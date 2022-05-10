Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Бражников Пётр Владимирович и Алексей Хотин освоили миллиарды рублей банка Югра и банка Открытие

Бражников Пётр Владимирович и Алексей Хотин освоили миллиарды рублей банка Югра и банка Открытие

Автор: «Власть»
10.05.22 00:27
88
Бражников Пётр Владимирович и Алексей Хотин освоили миллиарды рублей банка Югра и банка Открытие

Москвич Бражников Пётр Владимирович, 1976 года рождения, отлично освоился на Кипре и помогает строить империю Алексею Хотину. В его биографии немало интересных моментов, которые ми сегодня и разберём.

Ещё в 2017 году российские медиа взорвались информацией о том, что юрист Бражников Пётр Владимирович — ключевое звено в офшорных операциях Алексея Хотина. По официальным документам, Бражников представляет интересы бывшего владельца банка «Югра» А. Хотина на Кипре и занимается тёмными офшорными делишками. По данным СМИ, Хотин имеет множество компаний на Кипре, а руководит этой сетью именно Пётр Владимирович Бражников.

Рассматривая биографию юриста Бражникова, можно понять, что это не первое его дело с офшорами. С конца 90-х на протяжении десяти лет он работал консультантом по налоговым вопросам в ЛУКойле, в том числе и на Кипре (LUKOIL Overseas Cyprus Ltd). Поэтому выбор Хотина очевиден. Для гения махинаций Петра Владимировича даже создали компанию с его именем — Brazhnikov&Partners Ltd.

Пётр Бражников завладел миллиардами банковских рублей

На протяжении последних шести лет Бражников Пётр Владимирович успешно воровал у страны сотни миллионов долларов. Как писали СМИ, Хотин имеет офшорною империю, через которую выводились миллионы долларов, а главный в этой системе — наш юрист Бражников. В этом деле ему пришла на помощь сотрудница Brazhnikov & Partners Ltd — Мария Клеридес. Со стороны России выводить деньги помогают подчинённые Хотина — Владимир Константинов и Наталья Рахова.

Бражников Пётр Владимирович получал от подопечных Хотина указания о покупке или создании новых офшорных компаний, смены руководителей и акционеров этих фирм и другие распоряжения. Одна из таких фирм, принадлежащая Хотину, Oanfir Technology Investment Ltd. Управляет компанией тандем Бражников-Рахов. Интересно, что эта фирма в конце 2014 года за 10 миллиардов рублей приобрела более 7,4 % акций российского банка «Открытие». В дальнейшем банк использовался Петром Бражниковым как важный канал для перекачки денег в офшоры в западных странах.

Кипрский адвокат Бражников Пётр Владимирович торгует лекарствами

В связях с Бражниковым отличились и руководители Киевской ОГА — у кипрской фирмы были куплены медикаменты сомнительного происхождения почти на миллион гривен. Согласно информации из «Вестника государственных закупок», Департамент здравоохранения области в октябре подписал договор с ООО «Фрам Ко» о покупке медицинских препаратов на сумму 951 431,54 грн для лечения больных буллезным эпидермолизом. А до конца этого года будет ещё поставлено 14 препаратов для КЗ КОР в Киевскую областную клиническую больницу, которая находиться по ул. Багговутовская, 1.

Из Единого госреестра мы узнали, что компания «Фрам Ко» создана только в октябре 2014 кипрской офшорной фирмой Кламмнет «Лимитед». «Фрам Ко» расположена по адресу Киевская область, Киево-Святошинский район, село Софиевская Борщаговка, ул. Ленина, 114. Конечный бенефициар — россиянка Ольга Болотникова, а руководитель — Наталья Калинская.

Интересное совпадение: компания «Кламмнет Лимитед» находится по тому же адресу, что и главный офис компании Brazhnikov & Partners Ltd — Кипр, город Никосия.

В свою очередь Пётр Владимирович Бражников — конечный бенефициар и собственник ООО «Прана-Фарм». Соучредитель ООО — Сергей Ходос, который также руководит донецкой компанией «Фра-М». И, конечно, же не трудно догадаться, что ранее «Фра-М» размещалась по такому же адресу, как и сейчас «Фрам Ко».

За свою деятельность «Фра-М» не единожды выигрывала множество тендеров, особенно в то время, когда системой здравоохранения руководила госпожа Раиса Богатырева.

В 2013 году компания выиграла тендер на сумму более 131 млн₴, а в следующим году получила сразу несколько тендеров от Министерства обороны Украины.

Такая же ситуация и с компанией «Фрам-Ко», к которой Бражников Пётр Владимирович имеет прямую связь: в минувшем году организация победила в тендере на закупку медикаментов в размере 1,2 млн гривен. Странно, но первый тендер компании был выигран с учреждением Киевского областного совета «Киевская областная клиническая больница».

