Воюющую Украину ждет тотальная безработица, огромная инфляция и долги

В понедельник, 16 мая, украинцы получили не очень приятный экономический прогноз на ближайшее время. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что затягивание войны приведёт страну к резкому росту налогов, сокращению расходов и очередной волне национализации предприятий. Он также напомнил, что Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП Украины примерно на 45% в 2022 году.

Учитывая, что война Украины и России длится уже более 80 дней и пока даже не думает прекращаться, нашу страну впереди могут ожидать не самые приятные времена.

Что с украинской экономикой

В отчёте МВФ, выпущенном в апреле этого года, говорится, что на фоне вторжения ВС РФ Украина потеряет около 35% своей экономики.

«И даже если война скоро кончится, гибель людей, разрушение физического капитала и бегство граждан будет серьёзно препятствовать экономической деятельности на много лет вперёд», — пишут специалисты Международного валютного фонда.

Война станет для Украины «гуманитарным и экономическим шоком» из-за количества жертв, разрушений инфраструктуры, закрытия аэропортов и морских портов, миллионов беженцев, отмечают в МВФ.

Во Всемирном банке прогнозы для Украины дают ещё более печальные. По данным специалистов этой международной финансовой организации, внутренний валовый продукт Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с 2021 годом. Эксперты отметили, что более точная степень экономического спада страны будет зависеть от длительности и интенсивности войны, начатой Россией.

При этом инфляция в 2022 году, по данным сотрудников ВБ, составит 15%, в 2023 поднимется до 19%, а в 2024-м упадёт до 8,4%.

«Многие аспекты украинской экономики рушатся», — указали в организации.

Отметим, что в январе Всемирный банк прогнозировал для Украины экономический рост около 3%.

Однако в Национальном банке Украины ожидают, что инфляция в 2022 году может превысить 20%. Среди причин массового подорожания товаров и услуг в НБУ называют нарушения производственных процессов, логистические проблемы из-за захвата ВС РФ части территорий, разрушение транспортной инфраструктуры и неравномерно распределённое предложение по отдельным регионам.

Также во Всемирном банке отмечают, что война и вызванное ею перемещение лиц способны существенно отразиться на показателях бедности в Украине. По данным ВБ, доля населения страны, живущего за чертой бедности, грозит резко возрасти — с 1,8 до 19,8%.

Сумма, в которую Украине обойдётся восстановление всей повреждённой войной инфраструктуры, также огромна. По данным аналитического подразделения Киевской школы экономики KSE Institute, по состоянию на начало мая полномасштабное вторжение РФ нанесло убытки украинской инфраструктуре на 92 миллиарда долларов.

Аналитики КSЕ утверждают, что всего с начала войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 195 заводов и предприятий, 231 медучреждение, 543 детсада, 295 мостов и мостовых переходов, 151 объект складской инфраструктуры.

Кроме того, в новом отчёте специалисты также подсчитали потери легковых автомобилей, которые произошли в результате уничтожения, повреждения или захвата. Речь идёт о 89,5 тысячах машин. По предварительным оценкам, их общая стоимость составляет более 1,3 миллиарда долларов.

По данным Министерства финансов, долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 миллиарда долларов. В ведомстве сообщили, что в марте сумма выросла в гривневом эквиваленте на 102,05 миллиарда гривен, а в долларовом — на 3,49 миллиарда долларов.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Совета директоров The Wall Street Journal, заявил, что для восстановления экономики и инфраструктуры страны потребуется около 600 миллиардов долларов.

В итоге мы имеем страну с разрушенной экономикой, инфляцией, которая уже к началу мая превысила 16%, страну, которая на данный момент фактически живёт за счёт международной помощи и выпуска военных облигаций и в которой наблюдается жесточайший дефицит горюче-смазочных материалов.

К сожалению, всё это может привести в дальнейшем к резкому росту цен практически на все товары и услуги. Украина может оказаться в таком глубоком экономическом кризисе, в каком не была со времён «лихих 90-х».

Вот только тогда возможностей для восстановления экономики было значительно больше, поскольку не было проблем с логистикой, а заводы и предприятия никто не подвергал ежедневным бомбардировкам.

Не стоит забывать также, что многие украинцы из-за вторжения РФ потеряли работу. И пока рынок труда в Украине далёк от довоенного. Работодатели понемногу начинают возобновлять рабочие процессы и размещают на кадровых порталах вакансии в разных профсферах. Однако количество предложений работы намного ниже количества желающих её получить.

Некоторые профессиональные сферы пострадали куда больше других. В них новых предложений работы почти нет. По данным государственной службы занятости, в апреле на 25 326 вакансий претендовало 283 356 безработных, то есть конкуренция на одно рабочее место составляла около 12 человек.

Сложнее всего сейчас найти работу юристам, страховщикам, работникам сферы обслуживания, охранникам, педагогам и учёным, домашнему персоналу, специалистам, работавшим в сфере автомобильного бизнеса и закупках. Для них сейчас меньше всего актуальных вакансий.

Что говорят на Западе

Похоже, европейские и американские чиновники уже не верят в то, что война в Украине закончится быстро. Так, в ЕС считают, что вторжение России в Украину перешло в фазу войны на истощение.

«Мы считаем, что сейчас действительно идёт война на истощение, и этот конфликт будет продолжаться», — заявил DW высокопоставленный источник в структурах ЕС.

При этом он даже не стал делать прогнозы, когда может закончиться конфликт.

«Что будет решающим на поле боя, — это способность поддерживать свои усилия. Поэтому один из главных вызовов сейчас — понять, какая страна станет первой испытывать трудности в пополнении своих запасов, боеприпасов, ресурсов, своей армии для того, чтобы быть в состоянии противостоять врагу. Будет ли это Россия или Украина», — считает чиновник Евросоюза.

Отметим, что ещё в начале войны прогноз о её затягивании сделал именно французский президент Эммануэль Макрон.

«Война вернулась в Европу. (...) Она будет длительной и будет иметь последствия для сельского хозяйства», — сказал он.

Обращаясь к слушателям с трибуны у Королевского замка в Варшаве в конце марта, президент США Джо Байден также заявил, что война в Украине не закончится в ближайшие месяцы.

«Нам нужно чётко понять, что эта битва не будет выиграна ни в ближайшие дни, ни в ближайшие месяцы. Нам надо готовиться к долгой предстоящей борьбе», — сказал американский президент.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что существует «реальная вероятность» того, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года.

«У Путина огромная армия. У него очень сложное политическое положение, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант, который у него сейчас есть, — это продолжать пытаться использовать свой ужасающий, жестокий подход — во главе с артиллерией пытаться перемолоть украинцев. И он очень близок к захвату сухопутного моста в Мариуполе», — сказал Джонсон.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц сделал другой, не менее пугающий прогноз для Украины. По его словам, страна ещё сто лет будет ощущать последствия войны.

«Те, кто живет в Германии, знают, что бомбы времён Второй мировой войны всё ещё часто встречаются... Украина должна подготовиться к борьбе с последствиями этой войны в течение следующих 100 лет», — заявил он, вряд ли имея в виду одни лишь неразорвавшиеся снаряды.