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Дайджест > Тарифы на коммунальные услуги во время войны в Украине: что с ними происходит?

Тарифы на коммунальные услуги во время войны в Украине: что с ними происходит?

Агата Кловская
08.05.22 09:09
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Тарифы на коммунальные услуги во время войны в Украине: что с ними происходит?

Резкое снижение количества рабочих мест и ухудшение экономической ситуации в целом из-за войны в Украине поставило на кон возможность многих граждан оплачивать счета за коммунальные услуги. Правительство пытается идти навстречу населению и рекомендовало местным органам власти и коммунальным предприятиям не повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги во время действия военного положения.

«Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. Восемь гривен за куб, как и было», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что льготная цена будет действовать и для предприятий, которые необходимы для обороноспособности государства.

«Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам», — добавил Шмыгаль.

О заморозке тарифов на электроэнергию говорил в своём обращении и президент Владимир Зеленский.

«Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан», — сказал глава государства.

Тарифы на водоснабжение, горячую воду и централизованное отопление регулируют органы местного самоуправления.

Мэр Киева Виталий Кличко заверил горожан, что тарифы на горячую воду в столице не будут повышать по крайней мере до 31-го мая.

«Сегодня, в условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении, мы приняли важное решение о предоставлении коммунальных услуг в столице. Это решение обеспечит применение до 31 мая тарифов на горячую воду и тепловую энергию для её приготовления на уровне прошедшего отопительного сезона. То есть мы продлим действие этих тарифов, не повышая их», — сказал он.

Мэр Харькова Игорь Терехов и вовсе пообещал списать все долги за коммунальные услуги, предоставляемые городом с 24-го февраля.

Таким образом, в данный момент стоимость коммунальных услуг в Украине следующая:

Электроэнергия.

— 1,44 грн/кВт⋅ч — за месячное потребление до 250 кВт⋅ч;
— 1,68 грн/кВт⋅ч — за месячное потребление свыше 250 кВт⋅ч.

Газоснабжение остаётся на уровне 8 гривен за 1 кубометр и может изменяться в зависимости от выбранного потребителем поставщика газа до 12 гривен за куб.

Водоснабжение.

Основные изменения в тарификации водоснабжения произошли в январе, и с 1 февраля текущего года ничего не меняется. По-прежнему самая дорогая вода — в трёх регионах, а именно:
— в Запорожье — 54,63 грн/м³ (20,8 грн/м³ и 33,76 грн/м³ за водоснабжение и водоотвод соответственно);
— в Умани — 47,92 грн/м³ (28,47 грн/м³ и 19,45 грн/м³ за водоснабжение и водоотвод);
— в Бердянске — 47,56 грн/м³ (25,73 грн/м³ и 21,83 грн/м³ за водоснабжение и водоотвод).

Самые низкие в Украине тарифы на воду установлены в Черкассах (21,35 грн/м³ без НДС — 13,12 грн/м³ и 8,23 грн/м³ за водоснабжение и водоотвод соответственно) и во Львове (21,57 грн/м³ без НДС — 14,41 грн/м³ и 7,16 грн/м³ за водоснабжение и водоотвод соответственно).

Все украинские тарифы на воду для населения приведены в таблице ниже:

Также в Украине могут ввести госрегулирование на тепло и горячую воду. В «Укртеплокоммунэнерго» подготовили три предложения и передали их правительству.

Первым предложением является введение государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги, учитывая особенности производства и предоставления коммунальных услуг в регионах Украины.

«В зависимости от введённого способа государственного регулирования тарифов на теплоэнергию и коммунальные услуги будут определяться гарантии для производителей тепла (компенсации, дотации, льготные условия кредитования и тому подобное)», — говорится в сообщении.

Для реализации этой идеи предлагается, среди прочего, обеспечить заключение договоров поставки природного газа с производителями тепловой энергии, предусматривающих новую стоимость природного газа (единую цену для всех категорий потребителей), определить механизмы государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги, в т.ч. произведённых с использованием альтернативных источников энергии, а также определить гарантии для субъектов хозяйствования в условиях госрегулирования (компенсации, дотации, льготные условия кредитования и т. п.).

Также предлагается решить проблему кредиторской задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, в том числе производственные мощности которых претерпели разрушения или повреждения в результате вторжения РФ.

«На сегодня долги предприятий „Теплокоммунэнерго“ (ТКЭ) перед НАК „Нафтогаз Украины“, которые образовались по состоянию на 1 июня 2021 года, составляют 37,4 млрд грн. Они должны быть погашены предприятиями ТКЭ путем заключения договоров реструктуризации», — говорится в сообщении.

Ассоциация предлагает разработать законопроект, направленный на решение вопроса погашения кредиторской задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, в том числе производственные мощности которых уничтожены или подверглись разрушениям, или повреждениям вследствие ведения боевых действий.

Ещё одним предложением является оказание финансовой поддержки предприятиям отрасли, предоставляющим услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды.

«Предлагается выделить из резервного фонда госбюджета средства для оказания финансовой поддержки предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в период военного положения, в частности для выплаты заработной платы работникам, на закупку горюче-смазочных материалов, материалов и оборудования, выполнение ремонтных работ и работ, связанных с подготовкой к новому отопительному сезону», — добавили в ассоциации.

Запретило правительство и штрафовать украинцев за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, в Министерстве социальной политики пообещали, что перебоев с начислением субсидий во время войны не будет.

«Субсидии так же, как и другие социальные пособия, начисляются и выплачиваются. И все назначенные субсидии будут выплачиваться до конца отопительного сезона.

Что касается оплаты коммунальных услуг. Давайте я сейчас расскажу об этом по закону и совести. По закону субсидия не назначается, если есть просроченная задолженность за коммунальные услуги за более чем три месяца на сумму свыше 680 гривен.

Но поскольку у нас субсидию назначают сроком до даты окончания отопительного или неотапливаемого сезона, наличие задолженности будет анализироваться органами социальной защиты населения в мае текущего года. Поэтому фактически до мая получатель может рассчитываться за коммунальные услуги с удобной периодичностью.

А теперь по совести. Благодаря работникам предприятий — поставщиков коммунальных услуг у большинства людей в домах есть тепло, свет, вода, работает холодильник, плита для приготовления пищи. В бомбоубежищах мы как никогда смогли оценить значимость таких удобств.

В городах под постоянными обстрелами люди, рискуя жизнью, чинят сети водоснабжения и электроэнергии, по которым цинично целит враг. Каждый ваш платёж за коммунальные услуги — это ваше „спасибо“ этим людям и возможность для них кормить семьи. Поэтому по совести — поблагодарите их. Заплатите за коммунальные. Это ещё один ваш вклад в оборону своего города», — сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Вместе с тем украинцев просят предупреждать об отсутствии возможности оплаты за свет, иначе из-за задолженности их начнут отключать от электричества.

Если задолженность будет накапливаться и потребитель не даст о себе знать, его отключат от электросети.

Такое решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ).

По материалам украинских СМИ

В тему: Известный астролог дала прогноз, когда закончится война в Украине и что будет с нашей страной.

Тэги: коммуналка, экономика, война

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