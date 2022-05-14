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Дайджест > Группа UkrLandFarming – банкрот, а ее владелец Олег Бахматюк скрывается от кредиторов и НАБУ в Австрии

Группа UkrLandFarming – банкрот, а ее владелец Олег Бахматюк скрывается от кредиторов и НАБУ в Австрии

Александр Панько
14.05.22 09:27
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Группа UkrLandFarming – банкрот, а ее владелец Олег Бахматюк скрывается от кредиторов и НАБУ в Австрии

Хотя пора бы и привыкнуть, но все равно – довольно странно выглядят украинские олигархи, заработавшие свои миллионы на Родине и сбежавшие от отечественного правосудия, откуда рассказывают о всяческих притеснениях в Украине и о тяжкой судьбе «беженца от режима». Яркий пример – украинский латифундист, «яичный король» и бывший банкир с газовыми корнями Олег Бахматюк.

Который прячется в Вене от интереса украинских правоохранителей – уже почти три года Национальное антикоррупционное бюро обвиняет Бахматюка в разворовывании 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, который он получил в 2014 году от Нацбанка для своего «VAB банк». Последний все равно обанкротился, но кредит не был отдан. В итоге в 2020 году Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка, но тот, сидя в Австрии, пытается оттянуть встречу с детективами НАБУ и заодно всяческими способами отбивается от кредиторов, которым основной актив олигарха – UkrLandFarming – должен более двух миллиардов долларов.

Заодно Олег Романович раздает интервью, в которых утверждает, что все обвинения против него – надуманы, а сам он – бизнесмен с кристально чистой репутацией. Ну, кто бы сомневался.

Правда, когда изучаешь его биографию, приходит на ум классическая фраза, сказанная кем-то из американских миллионеров – «я готов рассказать вам о происхождении всех своих денег, кроме первого миллиона». Однако с поправкой – Олег Бахматюк вряд ли готов рассказать подлинную историю не только своего первого миллиона, но и всех остальных.

Единственное, что он не скрывает – это то, что его бизнес ныне может выйти из пике, только если избавится от обвинений НАБУ. Именно они являются препятствием, из-за которого для UkrLandFarming уже который год перекрыт финансовый кислород.

Версии НАБУ и Бахматюка о причинах такого положения дел, естественно, кардинально противоположны. По версии Бахматюка, обвинения надуманы, а таким образом команда Зеленского вынуждает продать UkrLandFarming представителям окружение президента за бесценок.

Однако проблемы у Бахматюка в связи с суммой, выделенной на рефинансирование «VAB банка» начались еще при Порошенко. По версии Олега Романовича, он получил от НБУ 1,2 миллиарда гривен под залог завода в Ивано-Франковске, который стоил более 20 миллионов долларов. Что превышало, по словам Бахматюка, сумму кредита в несколько раз. Однако простой арифметический подсчет (курс доллара тогда был где-то 25 грн.) показывает, что в гривне завод стоил не более полумиллиарда гривен.

Но это не все – в НАБУ утверждают, что и эта стоимость была завышена в 25 раз – экспертиза, проведенная во время досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 миллиона гривен против 1,8 миллиардов, заявленных «VAB банком». Тем не менее, деньги банк получил. И не вернул, как и предыдущие три миллиарда гривен, полученные от НБУ на те же цели.

40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал «VAB банк» неплатежеспособным. Стоит отметить, что Бахматюк причастен к банкротству еще одного банка – «Финансовая инициатива». По данным НБУ, число вкладчиков обеих банков, которые обанкротил Олег Бахматюк, составляло около 400 тысяч человек.

Кстати, в 2019 году, когда дело о банкротстве «VAB банка» реанимировали, вместе с Бахматюком в розыск объявили и его сестру, Наталию Василюк, бывшую в «VAB банке» главой наблюдательного совета. Она обвиняется по ст. 191 ч. 5 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 209 ч. 3 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Ну и завершая банковскую тему, стоит отметить, что владельцем «VAB Банка» Бахматюк стал в 2011 году. А акции банка Бахматюку бывший владелец Сергей Максимов согласился продать только после того, как провел день в СИЗО.

Проблемы с правоохранителями не ограничились невозвращенными деньгами на рефинансирование. В группу Ukrlandfarming, которая зарегистрирована на Кипре, входят украинские управленческие компании «Авангард» и «Укрлендфарминг», которые, в свою очередь, управляют более чем 400 компаний.

В 2015 году «Авангард» построил две фабрики по производству яиц в Херсоне и Каменец-Подольске. Согласно отчетов «Авангарда», это обошлось в 500 миллионов долларов, а самой группе полагалось возвращение НДС от государства в сумме около 300 миллионов гривен, на что были поданы соответствующие документы. Но в Госказначействе засомневались в подлинности документов, подтверждающих затраты и передали дело в НАБУ, которое и затормозило выплату фиктивных затрат по НДС.

