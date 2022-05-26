Землю Украины выкупили американские и немецкие офшоры?

Новость о запросе на вывоз с Украины 25 млн тонн зерна со стороны США и ЕС взбудоражила информационное пространство не только России, но и самой Украины, возмутив этим миллионы российских и украинских граждан. Тем не менее международное сообщество имеет довольно веские основания требовать урожай с земель, которые принадлежат западному бизнесу.

В конце марта 2020 года Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла закон, который с 1 июля 2021-го отменил мораторий на продажу сельскохозяйственных земель страны. В порядке исключения он предусматривает покупку земли иностранными гражданами и компаниями, которые арендуют её по меньшей мере в течение трёх лет. Причём право покупки может быть распространено не только на находящийся в аренде земляной пул, но и на новые территории.

Закон, ставший условием доступа к новой кредитной программе Международного валютного фонда, дал западным коммерческим корпорациям право пользоваться украинскими чернозёмами. Как сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, солидная часть пахотных земель Украины стала лёгкой добычей для сельскохозяйственных компаний из США, Евросоюза и Китая. Покупка сейчас может осуществляться как через подставных лиц, так и напрямую — ведь многие иностранные организации уже не первый год эксплуатируют украинские территории, и значительная их часть давно воспользовались своим закреплённым в украинском законодательстве правом на покупку пахотных земель.

Тем более что цены на украинский чернозём для западных инвесторов более чем привлекательны.

По оценке доктора экономических наук Ольги Ходаковской, заведующей отделом земельных отношений и природопользования Института аграрной экономики, начальная цена гектара украинской пахотной земли сейчас составляет не более 2,5 тыс. долларов. Другие эксперты говорят всего о тысяче американских долларов за гектар, тогда как в Европе цена за гектар сельскохозяйственной земли варьируется от 4 до 70 тыс. долларов США.

Американские аграрные гиганты Cargill, Dupont и немецко-австрийская, а в сущности (по доле капиталовложений) американская Monsanto на данный момент владеют 17 млн гектаров пахотной земли Украины, а это 52,31 процента от всех сельскохозяйственных территорий страны. При условии, что больше половины украинского чернозёма принадлежит лишь только этим трём американским корпорациям, заявление действующего президента США Джо Байдена о необходимости вывоза с Украины 20 млн тонн зерна уже не кажется таким уж абсурдным. Не стоит забывать и о том, что главными акционерами аграрной тройки являются Vanguard, Blackrock и Blackstone, контролирующие практически всё, включая основные мировые банковские и финансовые институты. А интересы компаний такого уровня должны быть удовлетворены любыми путями и в любом случае, будь то политическое лобби или военная операция.

По сведениям экс-депутата бундестага от фракции «Левые» Нимы Мовассата, со стороны иностранных агрохолдингов на украинский чернозём уже началась настоящая охота: в стране проходит массовый захват сельскохозяйственных земель по серым схемам через подставных физлиц и компании. Политик прямо обвиняет в преднамеренном захвате украинского чернозёма предприятия по производству и продаже генно-модифицированных семян Monsanto Сompany и DuPont и связывает предоставляемые Украине кредиты МВФ и ЕБРР с передачей пахотных земель западным агропромышленным компаниям, в числе которых немецкие ADM Germany, KWS, Bayer и BASF.

После введения закона об открытии рынка ещё 5 процентов украинских пахотных земель были приобретены представителями Китайской Народной Республики.

Кроме того, многочисленные иностранные компании постоянно приобретают украинские холдинги аренды пахотной земли, контролируя тем самым ещё до введения нового закона около 10 процентов украинских территорий. Владельцами крупнейших агрохолдингов на данный момент являются американцы (NCH Capital), французы (AgroGеneration) и саудиты (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC)). По информации Фонда стратегической культуры, «отследить точную долю иностранного капитала в остальных крупнейших украинских агрохолдингах невозможно из-за преобладания серых схем в украинском агропроме и отсутствия нормального земельного кадастра».

По словам украинского финансового аналитика Алексея Коца, цитируемого на страницах всё того же Фонда стратегической культуры, борьба за украинские пахотные земли сейчас идёт даже не в Украине, где у государства мог ещё остаться хоть какой-то шанс заработать на либерализации аграрного рынка, а на рынке офшорных корпоративных прав на украинские агропредприятия, где вместо земли скупаются готовые компании.

В итоге, по словам специалиста, «Украина ничего не получит», а «украинскую землю будут покупать под пальмами».

Украинские политики по всем статьям должны остаться довольны сложившейся ситуацией. В своё время президент Украинского кооперативного альянса, экономист Зиновий Свереда заявил, что украинские земли вдоль границы с Россией следует продать американским компаниям, чтобы последние получили ещё больший интерес к защите своих «вотчин»: «Я бы лично говорил — давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят туда, где есть американская частная собственность, где есть их интерес». Одновременно с этим уполномоченный в то время президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко назвал невозможной продажу земель гражданам России, заявив, что в этом случае власти будут вынуждены прибегнуть к конфискации.

Итальянский политик, журналист и бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза сообщал ранее, что земли пяти областей Украины проданы на 50 лет с правом продления аренды (то есть навсегда, как он выразился) англо-голландской Shell и американской Chevron. Заявление политика по его собственному утверждению основывается «на достоверных источниках», подтверждающих его секретность и невозможность публичного разглашения.

Отдельные статьи сделки и её невыгодные условия, приносящие прямой ущерб украинскому государству, цитируются всё в той же сети, однако никаких прямых доказательств, подтверждающих сделку, пока не обнародовано ни одной из заинтересованных сторон.

Теперь сложно понять, почему локального уровня конфликт в Украине вызвал такой резонанс со стороны международного сообщества, безусловно заинтересованного в защите неприкосновенности принципов суверенности и основополагающих прав человека.

Ведь именно человеколюбие и жажда справедливости побуждают представителей западных стран массово вывозить из несущей тяжесть военного бремени Украины зерно и иную сельхозпродукцию.

Как заявляют представители ЕС и США, это зерно должно быть в ближайшее время перенаправлено в голодающие страны Африки и Ближнего Востока, однако перебои с поставками муки и масла в Евросоюз и США, стремительный рост котировок пшеницы и остальной сельскохозяйственной продукции, угроза дефицита продовольственного питания на территории ЕС позволяют предположить, что интерес международного западного сообщества не так уж бескорыстен.

Скупка за бесценок украинского чернозёма может привести не только к разрушительным последствиям по отношению к местным фермерам, и так переживающим из-за военных действий на территории страны не лучшие времена, но и катастрофическим образом повлиять на весь рынок сельскохозяйственной и продовольственной продукции Украины, приведя к острому дефициту, безудержному росту цен и даже голоду.

По материалам иностранных СМИ