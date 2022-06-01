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Дайджест > Щуцкий Александр Геннадьевич отмылся от миллионных взяток на посту замглавы таможни?

Щуцкий Александр Геннадьевич отмылся от миллионных взяток на посту замглавы таможни?

Автор: datification.org
01.06.22 13:30
129
Щуцкий Александр Геннадьевич отмылся от миллионных взяток на посту замглавы таможни?

Для бывших украинских казнокрадов этот год стал настоящим прорывом. Впрочем, как известно, казнокрады бывшими не бывают. В частности, одиозный коррупционер с коллекцией люкс-авто, погоревший на рекордной для Украины взятке наличкой — Александр Щуцкий был назначен на должность первого заместителя главы Государственной таможенной службы Украины. О таком, молодой аферист Александр Щуцкий и мечтать не мог.

В прошлом году СМИ взбодрились очередным скандалом о корруционных схемах на таможне. Следователи Госбюро расследований разоблачили «кобло» мошенников таможенной сферы Волынской области. Так, 4 июня на одном из постов по трассе Киев-Чоп на Ровенщине в машине начальника таможенного поста «Ягодин» Михаила Бурдейного был проведен обыск, в ходе которого сотрудники ГБР изъяли 704 300 долларов. Как сообщил главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов, взятку могли везти топовому чиновнику таможни, бывшему главе Волынской таможенной службы Александру Щуцкому.

Интересно, что после этого заявления материалы, которые озвучивали причастность Щуцкого к скандалу, начали массово «исчезать» из сети. Случайность? Вряд ли... Товарищ или его команда активно зачищают интернет от упоминаний связки «Щуцкий и взятка в 700 тысяч баксов». Об этом и не только читайте прямо сейчас.

Предыстория

На Волынской таможне у одного у одного из руководителей таможенного поста выявили более 700 тысяч долларов. Коротко об этом сообщило Государственное бюро расследований.

На данный момент следователи ГБР вплотную занялись расследованием злоупотребления должностными лицами Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины. Речь идет о том, что особо хитроумные таможенники, будучи уверенными в своей безнаказанности, способствовали незаконному перемещению грузов через госграницу, ясное дело, без уплаты таможенных платежей.

Схематоз был организован руководящими чинами таможни Волыни, а точнее начальником одного из постов, в данном конкретном случае мы говорим за пост «Ягодин». Именно главу данного таможенного поста Михаила Бурдейного задержали 4 июня следователи ГБР во время перевозки взятки в особо крупных размерах.

В ходе обыска машины на стационарном посту по трассе Киев-Чоп на Ровенщине следователями ГБР была изъята сумма в 704 300 долларов. По данному факту открыто уголовное производство.

Кому предназначалась взятка в 700 тысяч баксов

Как сообщил главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов в своем блоге, из «Ягодина» взятку могли везти топовому чиновнику таможни, бывшему главе Волынской таможенной службы Александру Щуцкому. А с учетом того, что новости с таким заголовком стали активно пропадать из сети, то это только подтверждает данные предположения. О «зачистке» информационного пространства мы расскажем ниже. Читайте.

Как рассказал Бутусов, выявленное бабло в 700 тысяч баксов, это лишь ежемесячная доставка «кэша» за май для руководства группы госструктур, задействованных в коррупционном схематозе. Только вдумайтесь, взятка в 700 000 $ — это только за один месяц, который к тому же был полон праздничными нерабочими днями. И это и только с одного пропускного пункта! Какие же масштабы схематоза таможни по всей стране??? Остается только догадываться...

Как видите, на пачках с деньгами есть «пометки», кому они предназначаются, хотя и «аля» зашифровано: «СБ. Люб. 10 000», «Прокур. 20 000», «Зам. 20 000».

Юрий Бутусов уточняет, что первая «шифровка» может означать Службу Безопасности Любомля — районный отдел, который «борется» с контрабандой на пропускном пункте «Ягодин». Также он пишет о том, что там были еще пачки и с другими «шифровками», которые касались полиции и организаций, которые отвечают за оформление транспортных средств. А суммарно подписанных пачек в авто обнаружено примерно на 100 тысяч баксов...

Кому же должна была достаться основная часть конфискованной взятки? Ее должны были доставить руководству департамента по профилированию рисков таможенной службы, а именно Александру Щуцкому. При этом главред «Цензор.НЕТ» уточнил, что причастность данного товарища должно установить только следствие.

