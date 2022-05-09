Петр Бражников: как кипрский оффшорник Алексея Хотина провернул миллиардную аферу с Газпромбанк

Петр Бражников является ярким представителем той прослойки людей, суть которой отображает фразеологизм «широко известный в узких кругах». Действительно, Петр Владимирович мало известен широкой публике, хотя юридическая деятельность (а он является юристом), казалось бы, требует широкой рекламы. Ибо чем больше тебя знают, тем больше у тебя клиентов.

Но Бражников идет в разрез с досужими представлениями обывателя и свою персону старается не рекламировать. Потому что является специалистом в несколько других сферах права, которые простому человеку не только непонятны, но и не нужны. Засветился он публично всего раз, когда выступал в качестве эксперта на РБК и рассказывал о сервисе Legal Space и о том, что он «может быть интересен небольшим компаниям для решения повседневных юридических вопросов за исключением представительства в суде. Кроме того, сервис будет интересен и владельцам капитала (инвесторам), которые могут через него получить объективную консультацию, а не мнение зависимого в трудовых отношениях юриста. Инвестор может перепроверить свое понимание ситуации (проекта), требующей правовой оценки». Больше публичных выступлений у Бражникова не было.

Петр Бражников: специалист по кипрским оффшорам и выводу денег из России и Украины

Но, тем не менее, он процветает и чувствует себя весьма неплохо. Дело в том, что Петр Владимирович специалист по созданию и управлению оффшорными компаниями. И в этой сфере публичность как раз ни к чему — оффшоры любят тишину. И его клиенты как раз и ценят Бражникова за эту тишину.

Родился Петр Бражников в 1976 году в Москве. Это практически все, что о нем известно из открытых источников. Дальнейшее пришлось собирать по крупицам, потому в его биографии много пустых мест. Но любая деятельность оставляет следы, потому кое-что все-таки стало достоянием общественности. Как и когда он начала свою юридическую карьеру, достоверно неизвестно. Но в конце девяностых прошлого столетия Бражников уже был консультантом по налоговым вопросам в ЛУКойле, в том числе и на Кипре (LUKOIL Overseas Cyprus Ltd). И работал на ЛУКойл около десяти лет. Видимо, именно тогда он и освоил науку о создании и управлении оффшорами.

В следующий раз имя Бражникова возникло в средине десятых годов, когда Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Югра», а по его деятельности началось масштабное расследование. Оказалось, что владелец банка Алексей Хотин вывел основные капиталы «Югры» на счета кипрских оффшоров, открывал и руководил которыми именно Петр Бражников.

Похожая история произошла и с деньгами банка «Открытие», который в 2017 году попал под санацию ЦБ РФ. Оказалось, что часть денег из этого банка тоже выведены на Кипр, в оффшоры, которыми управляет Бражников.

В 2017 году, как раз в момент, когда вкладчики банка «Югра» поняли, что остаются без своих денег, в СМИ прошла волна информации, что их деньги владелец банка Хотин вывел в кипрские оффшоры. А руководит сетью оффшоров Хотина именно Петр Бражников. Тогда же удалось установить, что ключевой фирмой во всем этом мошенничестве является Brazhnikov & Partners Ltd, которой Бражников управлял совместно с Марией Клеридес. Последняя значится в фирме в качестве «ключевого директора».

Что касается денег банка «Открытие», то они уходили через счета Oanfir Technology Investment Ltd, которой Бражников руководил совместно с некоей Натальей Раховой, которую связывают с Алексеем Хотиным. Известно, что в конце 2014 года Oanfir Technology Investment Ltd за 10 миллиардов рублей приобрела 7,4348 % акций российского банка «Открытие», а в дальнейшем банк использовался Петром Бражниковым как важный канал для перекачки денег в оффшоры в западных странах.

Впрочем, банк «Открытие» избежал отзыва лицензии и после процедуры санации таки, хоть и с трудом, но продолжил работать. Кстати, санация банка стоила российским налогоплательщикам триллион (!) рублей.

Вкладчикам банка «Югра» повезло меньше — они могут разве что утешаться тем, что владельца банка Алексея Хотина таки достали российские правоохранители. Впрочем, это утешение слабое — от того, сидит ли Хотин в тюрьме или не сидит, денег им все равно никто не вернет.

Засветился Петр Бражников и в Украине. Дело, правда, давнее, но тем не менее. Еще в 2016 году оказалось, что Департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации заключил договор на закупку лекарственных средств для лечения больных на буллезный эпидермолиз с ООО «Фрам Ко». Стоимость соглашения составила 951 431,54 гривен.

Учредителем «Фрам Ко» являлся кипрский оффшор «Кламмнет Лимитед», головной офис которого находится по тому же адресу, что и главный офис компании Brazhnikov & Partners Ltd.

