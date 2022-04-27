«Русский мир» бежит из Украины с деньгами: Александр Кацуба финансировал Шария и ждал Россию, а сейчас спасает наворованное

Спонсор запрещенной в Украине «Партии Шария» скандально известный участник коррупционных схем Курченко-Януковича Александр Кацуба на днях забрал из украинского банка 49 млн гривен. Сделал он это уже после того, как стало понятно, что Россия не сможет захватить Украину и поставить здесь свою власть, на которую, к слову, Кацуба-младший имел свои виды. А наиболее смешным в этой истории является то, что Кацуба настолько обиделся на банк, в котором хранил деньги, что заказал в СМИ джинсу с жалобой на «высокие проценты».

Об этом пишет англоязычное издание Weeklynewsreview, передает From-ua.

Речь о публикации на сайте «Цензор.Нет», в которой издание «вдруг» решило пожаловаться на тарифы одного конкретного банка, которые тот установил, видимо, для уменьшения оттока капитала из Украины на фоне войны. Как нам удалось выяснить по своим источникам, за этой откровенной джинсой стоит Александр Кацуба, который 18 марта подал заявку на вывод из банка «Січ» 49 млн грн, но не пожелал платить 10% комиссий для вкладчиков свыше 500 тыс. грн. Принимая во внимание тот факт, что Кацуба был фигурантом громких уголовных дел, а также является спонсором запрещенной в Украине партии обвиненного в госизмене Анатолия Шария, банк решил провести тщательную проверку законодательства и последних решений СНБО, в связи с чем процесс вывода средств немного затянулся. В ответ на это Кацуба начал угрожать топ-менеджменту финучреждения. Собственно, сам анонсировал свою же джинсу.

По нашей информации, свои миллионы Кацуба уже забрал из финучреждения и, наверняка, выведет их за рубеж, поскольку сам он давно проживает в Вене.

К слову, неудивительно, что Александр Кацуба устроил весь этот скандал с банковскими процентами. Мелочность одного из крупнейших коррупционеров времен Януковича отмечают и его бизнес-партнеры, с которыми нам удалось пообщаться. Например, за все время войны Кацуба пожертвовал лишь 160 тыс. гривен (5 тыс. долларов) – на эти деньги была проведена эвакуация из Сум, о чем долларовый мультимиллионер и хозяин газового бизнеса похвастался в своем Фейсбуке. При этом Кацуба не дал ни копейки для защитников Украины, зато постит фото собственного бронежилета.

Как нам стало известно, банк «Січ» уже готовит иск в суд к изданию «Цензор.Нет» за публикацию недостоверной и заведомо ложной информации, а также готовит материалы для передачи в Финансовый мониторинг НБУ, Госслужбу финмониторинга Украины, СБУ, контрразведку, НАБУ, ГБР по деятельности всех компаний, связанных с Александром Кацубой и его гражданской женой Татьяной Гузенко, и закрывает счета всем этим компаниям.

Оставим мелочность Кацубы на его совести. Но к нему есть вопросы, которые касаются не совести, а национальной безопасности Украины, и СБУ просто обязана обратить внимание на столь откровенного сторонника «русского мира».

Выкормыши Януковича, партнеры Курченко

Александр Кацуба – самый младший из клана Кацуб, которые во времена Януковича получили невероятные возможности для личного обогащения. Глава семьи Владимир Кацуба в 2012 году был избран в Верховную Раду в 175 округе на Харьковщине в качестве члена и выдвиженца Партии регионов. Потом после бегства Януковича он метался по олигархическим группам, а в 2019 году пытался попасть в Раду от «Оппоблока», но проиграл выборы. Сейчас Кацуба-старший возглавляет Харьковский райсовет в качестве выдвиженца партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!".