А завершил свою разгромную публикацию на своем Фейсбуке Бутусов словами: «И что теперь будет делать власть? Новые санкции, новый пиар за новый „кэш“ или все-таки структурные реформы?»

Вот и нам интересно, что из всего этого кипиша выйдет? Пшик или реальные действия правоохранительной системы? Посмотрим...

Александр Щуцкий: что известно о схематознике

Родился в Киеве в 1978-м году. Магистр экономики, окончил Киевский госуниверситет технологий и дизайна. Женат, есть сын.

С 2000-го по 2005-й года работал в Министерстве экономики и вопросов Евроинтеграции Украины.

С 2006-го по 2007-й был замом гендиректора ТОВ «Селянська інноваційна холдінгова компанія» (СІНКОМ-ХОЛДІНГ).

На протяжении 10 месяцев, с декабря 2010-го по август 2011-й, Щуцкий работал в МЧС Украины.

Отметим, что в 2016-м году его собирались назначить начальником Закарпатской таможни, но категорически против выступил губернатор региона Геннадий Москаль. По его словам, «Единственное, чем известен Щуцкий на Волыни и за ее пределами, — это автопарком элитных автомобилей (Bentley, Mercedes, Audi, BMW), катером, водным мотоциклом и элитным жильем, которые записаны на жену и родителей». Также Москаль тогда охарактеризовал кандидата на данную должность, как «дизайнера по образованию и „мажором“ по призванию»... Ну, вы поняли...

С 2016-го по 2017 — занимал должность начальника таможенного поста «Луцк» Волынской таможни. Далее месяц был первым замом начальника Луганской таможни.

А с 2017-го по 2019-й исполнял обязанности начальника Сумской таможни.

С октября 2019-го был и.о. начальника Черноморской таможни.

По данным открытого информационного реестра ОпенДата, о владениях Александра Щуцкого за 2020-й год известно следующее:

— Квартиры: 5, общая площадь — 269 м²;

— Земельные участки: 2, общая площадь — 1596 м²;

— Авто: 2;

— Доходы: 1 689 370 гривен;

— Денежные активы: в евро — 518 203, в долларах — 7 131.

4

Интересно, что в 2020-м указано 5 квартир, общей площадью 269 м². При этом за 2019-й год, сервис показывает 4 квартиры, общей площадью 537 квадратных метра. Как-то странно...

Ошибочка? Вопрос, чья? Или не ошибка? Ну, да ладно, двигаемся дальше.

Еще в 2017-м году тогдашний замначальника Волынской таможни, начальник таможенного поста «Луцк» Александр Щуцкий согласился дать интервью телеканалу «Громадське. Волинь». Как он тогда отметил: «Все что я имею, я приобрел не на государственной службе». Ну-ну...

Собственное расследование тогда провели и журналисты издания «Наші гроші». Как тогда они писали на своем YouTube-канале: «Бидося, стесняется ездить на Bentley. Знаете, этот суровый период кризиса: безработица, нужда и бедность... Глава Черноморской таможни в те времена, по его словам, „как-то выживал“... И смог „навыживать“ на 7 роскошных авто и катер, общая стоимость которых составляет 225 тысяч баксов. Как думаете, какие консультации оказывал Щуцкий, раз уж они так достойно оплачивались?».

Подробности того расследования «Наших грошей» смотрите в видео — «Героїн, Бентлі і тещі-мільйонерки: старі обличчя йдуть в нову митницю?».

Александр Шуцкий «зачищает» информпространство: с популярных сайтов пропадают новости о взятке в 700 тысяч долларов

— Так, статусный сайт «Фокус» размещал материал о данном скандале, но на данный момент его уже удалили... Только вот добрый старый Гугл оставил в поиске «след»... Упс, как неудобно получилось...

— Сайт «Знай.юа»:

— Издание «Факты»

P.S.

Список пропадающих статей в информационном пространстве можно продолжать, но смысл, думаем, и так понятен. Как мы писали выше, такие действия по «зачистке» материалов в глобальной паутине со стороны Александра Щуцкого только подтверждают информацию о его причастности к схематозам пропускного пункта «Ягодин» и Волынской таможни в целом.

Тэги: взятка, таможня, Александр Щуцкий, Щуцкий Александр, Александр Щуцкий взятка, Щуцкий Александр Геннадьевич

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