В свою очередь Петр Владимирович Бражников — конечный бенефициар и собственник ООО «Прана-Фарм». Соучредитель ООО — Сергей Ходос, который также руководит донецкой компанией «Фра-М». И, конечно, же не трудно догадаться, что ранее «Фра-М» размещалась по такому же адресу, что и «Фрам Ко». За свою деятельность «Фра-М» не единожды выигрывала множество тендеров, особенно в то время, когда системой здравоохранения руководила госпожа Раиса Богатырева. А в 2013 году компания выиграла тендер на сумму более 131 миллиона гривен, а в следующим году получила сразу несколько тендеров от министерства обороны Украины.

Но дело давнее. А вот следующая информация несколько ошарашивает. Помните, как в прошлом году президент Украины хвалился продажей отеля «Днепр» в центре Киева? Напомним, гостиницу площадью в 13 тысяч квадратных метров продали за 1,1 миллиарда гривен. Что Зеленский назвал безусловным достижением. Правда, если пересчитать, то получается, квадратный метр в сердце Киева обошелся покупателю в 84 с небольшим тысячи гривен. То есть в три тысячи долларов. Если бы речь шла о жилой недвижимости, это было бы вполне адекватно. Но речь идет как раз о коммерческом здании в 12 этажей с парковкой, инфраструктурой и весьма приличным земельным участком. И это уже другие деньги. Но скандал вызвала не цена. После продажи оказалось, что следы выигравшей торги фирмы (которую, кстати, основали всего за несколько дней до самих торгов) ведут в Россию.

Точно установить не удалось, каким образом Петр Владимирович Бражников связан с покупкой отеля «Днепр». Но во время подготовки этого материала пришлось проверять связанные с ним кипрские оффшоры. И результаты поиска почему-то активно выдавали следующее:

Изучение материалов, на которые ведут ссылки по запросу, следов Бражникова в покупке отеля не выдали. Но изменения запроса на Brazhnikov & Partners Ltd почему-то выдает тот же результат.

Логических объяснений два — либо проблема в формулировке самого запроса (хотя какая именно — понять не удалось, возможно, система реагирует на слово «опендатабот», хотя в других случая такого и не было замечено), либо офшоры Бражникова каким-то образом все-таки связаны с лицами, купившими отель «Днепр» в прошлом году. Что, в принципе, вероятно, поскольку за покупателями через цепочку оффшоров стоят российские деньги. Но утверждать не беремся, подчеркнем еще раз — весьма вероятно, что причастность Бражникова к афере с продажей государственного имущества Украины весьма подозрительным лицам просто результат неправильно построенного и интерпретированного запроса.

Впрочем, факт остается фактом — Петр Владимирович Бражников — весьма интересная личность, причастная к воровству денег как из госбюджета России, так и госбюджета Украины.

Банкротные разбирательства вокруг структуры Exillon Energy в ХМАО «Каюм Нефть», которую фискалы связывают с обвиняемым в многомиллиардной растрате экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и холдингом «Русь-Ойл», привели к конфликту между «Газпромбанком» и госкорпорацией АСВ. Последняя, представляющая в деле обанкротившийся банк «Югра», заявила о претензиях к нефтяникам на десятки миллиардов и добилась признания фирмы из Нягани банкротом. «Газпромбанк» же напротив заявлял о возможности реабилитационной процедуры, ссылался на крайне негативные последствия ликвидации бизнеса, особенно, в «текущей геополитической ситуации». При этом банк «Югра» выступил против крупных финансовых требований «Газпромбанка», указав на якобы просматривающиеся признаки «внутригруппового финансирования». Возникли и вопросы к вероятному переходу прав требований на сотни миллионов к аффилированному «Юкатекс-Югра», на которое, по мнению ФНС, переводились производственные активы «Каюм Нефти». Пока банкиры разбираются со своими позициями в банкротстве, фискалы продолжают выбивать средства из структур, связанных с Хотиным, а в конфликтах всплывают интересы все того же «Газпромбанка» и оффшорных представителей. Так, очередные требования почти на полмиллиарда были предъявлены «Нэм Ойл».

АО «Газпромбанк» (ГПБ) подало апелляционную жалобу на решение об открытии конкурсного производства в отношении актива Exillon Energy АО «Каюм Нефть» (Нягань), которое ФНС связывает с обвиняемым в многомиллиардной растрате экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и холдингом «Русь-Ойл».

Уточним, представители ГПБ и ранее выступали в защиту актива. Так, еще до признания его банкротом «Газпромбанк» заявлял о наличии предпосылок к введению реабилитационной процедуры. Финансисты ссылались на систематическое исполнение «Каюм Нефтью» фискальных обязательств и положительные финансовые тенденции.

Кроме того, банкиры указывали на негативные последствия ликвидации бизнеса: увольнение работников, сокращение налоговых поступлений в бюджет, сокращение стратегически важного производства (добычи сырой нефти), что, по их мнению, «противоречит сложившейся в текущий момент геополитической ситуации».

Между тем позиция «Газпромбанка» относительно «Каюм Нефти» существенно расходится с видением ситуации ПАО «Банк «Югра» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», что уже привело к конфликту.