Предприятие позиционирует себя как крупнейший дистрибьютор на украинском фармацевтическом рынке. Единственный конкурент фирмы на торгах — это ООО «Укроптпостач», выдвинувший предложение примерно в 1 миллион гривен.

Есть интересные нюансы и с историей создания ООО «Фрам Ко». На сайте компании указано, что она зарегистрирована ещё в 1997 году. За этот период фирма с мелкого частного предприятия стала одним из главных дистрибьюторов фармацевтического рынка Украины. Сейчас эта компания имеет множество филиалов в разных городах Украины: во Львове, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Хмельницком, Николаеве и других регионах.

В конце зимы этого года «Киевская областная клиническая больница» закупила у этой компании медикаментов почти на 3,5 миллиона гривен. А чуть ранее, в феврале, Коммунальное учреждение Киевского облсовета подписало контракт на приобретение дезинфицирующих средств у компании «Век-ХХI Век» суммой в 2,37 миллионов гривен. Так и работает Бражников Пётр Владимирович — непревздойдённый повелитель кипрских оффшоров.

Тэги: Петр Бражников, Алексей Хотин, Бражников Петр Владимирович, ФК Открытие, Банк Открытие, банк Югра, Хотин Алексей, Бражников Петр

Комментарии

Статьи

27.04.22 09:02

Скорая война в Приднестровье неизбежна?

Автор: Александр Панько

Дайджест

«Слуга народу» Сергій Литвиненко — антимайданівець, людина Медведчука, продовжує нелегальну торгівлю спиртом
10.05.22 00:14

«Слуга народу» Сергій Литвиненко — антимайданівець, людина Медведчука, продовжує нелегальну торгівлю спиртом

Автор: from-ua

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.05.22 16:53

Цены на автогаз в Украине продолжают расти
09.05.22 16:39

В Украине могут освободить от мобилизации некоторых мужчин
09.05.22 16:25

В УПЦ почтили память погибших в годы Второй мировой войны
09.05.22 15:57

В Одессу приехал президент Европейского совета Шарль Мишель
09.05.22 15:27

Конец Путина близок, — Арестович
09.05.22 15:20

В епархиях УПЦ опровергли фейки о переходе церковных общин в ПЦУ
09.05.22 14:57

У жителей Херсона начали отбирать жилье
09.05.22 14:45

В УПЦ объяснили, как правильно употреблять просфоры
09.05.22 14:40

Священник УПЦ рассказал, как научиться доверять друг другу
09.05.22 14:15

На Ровенщине сторонники ПЦУ опечатали храм УПЦ
09.05.22 16:53

Цены на автогаз в Украине продолжают расти
09.05.22 12:42

В Украине ожидаются ночные заморозки: карта
09.05.22 11:28

Путин на параде выдумал новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил
09.05.22 10:21

Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли около 25 650 россиян
07.05.22 16:50

В УПЦ назвали запрет общин преступным решением
06.05.22 15:25

Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
06.05.22 13:35

Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
06.05.22 12:45

Обнародованы новые цены топлива на заправках
06.05.22 11:49

На Луганщине ожидается мощное наступление вражеской армии
05.05.22 16:57

Украина и Польша подписали оборонный меморандум
06.05.22 12:45

Обнародованы новые цены топлива на заправках
03.05.22 15:54

В Украине запретили деятельность пророссийских партий
03.05.22 16:59

В Украине перенесли празднование Дня победы
03.05.22 12:49

Экс-нардепа Царева приговорили к 12 годам тюрьмы
04.05.22 09:29

В Нью-Йорке украинцы подрались из-за русского языка
06.05.22 09:38

В Киеве горела гостиница – эвакуировали сотню людей
09.05.22 11:28

Путин на параде выдумал новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил
03.05.22 14:14

Орбан рассказал Папе Римскому, когда Россия планирует закончить войну в Украине
03.05.22 10:16

Папа Римский захотел встретиться с Путиным
04.05.22 15:49

С украинскими военными на «Азовстали» исчезла связь
Фото и Видео
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
Австралийские ученые узнали о пчелах кое-что невероятное
Австралийские ученые узнали о пчелах кое-что невероятное
Украине предоставят мощный пакет помощи для победы в войне и восстановление
Украине предоставят мощный пакет помощи для победы в войне и восстановление
Над Москвой несколько дней кружит «самолет судного дня»
Над Москвой несколько дней кружит «самолет судного дня»
Жуткое ДТП в Ровенской области унесло десятки жизней
Жуткое ДТП в Ровенской области унесло десятки жизней
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Украинский блогер-каннибал съел мясо с обгоревшей кости солдата
Месси показал удивительный трюк на тренировке
Месси показал удивительный трюк на тренировке
fraza.com
Новости блогосферы
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине
11.04.22 21:35

Санта Муэрте понад усє

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.