У Владимира Кацубы есть два сына: Сергей и Александр. При Януковиче они сделали карьеру в «Нафтогазе», куда были отправлены для проворачивания коррупционных схем «кошелька» семьи президента Александра Курченко. Сергей Кацуба был назначен директором одного из важнейших департаментов НАК – материального, хозяйственного и информационно-технического обеспечения, параллельно с мая 2010 г. был членом правления компании, а в июле 2012 г. получил кресло замглавы правления. Затем Сергей Кацуба благодаря связям с губернатором Киевщины Присяжнюком был избран в Раду по 92 округу в качестве члена и выдвиженца Партии регионов. Удивительно, но свое кресло в «Нафтогазе» он «передал по наследству» младшему брату Александру, который до того работал в компании «Чорноморнафтогаз». Невероятная карьера для 24-летнего пацана.

Как вы понимаете, «Семья» назначала молодых Кацуб в НАК не для реформ, а для хищений. После падения режима Януковича все это вскрылось, и против Сергея и Александра были открыты уголовные дела. Так, выяснилось, что Кацубы помогали Сергею Курченко дерибанить НАК в особо крупных размерах.

Следствие установило, что «Нафтогаз» закупил у фирмы Курченко бензин по завышенным ценам на 449,9 млн грн. Более того, фактической поставки бензина по контрактам с «ГазУкраина-2020» не произошло. Подписывали эту аферу от НАКа братья Кацубы. В октябре 2015 г. Печерский райсуд Киева дал согласие на задержание и содержание под стражей братьев, но на тот момент они уже сбежали из страны. Задержали Александра Кацубу случайно в июне 2016 года, когда тот решил посетить свое имение под Киевом.

Дворец Кацуб в Хотяновке под Киевом оценили в 16 млн долларов

Обвинения младшему брату по статьям УК 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).

Чтобы спасти себя от тюрьмы, Александр Кацуба дал показания на всю верхушку преступной группировки и возместил 100 млн гривен убытков, пойдя на сделку со следствием. В марте 2017 года он был освобожден из СИЗО и выехал в Вену. Правда, пользы от этого Украине было мало, ведь все, на кого Кацуба дал показания, давно сбежали из страны и привлечь их к ответственности не представляется возможным. Более того, по словам близких к Александру Кацубе источников, он продолжает сотрудничать с Курченко и другими бежавшими в Россию политиками и бизнесменами и даже финансирует политические проекты Кремля в Украине.

В ожидании «русского мира»

Семья Кацуб давно дружит с Анатолием Шарием, которого СБУ обвинила в госизмене и подозревает в сотрудничестве с ФСБ России. Сам Шарий называл Александра Кацубу другом, выставлял в соцсетях совместные фото.

Весной 2019 года Кацуба-младший купил документы партии «Объединенная Украина» и переименовал ее в «Партию Шария», которую зарегистрировал в Харькове, утверждает журналист Владимир Бойко. Движение «Чесно», ссылаясь на финансовые отчеты «Партии Шария», утверждает, что ее «харьковские доноры связаны с бизнесом Кацуб». Организационными вопросами партии в Украине долгое время занимался экс-первый зам губернатора Винницкой и области и экс-помощник депутата Сергея Кацубы Александр Вьюник.

На парламентских выборах 2019 года в списке «Партии Шария» под №11 шла экс-супруга Александра Кацубы Татьяна Гузенко, с которой он фиктивно развелся в связи с уголовным преследованием и возможной конфискацией имущества, а под №14 — его мать Наталия Гордиенко.

Сейчас в Инстаграмах всех участников этой истории совместные фото «подчищены», а Кацуба даже говорит, что не общается с Шарием. Однако, по нашим данным, Александр Кацуба публично дистанцировался от пророссийского блогера, чтобы не иметь проблем с бизнесом в Украине, хотя на самом деле поддерживает отношения и с Шарием, и с Курченко.

Более того, два бизнес-партнера Александра Кацубы сообщили нам, что нежелание бизнесмена финансово помогать государству в борьбе с российской агрессией объясняется тем, что Кацуба имеет тесные контакты с Россией и даже хвастался близким, что претендует на пост министра энергетики в новом пророссийском правительстве, созданном после захвата Украины РФ. «Хочет быть министром энергетики или, как минимум, главой «Нафтогаза»», - сообщил собеседник из близкого окружения Кацубы.

