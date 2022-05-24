С полок украинских магазинов пропадает соль. Из-за остановки профильного предприятия

Крупнейшее в Европе предприятие по добыче соли «Артемсоль» не работает с апреля из-за боевых действий. Об этом заявил и.о. директора Виктор Юрин в комментарии для «Вильного Радио».

По его словам, продукцию невозможно вывозить железными дорогами из-за постоянных обстрелов. Из-за остановки «Артемсоли» соль в Украину придется импортировать.

Предприятие расположено в городе Соледар Донецкой области, неподалеку от Бахмута, где сейчас ведутся жестокие бои.

Юрин сообщил, что остановку «Артемсоли» почувствуют на себе и потребители за границей.

«Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов - Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния», - добавил Юрин.

Как скажется остановка работы предприятия Артемсоль на поставках соли в украинские магазины?

По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, «Артемсоль» полностью перекрывала потребности Украины в соли. Импорт шел, но в основном, более дорогих видов соли (мелкой йодированной, розовой и др). Плюс - предприятие обеспечивало потребности промышленных пищевых предприятий.

«Но в последнее время было перепроизводство соли, поэтому на какой-то период запасов еще хватит. В дальнейшем же придется импортировать. Проблем с импортом не будет. Соль - не тот продукт, который нужно долго искать на внешних рынках, но, вполне возможно, подрастет цена», — говорит Пендзин.

При этом в ряде городов, в основном, небольших (в частности, в Броварах под Киевом, Миргороде Полтавской области и др) соль уже есть далеко не во всех магазинах, что заставляет людей выгребать остатки и провоцирует ажиотаж. К примеру, в Броварах каменной соли не было в «АТБ» и «Сильпо».

В Киеве люди также жаловались на отсутствие продукции «Артемсоли» в «Сильпо» и «Новусе» - она закончилась примерно неделю назад, а нового завоза не было. Но в то же время полки ломятся от соли других производителей (в основном, морской, которая стоит порядка 20-30 гривен за упаковку).

Но эксперты это связывают, скорее, с проблемной логистикой (товар не успевают вовремя подвозить), чем с реальной нехваткой украинской соли не рынке. «Продукция «Артесмоли» еще не успела закончиться», - говорит Пендзин.

«Проблемы с солью, о которых сейчас пишут СМИ, на самом деле распространяются не только на соль. У нас и с содой проблемы, и со многими другими продуктами. И перебои будут только нарастать, в том числе из-за логистических сложностей и дефицита горючего (товар просто не довозят в магазины). Также идет увеличение импорта продуктов питания по многим группам, что подрывает и без того низкую конкурентоспособность отечественных предприятий, поэтому они будут сокращать производство», — говорит глава концерна «Ярослав» (в него входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук.

По материалам украинских СМИ