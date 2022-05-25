Известный невролог: реальность — порождение нашей нервной системы

Британский невролог Гай Лешцинер специализируется на лечении эпилепсии и расстройств сна. Он выступал с лекциями на радио ВВС, а также издал книгу «Человек, попробовавший мир на вкус», которая затрагивает тему отношений нашего сенсорного восприятия и реальности, которую оно конструирует. Издание Guardian публикует интервью с ученым.

Выдержки из интервью:

Общим местом в когнитивной нейробиологии стало сравнение восприятия с управляемой галлюцинацией. Лешцинер так объясняет этот феномен: галлюцинация — это то, что отличается или отделяется от реальности. Управляемая галлюцинация указывает на то, что наш опыт был создан нашим мозгом.

В своей книге ученый доказывает, что иногда то, что мы воспринимаем как реальность, на самом деле сильно отличается от той холодной, суровой реальности, которая окружает нас или, как мы думаем, окружает нас. Другими словами, само понятие реальность — продукт нашей нервной системы.

Впрочем, в отличие от ряда коллег, он не придерживается мнения, что наша сенсорная система создана для того, чтобы скрывать реальность от нас. Он придерживается гипотезы, утверждающей наличие некоторой связи между миром, в котором мы живем, и опытом этого мира, который мы формируем.

Иллюстрацией этой гипотезы может служить синестезия — феномен, при котором раздражение одной сенсорной системы приводит к отклику в другой. Например, некоторые люди способны воспринимать цвета музыки или воспринимать вкус того, на что смотрят. Таких синестетов, по подсчетам специалистов, не мало — 4–5% в популяции. Это значит, что существуют люди без патологий мозга, которые воспринимают реальность иначе, чем большинство. То есть, и наша, и их картина мира полностью зависит от работы нервной системы.

В заключении Лешцинер остановился на обонянии и его значении для человека. Эта сенсорная система обладает глубинной связью с памятью, неразрывно связана с эмоциями, а также с теми аспектами жизни, которые люди склонны скрывать, например, с тем, почему нас влечет к одним людям и кажутся отталкивающими другие. По мнению ученого, обоняние — недооцененный тип коммуникации, который хорошо бы исследовать внимательнее, особенно в свете последствий долгого ковида.

Недавнее исследование ученых из США раскрыло механизм потери обоняния при COVID-19. Оказалось, что SARS-CoV-2 изменяет генетическую активность клеток обонятельного нерва, вызывая характерные симптомы, которые у некоторых пациентов длятся месяцами.

По материалам иностранных СМИ