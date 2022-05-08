Врачи обеспокоены опасными последствиями прививок от коронавируса

Научно-популярный журнал Nature опубликовал результаты исследования, доказывающие прямую взаимосвязь между вакцинами против SARS-CoV-2 и сердечно-сосудистыми заболеваниями. С начала прививочной кампании в Израиле отмечен 25-процентный рост числа звонков в скорую помощь, поступающих от людей 16–39 лет, с жалобами на сердечно-сосудистые недомогания. На фоне участившихся внезапных смертей абсолютно здоровых молодых людей и спортсменов недостаточная изученность побочных эффектов препаратов от COVID-19 грозит обернуться серьёзными последствиями.

Израиль, находившийся в авангарде прививочной кампании и один из лидеров по уровню вакцинации населения, демонстрирует рост числа случаев остановки сердца у молодых граждан, сделавших прививку от коронавируса. В начале января 2021 года, когда в стране стартовала ревакцинация, министерство здравоохранения Израиля отметило всплеск вызовов скорой помощи из-за внезапной остановки сердца или проявлений острого коронарного синдрома (ОКС; совокупность симптомов, указывающих на вероятный инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию).

В исследованиях, опубликованных на сайте министерства, отмечено, что препараты BNT162b2 (Pfizer/BioNTech), mRNA-1273 (Moderna) и ChAdOx1 (AstraZeneca) могут спровоцировать развитие миокардита у детей, подростков и молодых людей.

При этом статистика исследований противоречит недавним заявлениям специалистов и подхватившей их слова прессы о редкости и лёгкости протекания подобных побочных эффектов. В реальности эти случаи оказались достаточно многочисленными, а их последствия — довольно тяжёлыми.

Проблема представляется ещё более серьёзной ввиду очевидной недооценки сердечно-сосудистых недомоганий со стороны как самих молодых людей, так и медицинского сообщества. «Существует обширная научная литература, в которой отмечены случаи бессимптомного миокардита, зачастую недиагностированного, а также случаи, когда миокардит может быть ошибочно диагностирован как ОКС», — пишут авторы исследования Кристофер Л. Ф. Сан из Массачусетской больницы, Эли Яффе из израильского Университета имени Бен-Гуриона и Ретсеф Леви из Массачусетского технологического института. Это может означать, что истинный масштаб побочных эффектов вакцинации против коронавируса не известен в полной мере никому. Притом что сейчас учёные могут наблюдать лишь краткосрочный и среднесрочный эффекты, а значит, самое главное может быть ещё впереди.

Не только Израиль

Тревожными открытиями израильского научно-медицинского сообщества заинтересовались в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при министерстве здравоохранения США. После углублённого изучения проблемы в организации обнаружили новые статистические доказательства взаимосвязи между случаями развития миокардита и прививками против коронавируса, однако не отказались от своей прежней рекомендации о вакцинации детей старше 12 лет и взрослых.

С аналогичными проблемами, связанными с пандемией COVID-19, уже столкнулись и другие страны: в Германии Институт Роберта Коха сообщил о возросшем с начала прививочной кампании числе жалоб граждан на сердечно-сосудистые заболевания, а министерство здравоохранения Шотландии опубликовало отчёт об увеличении количества экстренных вызовов скорой помощи из-за проблем с сердцем.

Внезапные смерти

Авторы Nature приводят в качестве примера многочисленные исследования, подтверждающие, что «миокардит является основной причиной внезапных смертей у взрослых в возрасте до 40 лет»: по разным оценкам, он вызывает от 12 до 20 процентов летальных исходов.

Если проанализировать появляющиеся в прессе сообщения, можно заметить, что заголовки в основном некрупных изданий периодически заявляют о внезапных и трагических смертях: «Спортсмен умер во сне в 41 год: „Он говорил о постоянной усталости“» (Corriere del Veneto. Смерть произошла спустя несколько месяцев после второй дозы вакцины), «Заместитель генерального директора министерства здравоохранения Малайзии умер от сердечного приступа через несколько дней после третьей дозы Pfizer» (eVenti Avversi), «COVID в Абруццо: умер после третьей прививки. Начато расследование» (Adnkronos) и так далее.

Сердечные заболевания диагностируют и у спортсменов: внезапная смерть во время игры или тренировки уже никого не удивляет.

Совсем недавно Международный союз велосипедистов (UCI) заявил об участившихся инфарктах и других болезнях сердца среди велосипедистов, утверждая, впрочем, что причиной являются «защитные маски и изоляция, ослабившие иммунитет».

Принимая во внимание результаты описанного выше исследования, повышенную сердечную активность велосипедистов и то, что абсолютное большинство спортсменов были вынуждены сделать прививки против коронавируса, чтобы продолжать карьеру и получить допуск к соревнованиям, можно предположить, что к ухудшению их здоровья могли привести не столько изоляция и антиковидные ограничения (которые по большей части позволяли заниматься спортом во время пандемии), сколько сама прививка от COVID-19.

Информация о риске для здоровья молодых людей и спортсменов, сделавших одну и более прививок против коронавируса, которую ранее относили к разряду слухов, распространяемых противниками вакцинации и сторонниками теории заговора, постепенно переквалифицировалась в общепринятую норму. И совсем неважно, является ли заболевание и смерть следствием заражения коронавирусом или побочным эффектом недавней инъекции. На это уже никто не обращает внимания, тем более что сейчас мысли у всех заняты российской спецоперацией, а не идущей на убыль пандемией. А уж в её последствиях пусть разбираются учёные и историки.

По матариалам зарубежных СМИ