Ракетные удары по украинским железным дорогам: каковы их последствия?

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. На днях обстреляли шесть ж/д станций в центре и на западе страны. В итоге начался большой сбой в движении поездов по львовскому, закарпатскому и приднепровскому направлениях.

«Укрзализниця» сразу сообщила о задержке 14 поездов: они выбились из графика на время от 30 минут до четырех часов — в зависимости от направления. По состоянию на 13:20 5 мая задержек стало еще больше: опаздывало около 40 поездов, причем время задержек значительно увеличилось. Например, поезд № 60 Киев — Чоп опаздывал на 14 часов, № 5 Ивано-Франковск — Запорожье — на 10 часов 47 минут, № 120 Львов — Запорожье — почти на 10 часов и т.д. То есть фактически время в пути по некоторым маршрутам выросло почти вдвое. Поезд № 60 Киев — Чоп обычно едет до конечной станции 16 часов 40 минут, а опоздал на 14 часов.

Как рассказал нам глава независимого профсоюза железнодорожников Александр Скиба, повреждены электрические подстанции, поэтому нужно менять электровозы на тепловозы, а это большая нагрузка на парк «Укрзализныци». Плюс влечет резкое удорожание маршрутов, так как в ход идет дорогой нынче дизель.

«Также приходится пускать маршруты по обходным путям, то есть путь удлиняется. Железнодорожники работают круглосуточно, все повреждения реально устранить, но нужно время», — говорит Скиба.

По его словам, удары по ж/д инфраструктуре бьют как по пассажирским, так и по товарным перевозкам.

«Грузы также отправляются с задержками, и приходится включать тепловую тягу вместо электрической, что делает перевозки более дорогими, хотя для компаний тариф не меняется», — отмечает Скиба.

Российская армия бьет по железной дороге в расчете усложнить доставку военных грузов. Но это отражается и на других перевозках, что в ближайшее время может стать проблемой. Тем более что альтернативы железнодорожным маршрутам фактически нет: порты (которые могли бы взять на себя экспортные грузы) заблокированы, автотранспорт не в состоянии перевозить такие большие объемы, как железная дорога, к тому же сейчас жесткий дефицит топлива.

Так какая сейчас ситуация с железнодорожной инфраструктурой Украины и какие могут быть последствия для пассажирских и грузовых перевозок в результате участившихся ударов?

Обходные маршруты и дорогая тепловая тяга

«Укрзализныця» оперативно обновляет данные о задержке пассажирских поездов. Так, на 21:20 5 мая известно о задержке на 10 часов 15 минут поезда № 120 Львов — Запорожье (утром сообщалось, что он выбьется из графика менее чем на 10 часов, то есть на маршруте время опоздания еще больше увеличилось). Поезд № 5 Ивано-Франковск — Запорожье выбился из графика на 10 часов 53 минуты, № 37 Ужгород — Одесса — на 9 часов 55 минут, № 45 Ужгород — Лозовая — на 7 часов 46 минут, № 85 Запорожье — Львов- на 4 часа 44 минуты и т.д. Расписание постоянно обновляется.

Напомним: 3 мая российские войска ударили по железнодорожной инфраструктуре в центре и на западе Украины. Как говорит Александр Скиба, помимо путей повреждено много электрических подстанций. Из-за этого составы нужно переключать с электровозов на тепловозы, а также пускать их по запасным маршрутам. Для пассажиров все это увеличивает время в пути, для «Укрзализници» влетает в копеечку.

«Помимо круглосуточных ремонтов сильно удорожает перевозки тепловая тяга, которая работает на дизельном топливе», — говорит Скиба.

По его словам, удары по железнодорожной инфраструктуре ощутимые, тем не менее повреждения «не смертельные» — все реально восстановить, над чем сейчас круглосуточно работают бригады железнодорожников. Что касается угроз новых ударов, о которых говорят эксперты, то Скиба считает, что речь может идти о точечных поражениях инфраструктуры, глобальный сбой железной дороге вряд ли грозит.

«Ракет не хватит, чтобы заблокировать железку», — отмечает он.

«Нашу железную дорогу несколькими атаками и даже ударами на протяжении месяцев невозможно вывести из строя. Могут быть локальные повреждения, которые восстанавливаются за 1-2 дня, что, как в нынешней ситуации, чревато задержками поездов», — говорит экономист Алексей Кущ.

«Сумма убытков на порядки меньше стоимости ракеты. Пока чиним подстанции, возим тепловозами. Где перебило пути — а это редко, — всегда есть маршруты в объезд. Железная дорога возит и будет возить», — написал в Фейсбуке основатель организации «Общественный контроль «Укрзализныци» Виктор Гарвона.

Впрочем, например, Николаевская область отказалась от планов восстанавливать ж/д сообщение (с его помощью хотели наладить экспорт с учетом закрытых портов).

«Враг сейчас бьет по железнодорожной инфраструктуре. Поэтому мы не будем восстанавливать железнодорожное сообщение, чтобы не провоцировать», — отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В любом случае, если «точечных» ударов станет много и они поразят сразу несколько направлений, есть риски масштабных сбоев ж/д перевозок.

