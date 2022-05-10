Москвич Бражников Пётр Владимирович, 1976 года рождения, отлично освоился на Кипре и помогает строить империю Алексею Хотину. В его биографии немало интересных моментов, которые ми сегодня и разберём.

Ещё в 2017 году российские медиа взорвались информацией о том, что юрист Бражников Пётр Владимирович — ключевое звено в офшорных операциях Алексея Хотина. По официальным документам, Бражников представляет интересы бывшего владельца банка «Югра» А. Хотина на Кипре и занимается тёмными офшорными делишками. По данным СМИ, Хотин имеет множество компаний на Кипре, а руководит этой сетью именно Пётр Владимирович Бражников.

Рассматривая биографию юриста Бражникова, можно понять, что это не первое его дело с офшорами. С конца 90-х на протяжении десяти лет он работал консультантом по налоговым вопросам в ЛУКойле, в том числе и на Кипре (LUKOIL Overseas Cyprus Ltd). Поэтому выбор Хотина очевиден. Для гения махинаций Петра Владимировича даже создали компанию с его именем — Brazhnikov&Partners Ltd.

Пётр Бражников завладел миллиардами банковских рублей

На протяжении последних шести лет Бражников Пётр Владимирович успешно воровал у страны сотни миллионов долларов. Как писали СМИ, Хотин имеет офшорною империю, через которую выводились миллионы долларов, а главный в этой системе — наш юрист Бражников. В этом деле ему пришла на помощь сотрудница Brazhnikov & Partners Ltd — Мария Клеридес. Со стороны России выводить деньги помогают подчинённые Хотина — Владимир Константинов и Наталья Рахова.

Бражников Пётр Владимирович получал от подопечных Хотина указания о покупке или создании новых офшорных компаний, смены руководителей и акционеров этих фирм и другие распоряжения. Одна из таких фирм, принадлежащая Хотину, Oanfir Technology Investment Ltd. Управляет компанией тандем Бражников-Рахов. Интересно, что эта фирма в конце 2014 года за 10 миллиардов рублей приобрела более 7,4 % акций российского банка «Открытие». В дальнейшем банк использовался Петром Бражниковым как важный канал для перекачки денег в офшоры в западных странах.

Кипрский адвокат Бражников Пётр Владимирович торгует лекарствами

В связях с Бражниковым отличились и руководители Киевской ОГА — у кипрской фирмы были куплены медикаменты сомнительного происхождения почти на миллион гривен. Согласно информации из «Вестника государственных закупок», Департамент здравоохранения области в октябре подписал договор с ООО «Фрам Ко» о покупке медицинских препаратов на сумму 951 431,54 грн для лечения больных буллезным эпидермолизом. А до конца этого года будет ещё поставлено 14 препаратов для КЗ КОР в Киевскую областную клиническую больницу, которая находиться по ул. Багговутовская, 1.

Из Единого госреестра мы узнали, что компания «Фрам Ко» создана только в октябре 2014 кипрской офшорной фирмой Кламмнет «Лимитед». «Фрам Ко» расположена по адресу Киевская область, Киево-Святошинский район, село Софиевская Борщаговка, ул. Ленина, 114. Конечный бенефициар — россиянка Ольга Болотникова, а руководитель — Наталья Калинская.

Интересное совпадение: компания «Кламмнет Лимитед» находится по тому же адресу, что и главный офис компании Brazhnikov & Partners Ltd — Кипр, город Никосия.

В свою очередь Пётр Владимирович Бражников — конечный бенефициар и собственник ООО «Прана-Фарм». Соучредитель ООО — Сергей Ходос, который также руководит донецкой компанией «Фра-М». И, конечно, же не трудно догадаться, что ранее «Фра-М» размещалась по такому же адресу, как и сейчас «Фрам Ко».

За свою деятельность «Фра-М» не единожды выигрывала множество тендеров, особенно в то время, когда системой здравоохранения руководила госпожа Раиса Богатырева.

В 2013 году компания выиграла тендер на сумму более 131 млн₴, а в следующим году получила сразу несколько тендеров от Министерства обороны Украины.

Такая же ситуация и с компанией «Фрам-Ко», к которой Бражников Пётр Владимирович имеет прямую связь: в минувшем году организация победила в тендере на закупку медикаментов в размере 1,2 млн гривен. Странно, но первый тендер компании был выигран с учреждением Киевского областного совета «Киевская областная клиническая больница».

Предприятие позиционирует себя как крупнейший дистрибьютор на украинском фармацевтическом рынке. Единственный конкурент фирмы на торгах — это ООО «Укроптпостач», выдвинувший предложение примерно в 1 миллион гривен.

Есть интересные нюансы и с историей создания ООО «Фрам Ко». На сайте компании указано, что она зарегистрирована ещё в 1997 году. За этот период фирма с мелкого частного предприятия стала одним из главных дистрибьюторов фармацевтического рынка Украины. Сейчас эта компания имеет множество филиалов в разных городах Украины: во Львове, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Хмельницком, Николаеве и других регионах.

В конце зимы этого года «Киевская областная клиническая больница» закупила у этой компании медикаментов почти на 3,5 миллиона гривен. А чуть ранее, в феврале, Коммунальное учреждение Киевского облсовета подписало контракт на приобретение дезинфицирующих средств у компании «Век-ХХI Век» суммой в 2,37 миллионов гривен. Так и работает Бражников Пётр Владимирович — непревздойдённый повелитель кипрских оффшоров.