С НДС Олег Романович работает давно – схема по возврату фиктивного налога на добавленную стоимость была отлажена еще во времена Кучмы, когда Бахматюк занимался торговлей газовым конденсатом. Тогда он оставил компанию «Итера» и основал собственный бизнес в Ивано-Франковской области.

С НДС Бахматюк переключился на «газификацию населенных пунктов области», получив от государства на это деньги в рамках программы по газификации населенных пунктов Западной Украины. Известно, что в 2005-м году на газификацию этого региона государство выделило 410 миллиардов гривен. В результате было проведено всего несколько газопроводов, но не за бюджетные деньги. Средства на реализацию были незаконно собраны с местных жителей.

В этот же период Бахматюк стал делать первые шаги в аграрном бизнесе – купил птицефабрику «Авангард», которая стала основой его яичного производства и дала название группе компаний.

Для покупки фабрики он взял кредит в один миллион долларов в банке «Аваль». По словам самого Бахматюка, в этом ему помог некий друг из правления банка. Как бы там ни было – кредит дали, и Олег Романович купил «Авангард», который в итоге превратился в одного из лидеров рынка по производству яиц.

В 2005 году Бахматюк попал на должность зампредседателя правления компании «Нафтогаз Украины». Через год успел выкупить контрольные пакеты областных газораспределительных компаний, функционирующих на Западной Украине. Спустя год он продал их компании «РосУкрЭнерго», которой заправлял Дмитрий Фирташ.

В 2010-ом году украинский предприниматель приобрел активы американской компании «Townsends Inc», занимающейся переработкой куриного мяса. Ее задачей являлась координация ряда птицеводческих компаний. Олег Бахматюк уговорил их взять кредиты для расширения бизнеса. После он вывел деньги за границу и присвоил их. В результате американский суд запретил ему въезд в США.

В 2011-ом году Олег Бахматюк учредил агрохолдинг UkrLandFarming. Основными направлениями компании стали производство зерна и разведение крупного рогатого скота.

Именно в это время UkrLandFarming стает лидером сельскохозяйственного рынка – его земельный банк достиг 670 тысяч гектаров, группа владеет 24 элеваторами, 23 птицефабриками, восемью комбикормовыми заводами и 40 животноводческими фермами. Наблюдатели отмечают, что дела у Бахматюка пошли в гору после того, как он согласился продать свои доли в облгазах Фирташу.

Сам Бахматюк тему комментирует общими фразами, но период правления Януковича характеризует как «более конкретный» и «имеющий правила». Именно в этот период его бизнес-империя достигла пика развития.

После все пошло на спад. В 2015 году начались проблемы с невозвращенными деньгами, выделенными НБУ для рефинансирования, возникли проблемы с попыткой получить возврат НДС по фиктивным документам, упали объемы производства и реализации сельхозпродукции.

Что характерно – тогда Бахматюк заявил, что в его проблемах виноват Порошенко. В своем большом интервью изданию «Гордон» Бахматюк сообщил, что виновным в своих неудачах считает не кого-нибудь, а пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, по словам Бахматюка, решение о ликвидации банков принимались именно в кабинете у президента в присутствии с Валерии Гонтаревой.

Однако со сменой власти в стране изменились и виновники – не далее как в конце января нынешнего года Олег Романович дал пространное интервью «Экономической правде», в котором назвал причиной своих неудач уже Владимира Зеленского и бывшего главу президентского офиса Андрея Богдана.

В этом же интервью он опять заверил кредиторов, что вернет все долги, как только «решит проблемы с НАБУ». Решить же эти проблемы ему мешает нынешняя власть. Также Бахматюк заверил, что бизнес в Украине, которым он управляет из Австрии, хотя и значительно сократился, но находится под «полным контролем».

Вообще – интервью интересное, рекомендуем. Но веет от него какой-то безнадегой. Виноваты все, кроме него самого. Но кто виноват – пусть решает сам Олег Романович. А вот другой вопрос – «что делать?» стоит куда как более остро. И в первую очередь – для его кредиторов, которых, по собственным словам Бахматюка, он вот уже несколько лет уговаривает «не рвать группу UkrLandFarming на куски», обещая расплатиться с долгами.

По его же словам, кредиторы «терпят» и верят в его обещание вернуть долги. Однако кажется, что на самом деле UkrLandFarming «не рвут на куски» потому, что «рвать» там уже давно нечего. Опыт по выводу активов у Олега Бахматюка огромный.

Тэги: Олег Бахматюк

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