В этом году вероятно вынуждены будем осуществлять импорт начиная с летних месяцев, а не как раньше — в середине осени. Если говорить о непосредственных ценах, то первые предложения арбузов могут превышать 50-70 грн за килограмм, дыни — выше 100 грн за килограмм. Но стоимость будет колебаться в зависимости от сортов и от страны-поставщика», — говорят эксперты.

Херсонские арбузы поедут в Россию

Назначенный Россией «замглавы ВГА» Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что уже сейчас готовится большое количество херсонских арбузов, которые готовы поставить на территорию России и других «содружественных нам государств».

По словам Стремоусова, овощи, фрукты и ягоды из региона уже сейчас поставляются в РФ и Крым. Кроме того, рассматривается отправка продовольствия через морские порты Мариуполя, Бердянска и даже Скадовска.

Не арбузами едиными

Из-за войны и утраты контроля над южными регионами страны в Украине также возникли проблемы с поставками ранних овощей. В частности, фиксируется нехватка молодого лука, моркови и свеклы, которые выращивались преимущественно в Херсонской и Запорожской областях.

К примеру, цены на молодую капусту в Украине сейчас составляют около 63 грн./кг, а белокочанная капуста со старого урожая также подорожала с 23,41 грн./кг до 28,80 грн./кг. Отмечается, что нынешние цены на капусту в 9,7 раз выше, чем в прошлом году.

Выросли цены и на репчатый лук: за последнюю неделю он подорожал примерно на 30% — до 14-18 грн./кг. Объясняется это тем, что прошлогодние запасы лука в стране практически исчерпаны, и основное предложение на рынке предоставлено за счет импортной продукции, преимущественно польской.

Кроме того, ожидается дефицит дынь, черешни и персиков.

По оценкам финансово-экономического эксперта Богдана Слуцкого, стоимость персиков в этом году из-за переориентации на импорт и удорожания логистики может держаться на уровне более 150 грн./кг.

Что же касается черешни, президент ассоциации «Ягодоводство Украины» Ирина Кухтина считает, что в этом году черешни может быть самый минимум или не быть вообще, ведь, например, в части Запорожской области ведутся бои, пропущен тот период, когда нужно было проводить агрономические мероприятия.

В целом сокращение рынка ягод в 2022 г. ожидается на уровне 30-50%.

По материалам украинских СМИ