Видимо, провал российских планов по свержению власти в Украине вынудил Александра Кацубу поубавить свои амбиции и забрать деньги из Украины, чтобы избежать их возможной национализации.

Неженский бизнес «не жены» Александра Кацубы

А тем временем семья Кацуб продолжает зарабатывать в Украине. В интервью Александр Кацуба признал, что его семья владеет асфальтным заводом в Харькове, двумя заводами по производству железобетонных изделий, предприятием по производству тротуарной плитки, имеет несколько тысяч гектаров земли. Но помимо этого бизнеса у Александра Кацубы есть более серьезные проекты, о которых он умалчивает. Это газовый бизнес, который оформлен на «бывшую» жену Татьяну Гузенко.

Сейчас Татьяна по документам занимается добычей и поставками газа, а на самом деле – блогер в Ютуб. На Гузенко оформлена фирма «Газ-МДС», которая в 2020 году заработала 290 млн грн и принесла семье Кацуб 7,5 млн грн дохода.

Татьяна Гузенко вместе с отцом Александром Гузенко в 2020 году стала владелицей фирмы беглого олигарха Александра Онищенко – ООО «Надра-Геоинвест», разрабатывающей Скоробогатьковское нефтегазоконденсатное месторождение в Полтавской области. В 2021 году Гузенко приобрела еще одну фирму Онищенко - ПАО «Пласт». Компанию переименовали в ООО «Стратум Украина», она владеет спецразрешениями на геологическое изучение и опытно-промышленную разведку Западно-Евсугской и Восточно-Евсугской газовых площадей.

В январе этого года, за месяц до начала войны Государственная служба геологии и недр согласовала выдачу без аукциона ООО «Стратум Украина» специального разрешения на добычу нефти и газа в Луганской области, рядом с ОРДЛО.

За этими фирмами стоит Александр Кацуба и его бизнес-партнеры, среди которых СМИ называют одиозного Павла Фукса.

В интервью Александр Кацуба рассказывает, что с Фуксом и Шарием уже не общается, а за бизнес экс-супруги якобы не отвечает, подчеркивая, что «расстался с ней, давным-давно уже». Все это чистая ложь.

Как уже упоминалось ранее, пара оформила фиктивный развод, чтобы избежать ареста активов в связи с уголовными делами Александра. На самом деле они продолжают жить вместе, путешествовать и воспитывать детей. Вот свежие фото из Инстаграма Александра и Татьяны, в этом году они вместе путешествовали в Антарктиду.

А это фото из Лапландии. Как думаете, кого скрывает под смайлом владелица нескольких газовых компаний?

К слову, роскошная свадьба Александра и Татьяны в 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, прошла во дворце Шато де Шантийи под Парижем, а гостей развлекали идейные путинисты Тимати и Григорий Лепс.

А в момент, когда Россия готовила военное вторжение в Украину, Александр Кацуба финансировал политический проект ФСБ под названием «Партия Шария» на деньги, заработанные на добыче и продаже газа в Украине.

В сухом остатке имеем следующее: человек, признавший вину за совершение коррупционных преступлений во времена президентства Януковича, финансирующий кремлевские политические проекты в Украине, фиктивно развелся, чтобы прикрыть свой бизнес фамилией жены, свободно пользуется банковскими счетами как в Украине, так и в Европе.

На днях Верховная Рада одобрила закон о национализации имущества россиян и коллаборантов. Среди прочего, под него подпадают лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, но имеющие тесную связь с агрессором. Семья Кацуб имеет долгую связь с Россией, в частности, с ФСБ. Могут ли эти лица влиять на такие стратегические отрасли экономики как газодобыча? Могут ли такие лица через фиктивных жён владеть газовыми скважинами в Украине и получать доходы от добычи газа, направляя их на финансирование политических проектов ФСБ? Спокойно жить в Европе под прикрытием фамилии жены, использовать там банковские счета, отмывать доходы от украденных в Украине газовых месторождений? Ответ очевиден.

Теперь дело за СБУ.