К слову, российские телеграмм-каналы, связанные с силовиками, пишут, что для парализации работы железных дорог нужно наносить «системные удары» (то есть практически каждый день). А также — взорвать мосты через Днепр.

Так что, угроза постоянных «прилетов» по железнодорожным объектам, существует, и довольно высокая.

Товарные составы идут вдвое дольше

По словам Скибы, из графиков сейчас выбиваются как пассажирские, так и грузовые поезда. Товарные составы перебрасывают на другие станции, отправляют с большими задержками. Но так как с начала войны общий поток грузовых поездов сократился, плюс фактически выпал транзит, коллапса на железной дороге с перевозками все же нет.

«Стало намного меньше товарных перевозок. Если раньше бригады наезжали по 200 часов, то сейчас некоторые едва на 60 выходят. Из-за этого апрельские зарплаты у железнодорожников уменьшатся, так как они привязаны к отработанным часам, переработкам и т.д.», — говорит нам Скиба.

«На самом деле УЗ не дает точных данных об изменении объемов перевозок с начала войны. По оценочным данным, они просели как минимум на 50-60%. Но из-за блокировки портов сейчас идет попытка перебросить объемы на ж/д, что частично компенсирует проседание традиционной железнодорожной логистики. Например, сейчас именно на железную дорогу идет основная ставка по экспорту зерна», — отмечает аналитик компании исследования транспортных рынков «Европатруль» Вячеслав Коновалов.

Чем грозят товарному потоку ЧП на железной дороге? Эксперты говорят, что время грузов в пути вырастает нередко в 2-2,5 раза, а иногда и больше — составы могут попросту простоять несколько дней, пока их не выведут на маршрут.

Единственной альтернативой ж/д перевозкам является разве что автотранспорт, но, как говорит Коновалов, такая замена весьма сомнительна.

«В условиях дефицита топлива и роста цен автомобильные перевозки подорожали на 15-20%, поэтому сейчас их вряд ли можно считать реальной альтернативой железной дороге», — говорит Коновалов.

В то же время автотранспорт уже подхватил доставку топлива: бензин и дизель идут к нам из Европы бензовозами, а не ж/д цистернами, как было раньше. Новые маршруты сопряжены с проблемами: не хватает машин, водителей, полно бюрократических проволочек, плюс бензовоз тратит на дорогу до 16 дней, при этом привозит 30 кубов горючего, которые АЗС продает за день. Но в ближайшее время топливо останется именно на автомобильной логистике, уверен Кущ.

«Поставки ж/д цистернами шли под большие нефтебазы, которые враг разгромил. Под налив „с колес“ и развозку по заправкам больше подходят именно бензовозы», — говорит он.

По словам Куща, пока в Украине нет рабочей модели транспортного коридора в условиях военного времени.

«Логистику только продумывают, но очевидно, что придется делать ставку на уменьшение физических объемов перевозок, например, того же экспорта. Скажем, вместо кукурузы вывозить за границу продукты переработки, в частности, биотопливо. Одна цистерна биотоплива — это несколько вагонов кукурузы, которые, может так сложиться, не факт что удастся оперативно вывезти из страны», — говорит эксперт.

«Много лет назад попадался проект строительства подземного тоннеля под Днестровским лиманом как альтернатива моста в Затоке. Нужно было делать, но он заглох», — отметил Гарвона.

Поезда сутками в пути и больше электричек

Что касается пассажирских перевозок, то для поездов удары по ж/д инфраструктуре также чреваты масштабными сбоями графиков и опозданием на несколько часов. Как показывает практика, время в пути может увеличиваться в 1,5-2 раза. На длинных маршрутах, скажем, из Чопа в Киев, время в пути вследствие ЧП может перевалить за сутки.

При этом автомобильные перевозчики на данный момент также сталкиваются со сложностями (не хватает топлива, есть дефицит водителей и др.), поэтому подхватить «лишних» пассажиров они вряд ли смогут.

При этом «Укрзализниця» частично разгружает длинные пассажирские направления за счет пригородных маршрутов. Так, с 7 мая будут курсировать поезда Гребенка — Бахмач, Ромны — Бахмач, Ромодан — Ромны, Назначаются дополнительные поезда на маршруте Нежин — Гребенки.

Всего на 5 мая по Юго-Западной железной дороге был 31 пригородный маршрут, по Приднепровской ж/д — 28, Львовской ж/д — 53 маршрута, Южной железной дороге — 23 маршрута, Одесской — 27 маршрутов. Впрочем, из-за ударов корректируется и их движение. В частности, после обстрела Приднепровской железной дороги пригородный поезд Тимковое — Пятихатки курсировал со станции Висунь вместо Тимкового, а поезд Пятихатки — Стикова — Днепр опоздал на 20 минут. Но сбои все же не такие большие, как по длинным маршрутам.

По материалам украинских СМИ

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