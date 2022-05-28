Будет ли голод в Украине в 2022 году?

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любая реакция мира на голод является по определению запоздалой, ведь у стран нет инструмента превентивного реагирования на продовольственные кризисы.

Глава государства предложил создать организацию стран — экспортёров продовольствия. По его мнению, мир должен иметь страховку от голода, и Украина готова предоставить площадку для работы такой организации.

Уверены, что мировые лидеры высоко оценили беспокойство Владимира Зеленского о надвигающемся мировом продовольственном кризисе. А вот украинцам всё чаще приходится удивляться резко возросшим ценам на продукты питания. Конечно, за исключением соли и бензина явных дефицитов в Украине нет, но, учитывая уровень цен на продовольствие и огромное количество безработных, украинцам уже приходится существенно подтягивать пояса.

Так, что происходит с продуктами в Украине и что делают власти, чтобы избежать голода в стране?

Что там с ценами

Согласно индексу потребительских цен, стоимость продуктов в Украине с 1 января 2022 года выросла на внушительные 35%. Первой, как обычно, подорожала гречка — сейчас средняя цена за килограмм этой крупы составляет 88,5 гривен.

Финансово-экономический эксперт Богдан Слуцкий отмечает, что стоимость риса в украинских магазинах с начала 2022 года выросла в среднем на 37%. Сейчас он стоит от 40 гривен за килограмм и выше. В зависимости от сорта и производителя ценники колеблются до 55–60 гривен за килограмм.

Подорожала и мука. Её цена выросла на 17% — до приблизительно 18 гривен за килограмм. Стоимость пшена по сравнению с прошлым годом увеличилась на 40% — до 26 гривен за килограмм.

В докладе Центра исследований продовольствия и землепользования говорится, что покупательная способность среднего потребителя в Украине снизилась на 37,9%. Это сигнализирует о существенном снижении доступа к продовольствию для населения страны.

Овощи и фрукты в Украине также подорожали. Херсонская и Запорожская области в этот период традиционно являлись поставщиками ранних овощей и ягод, но сейчас они находятся на неподконтрольной Украине территории. Поэтому в украинских магазинах килограмм клубники стоит около 150 гривен, помидоры — 75, а огурцы — 70 гривен.

«Сегодня мы видим рост цен на овощи. По сравнению с этим периодом в прошлом году это примерно 60%. В течение лета цены могут измениться ещё примерно на 15–20%. Но увидим ещё какой будет урожай, потому что замену южным регионам взяли на себя центральные и западные области Украины», — отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Помимо этого, эксперты также прогнозируют подорожание хлеба в Украине. По их данным, цена на него в ближайшее время может вырасти на 20%. Об этом сообщил экономист Александр Охрименко. По его словам, на повышение цен влияет в первую очередь сложная ситуация с топливом в стране.

«Топливо подорожало, а оно очень существенно влияет на стоимость продуктов, потому что, во-первых, транспортировка, а во-вторых, дорогое топливо — значит дорогие корма, дорогие корма — соответственно, дорогое мясо, молоко. Сейчас война, поэтому рост цен — это закономерное явление», — рассказал Охрименко.

Что влияет на цены

При этом на цены в украинских продуктовых магазинах влияет не только топливо. Часть пахотных территорий Украины захвачена Россией — это Херсонская область и часть Запорожской. Поэтому о какой-либо организованной цепочке поставок продовольствия оттуда не может идти и речи.

Кроме этого, в некоторых регионах идут активные боевые действия, часть трасс просто непригодна для коммерческих перевозок, поскольку это небезопасно. Часть пахотных земель также оказалась в центре боевых действий. Начать там работы попросту не представляется возможным.

В южных регионах Украины возникли серьёзные проблемы с поставкой овощей из-за захвата этих территорий российскими войсками, что может привести к дефициту некоторых их видов. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. Нехватка коснётся молодого лука, моркови и свеклы, которые выращивали в Херсонской и Запорожской областях.

Сегодня в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что сев яровых зерновых и зернобобовых культур завершён на 78% от прошлогодних показателей. Это весьма неплохие цифры, но радоваться рано. Ведь посеянное ещё должно вырасти, а урожай необходимо будет собрать. Как с этим справится Украина в условиях войны и топливного кризиса — вопрос.

Тем временем в Херсоне...

При этом на самом крупном оптовом рынке овощей, фруктов и зелени на юге Украины, который расположен в Великих Копанях Херсонской области, цены приятно бы обрадовали украинцев. Но, к сожалению, он сейчас находится на неподконтрольной стране территории.

Килограмм клубники там можно купить за 35–45 гривен, молодой картофель стоит от 8 гривен, морковь — от 20, цветная капуста — 8, а молодую капусту продают от 4 гривен за килограмм.

Как власти справляются с продовольственным кризисом

В докладе Центра исследований продовольствия и землепользования говорится, что в связи с вторжением ВС РФ на территорию Украины правительство приняло такие меры:

— все предприятия с годовым оборотом менее 10 миллиардов гривен имеют право на 2%-ный налог с оборота и освобождение от НДС и налогов на прибыль;

— отменён акцизный налог на топливо и снижен НДС с 20% до 7%;

— отменены импортные пошлины на большинство товаров (за исключением алкоголя и табачных изделий), а также требование о внутренней маркировке;

— введение «Списка критического импорта», который позволяет организациям осуществлять переводы в иностранной валюте;

— введение пороговых ценовых наценок на критически важные товары и товары, имеющие отношение к национальной безопасности (до 10% на зерновые, 7 гривен на дизельное топливо и т.д.);

— введение запрета на импорт товаров из РФ (трудно сказать, как это поможет при продовольственном кризисе);

— сельскохозяйственные предприятия имеют право ходатайствовать о временном освобождении своих работников от воинской обязанности при условии соблюдения определённых критериев.

Помимо этого в Украине упростили процедуру сертификации семян и маркировку импортированных продуктов питания и кормов, а также оптимизировали контроль над соблюдением фитосанитарных норм и регистрацию сельскохозяйственной техники и оборудования.

Ждёт ли Украину голод

Голод, наверное, всё же нет. По крайней мере, не в ближайшее время точно. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко отметил, что запасов зерна в Украине хватит до конца 2022 года. Ими она сможет удовлетворить и внутренний, и мировой спрос. Однако, по его словам, чтобы удовлетворить потребности 2023 года, нужно остановить военные действия в Чёрном море.

Первый заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий ещё более позитивно смотрит на вещи. По его словам, у Украины есть достаточный запас продуктов, чтобы перекрывать дефицит.

«Что касается возможного дефицита тех или иных продуктов, то 182 тысячи гектаров посаженной сахарной свеклы — это более чем достаточно, чтобы удовлетворить внутренний рынок и даже можно будет экспортировать. По маслу также нет предостережений, у нас есть запас подсолнечника — это десятилетнее потребление масла. Кроме того, посажено 101,1 миллиона гектаров картофеля — это более чем достаточно для внутреннего потребления», — отметил Высоцкий, добавив, что никаких угроз дефицита базовых продуктов питания в министерстве пока не видят.

Вопрос в другом: сколько эти продукты питания будут стоить через несколько месяцев и смогут ли украинцы прокормить себя и свои семьи в дальнейшем. Да, в супермаркетах и на рынках сейчас есть практически все позиции товаров, что были представлены до войны, вот только как бы не случилось так, что позволить себе их в итоге смогут только люди с достатком выше среднего.

Пока же украинцам остаётся надеяться, что цены на продовольствие в «житнице Европы» будут им по карману, и недоедать, а тем более голодать, никому не придётся.

По материалам украинских СМИ