Почему украинцам не приходят 6500 грн от еПідтримка?

В истории с выплатами по 6500 гривен по программе «еПідтримка» наметился новый поворот.

Мы уже писали, что в последнее время люди стали массово жаловаться на то, что денег им не перечисляют, хотя давно прошли все сроки.

Напомним: программа по выплатам 6500 гривен для тех, кто потерял работу из-за войны была рассчитана на жителей Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой , Луганской, Житомирской, Одесской, Волынской, Киевской области и города Киева.

Она стартовала с начала марта — по заявке в «Дие» в течение 10 рабочих дней средства перечисляли на банковскую карту.

Но с 1 апреля программу остановили, хотя по старым заявкам (их принимали до 31 марта) все обещали оплатить в течение тех же 10 рабочих дней). Сроки давно прошли, но не было не только денег, но и никакой информации о них. Поэтому неудивительно, что люди занервничали.

Впрочем, на минувших выходных статус многих заявок в «Дие» внезапно изменился. Вместо уведомления, что деньги начислят в течение 10 рабочих дней появилось «заявка выполнена, средства зачислены».

При этом деньги на карты так и не поступили, поэтому люди начали атаковать «Дию» и банки. Но внятного ответа, когда же будет зачисление, так и не дождались. Более того, уже на следующий день по некоторым заявкам статусы снова изменились. Опять появилось уведомление, что заявка ожидает выполнения в течение 10 рабочих дней. То есть ситуация стала еще более запутанной.

Разбирались, что с выплатами по «еПідтримці».

Блуждающий статус

О том, что выплаты по 6500 гривен, которые с начала марта начислялись аккуратно и в срок внезапно поставили на стоп, мы уже писали.

Не могут дождаться средств в основном те, кто подал заявки уже под конец действия программы — после 20 марта. То есть деньги им не начисляли намного дольше, чем обещанные 10 рабочих дней, и никакого внятного ответа о причинах задержки не было — «Дия» и банки дружно отсылали людей в Минэкономики. В министерстве горячая линия, куда советовали звонить, фактически не работала, получить ответ другим способом (по электронной почте, на официальной странице в Фейсбуке) тоже не удавалось. То есть получился замкнутый круг.

На днях многие граждане обнаружили, что статус их заявок в «Дие» поменялся на выполненный. Было указано, что средства перечислены.

При этом сами деньги на картах так и не появились. После чего люди стали атаковать банки. Но те перечислять средства не спешили.

«Ситуация не изменилась, ожидаем финансирования от Минэкономики, сразу после этого получите помощь. С нашей стороны задержек не будет. Заметили, что у многих пользователей (возможно, всех) статус стал именно таким (заявка выполнена — Ред.), с чем это связано, уточняем», — отвечали людям в «Альфа банке» на вопрос, где же деньги.

Впрочем, затем некоторым заявителям в банке начали в качестве аргумента приводить некие «технические сложности», не уточняя, в чем их суть.

Вместо денег люди получили очередное изменение статуса заявок — в «Дие» снова указали, что те приняты и средства зачислят в течение 10 дней. То есть все вернулось на исходные позиции.

«У меня такое было. Сначала — заявка выполнена, на следующий день снова — ожидайте 10 дней. Жду уже почти месяц», — рассказала нам Алина Панина из Львова.

Понятно, что начались новые разбирательства — на этот раз уже с «Дией» (которая и поменяла статусы заявок).

«Уважаемая «Дия», не бывает так, что вы белые и пушистые, а только банк дает вам неправильные статусы «заявка выполнена, средства начислены», из-за чего вы развели пользователей и сделали нервы людям«,- пишет на странице «Дии» в Фейсбуке активист Виктор Гараона.

При этом в «Дие» заявили, что система — только технический администратор, который предоставил платформу для быстрой подачи заявок онлайн.

«С помощью приложения „Дия“ вы только подаете заявку на получения средств. Относительно начисления выплаты, но за это отвечает Министерство экономики. Оно начисляет выделенные средства Ощадбанку и тот распределяет их другим банкам, которые уже подключены к услуге. Вместе с тем, в приложении отображается тот статус, который автоматически передал „Дие“ Ощадбанк», — сообщили в «Дие».

Между тем Ощадбанк винит в сбоях Минэкономики.

«Банк в данной ситуации выступает посредником между клиентом и организацией и дает возможность получить выплату на счета, открытые в банке. После того как Минэкономики зачислит средства банку, вы увидите их на счете», — ответили в Ощадбанке.

Когда наступит «ближайшее время»

В Минэкономики вместо неработающей горячей линии просят людей слать письма по поводу задержек с выплатами на электронную почту [email protected]

Также советуют писать письма в Минцифры — уточнять, есть ли вы в реестре получателей. Минэкономики не имеет технической возможности проверить в реестре, отметили в ведомстве.

Также в Минэкономики обещают в «ближайшее время перечислить средства всем, чьи заявки попали в реестр получателей в период с 23 по 31 марта». Более точные даты не называются. Наши источники в Кабмине говорят, что выплаты будут проведены до конца апреля.

«Классические лебедь, рак и щука, какофония безответственности и жлобства», — комментирует ситуацию Виктор Гарвона очередной поход украинцев по кругу «Дия» — банк — Минэкономики.

По состоянию на 19 апреля, как сообщают в банках, денег по-прежнему нет.

«Такие ситуации (задержка выплат — Ред.) могут случаться в связи с тем, что Министерству экономики не хватило финансирования. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении, подобных запросов сейчас очень много, но в банк средства не поступали. Банк зачисляет средства день в день, не позже следующего дня после получения денег, если они поступили в операционное время», — ответили нам в «Райфайзен банк Аваль».

Отметим, что выплаты, на которые изначально выделяли 21,5 млрд гривен, получили уже порядка 3,5 млн украинцев, а общая сумма составила 22 млрд. Но всего подано около 5 млн заявок на 6500. То есть нужно еще около 10 млрд.

Глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец не исключает, что загадка со сменой статусов заявок в «Дие» может объясняться тем, что их рассмотрение запустили по новому кругу.

«Возможно, кто-то в этот раз получит отказ, хотя смена статуса заявителя не предусмотрена законодательством. То есть если человеку одобрили заявку в первый раз, то и сейчас не могут отказать, если он отвечает заявленным требованиям. В обратном случае есть основания для судебных исков», — пояснил нам Кравец.

По материалам Страна