Напомним, ранее ПАО «Банк «Югра» удалось включить в реестр нефтяной компании требования более чем на 8 млрд рублей. Но на этом представители госкорпорации не остановились и на рассмотрении арбитража ХМАО сейчас находятся претензии на более чем 26,7 млрд. О своих требованиях на 7,8 млрд, которые, к прочему, обеспечены залогом (153 объекта недвижимого имущества, 2 028 единиц движимого имущества) заявил и «Газпромбанк».

Однако против притязаний ГПБ выступил банк «Югра», сделав весьма примечательное заявление. «Также до начала судебного заседания и за время перерыва в материалы дела поступили: <...> отзыв конкурсного кредитора — банк „Югра“, согласно которому возражает против удовлетворения заявления, ссылаясь на признаки компенсационного финансирования в кредитных отношениях должника и АО „Газпромбанк“, подконтрольности должника и кредитора единому центру управления, неправомерное возложение долговой нагрузки на должника за счет его имущественного комплекса при расходовании <...> в интересах группы компаний в условиях ее неплатежеспособности», — следует из документов разбирательств.

Также подконтрольный АСВ банк завил ходатайство об истребовании доказательств у «Газпромбанка»: досье по всем кредитным обязательствам АО «Каюм Нефть» в «Газпромбанке», выписок по всем счетам должника в «Газпромбанке» и, судя по всему, других документов. Кроме того, выяснилось, что часть прав требований от «Газпромбанка», вероятно, перешли ООО «Юкатекс Югра», где речь шла о 796,7 млн.

В данном случае с претензиями уже выступила ФНС. «В суд поступил также отзыв уполномоченного органа, согласно которому полагает целесообразным привлечение к участию в деле поручителей должника в кредитных отношениях с АО „Газпромбанк“; просит отказать в удовлетворении ходатайства о процессуальном правопреемстве в связи с допущением в сложившихся отношениях злоупотребления правом, их направленностью на установление контроля в процедуре несостоятельности, аффилированностью участников этих отношений», — указано в материалах дела.

Собеседники издания, говоря о необычной, по их мнению, позиции ГПБ в таких делах, выдвигают две версии. Первая основана на суждении, что в рамках внешнего управления шансов что-то получить больше, вторая — на, вероятно, сомнительных схемах при кредитовании.

«Например, если мы возьмем ситуацию с кредитами, полученными от „Россельхозбанка“, то на сегодня вся информация по ним якобы засекречена. Есть мнения, что они могли строиться и на благодарности в адрес банкиров. К прочему, эти кредиты могли быть необоснованными как с точки зрения предоставленной документации по объемам запасов, так и рисков. Можно предположить, что Хотин так просто получал кредиты не только благодаря связям, но и потому, что не жалел для этого денег», — высказывает личное мнение источник, близкий к компании.

Не менее интересны обстоятельства и вокруг ООО «Юкатекс-Югра» (Нягань), на которое, по мнению ФНС, переводились производственные активы АО «Каюм Нефть».

Согласно информации «Контур.Фокус», участниками «Юкатекс-Югра» являются Actionbrook Limited (Кипр) и Claybrook Limited (Кипр). Примечательно, что доли, принадлежащие обеим компаниям, значатся в залоге у «Газпромбанка». Actionbrook и Claybrook также числятся совладельцами ООО «Юкатекс Ойл» (респ. Коми, г Усинск). Еще одним участником организации значится Touchscope Limited (Кипр). Как и в вышеописанном случае, «Контур.Фокус» обозначает залогодержателем долей АО «Газпромбанк».

Согласно информации в одной из открытых баз данных иностранных государств, на которые ссылается ФНС РФ, секретарем Actionbrook Limited и Claybrook Limited числится BRAZHNIKOV & PARTNERS LTD. Данную фирму связывают с Петром Бражниковым, которого в приватных беседах называют, вероятно, «кипрским представителем Хотина».

Добавим, что Touchscope Limited, в частности, числится одним из участников такого крупного предприятия, как ЗАО «Нэм Ойл» (Коми). Последнему недавно ФНС были предъявлены претензии более чем на 457 млн рублей.

«Основанием для принятия решения послужили выводы налогового органа об умышленном искажении налогоплательщиком сведений о фактах хозяйственной жизни <...> по взаимоотношениям с „ЦионИнвест“, „Провидер“, „Ай-Курусский“, „Промгазэнерго“, „Формат“, „Тайфун“, „Юкатекс-Югра“; о завышении налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет, <...> о формальном восстановлении обществом сумм налога, ранее принятых к вычету», — следует из материалов разбирательств. Отметим, что сейчас «Нэм Ойл» пытается оспорить выводы фискалов в апелляции.

Напомним, ранее «Правда УрФО» подробно сообщала о миллиардных претензиях ФНС к АО «Негуснефть» (Радужный, ХМАО), АО «Каюм Нефть» и другим активам, связываемым с Хотиным.