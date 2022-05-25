Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева

Один из мобилизованных мужчин, который сейчас находится на тренировочной военной базе на правобережной Украине, на условиях анонимности рассказал нам следующее:

1. По прибытии на территорию тренировочной базы, военное руководство выдало на роту (около 100 чел.): каждому по АК 30-35 летней давности, 3 пулемёта Максим образца 1910 года и 3 пулемёта Дегтярёва образца 1928 года;

2. Есть большие проблемы с военной формой. Половине мобилизованных выдали «защитку» в стиле «охранник АТБ».

3. Среди мобилизованных есть инвалиды 3 группы, есть те, кто пробежав 100 метров просто падает от усталости. Большинство имеет низкий уровень физической подготовки и уровень здоровья ниже среднего;

4. Офицеры указанной роты не имеют не только боевого, но и вообще никакого военного опыта. Некоторые обучаются военному мастерству, просматривая... «обучалки» из Ютуба. На всю роту — лишь один профессиональный военный с опытом;

5. Основной состав мобилизованных роты — за 45 лет;

6. Треть из мобилизованных роты попали на базу не по личному желанию, а по необходимости. Из тех, кто пошёл целенаправленно многие сделали это, прежде всего, из-за нехватки средств для жизни (оклад мобилизованного 12 тыс грн и неплохие премиальные). Есть «идейные», но их точно не большинство.

7. Отношение местного населения к мобилизованным в основном позитивное: стараются бескорыстно помогать. Но есть и те, кто по скотски наживается, завышая цены в киосках и на рынке.

8. На рынке возле лагеря для сбора мобилизованных не стесняясь продают... ворованную гуманитарку. В том числе и военную форму. На ящиках с вещами можно увидеть надписи: «не для продажи».

9. У мобилизованных ребят нет повара. Им бесплатно с утра до вечера готовит местная жительница. Военные время от времени сбрасываются деньгами для неё.

Все это — информация из первых уст.