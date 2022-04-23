Аренда квартир в Киеве: рынок активизировался

В Киеве заметно активизировался рынок аренды жилья. По словам риэлтора Ирины Луханиной, первые сделки пошли сразу после того, как российские войска ушли из Киевской области — в столицу начали ехать оставшиеся без крыши над головой жители пригорода, а также возвращаться те, кто ранее выехал в другие регионы.

После начала обострения на востоке и массовой эвакуации жителей Луганской, Донецкой, Харьковской областей в Киев поехали переселенцы.

«Многие вынужденные переселенцы оседают в сравнительно тихих центральных областях, к примеру, в Полтавской. Но и Киев приезжает все больше людей. Для них столица сейчас воспринимается как тыл», — отмечает Луханина.

По данным КГГА, за неделю количество зарегистрированных в столице переселенцев увеличилось более чем на 8 тысяч человек и превысило 17 тысяч.

На самом деле приезжих намного больше (официально зарегистрировались пока не все). И многие ищут съемное жилье.

"Основной запрос — бюджетные квартиры: единички до 8 тысяч, двушки до 10 тысяч трешки до 12-15 тысяч. Выбирать пока есть из чего — предложение жилья под аренду в столице просто зашкаливает, много квартир в новостройках. При этом цены упали на 25-40%, по сравнению с довоенным уровнем, и пока нет тенденции к их увеличению",— рассказала нам Луханина. Впрочем, по мере увеличения спроса арендные ставки могут взлететь.

Интересно, что понемногу активизируются также продавцы и потенциальные покупатели столичных квартир. Правда, и те, и другие пока только прощупывают рынок. Реальных сделок нет, так как практически не работает реестр имущественных прав. Но Минюст уже объявил о скором снятии ограничений, поэтому участники рынка — на низком старте.

Причем, если еще в начале войны некоторые киевляне были готовы продавать свои квартиры за полцены, то сейчас настроения поменялись.

"Выходят с заоблачными довоенными ценами. Упор идет на то, что жилья после значительных разрушений пригорода будет катастрофически не хватать. Но, вполне возможно, в процессе торга цены пойдут вниз, по крайней мере на первом этапе. В дальнейшем же, после окончания войны, не исключено подорожание жилья",— говорит Луханина.

Разбирались, что происходит на столичном рынке недвижимости.

Пустующие кварталы и армия переселенцев

Мы уже писали, что с начала войны цены на аренду жилья в Киеве резко упали. Люди тогда массово уезжали в другие регионы, многие отказывались от съемных квартир в столице и арендовали недвижимость в относительно безопасных западных областях (впрочем, были и такие, кто уехал в спешке, не успев вывезти вещи и сдать ключи от съемного жилья хозяевам, поэтому формально они остались арендаторами).

На освободившиеся объекты найти новых постояльцев в условиях войны было сложно, поэтому владельцы начали снижать ценники. Да и по тем квартирам, где арендаторы не съехали, начали договариваться об уступках, ведь денег у людей стало меньше. Как говорит столичный риэлтор Михаил, в среднем хозяева соглашались снизить арендную плату на 30%, но были и такие, кто давал скидку в 50%.

В целом де по рынку с начала войны аренда жилья подешевела на 25-40%. При этом резко выросло количество пустующих квартир, которые владельцы хотели сдать хоть за какие -то деньги.

Спрос на съемное жилье в столице начал оживать как только российская армия ушла из Киевской области. В первую очередь в мегаполис поехали оставшиеся без крыши над головой жители пригородных населенных пунктов, включая Бучу, Ирпень, Бровары и др.

Затем начали возвращаться те, кто ранее снимал жилье в столице, но уехал от войны на запад.

После обострения на востоке Украины, в Киев также поехали переселенцы.

По итогу, как отмечают риэлторы, спрос на съемное жилье в Киеве вырос за последние две недели, минимум, вдвое, и продолжает расти.

На волне ажиотажа активизировались и хозяева.

"Обновилась экспозиция квартир, причем, выставляют все, начиная от жилья эконом-класса, и заканчивая люксовыми объектами. Конечно, львиная доля спроса сосредоточена в сегменте самого доступного жилья. Это единички до 8 тысяч гривен, двушки до 10 тысяч трешки до 12-15 тысяч. Квартир очень много, и предложение в ближайшее время может еще больше увеличится. Люди, которые уезжали в спешке, и формально не съехали со съемных квартир, сейчас начали разбираться как платить по аренде, за коммуналку, ведь они там не жили. Не исключено, что далеко не все найдут общий язык с хозяевами, поэтому будут съезжать. То есть, по рынку пойдет миграция арендаторов, а квартиры будут по-новой выставляться под сдачу",— пояснила Луханина.

По ее словам, сейчас в аренде появилось много жилья в настройках, в том числе того, что до войны готовилось на продажу. В целом же количество сдающихся в Киеве квартир значительно превышает число потенциальных арендаторов, даже с учетом того, что армия квартиросъемщиков резко выросла.

"Квартир хватает. Ситуация может измениться, если увеличится поток переселенцев. Особенно, если, не дай бог, возникнет потребность в массовой эвакуации из Днепра (частично люди уже едут — Ред.) или Одессы, жители которых будут рассматривать для переселения в первую очередь Киев",— считает Луханина.

Пока еще дешевый Киев

Несмотря на активизацию спроса, цены на киевские съемные квартиры пока стоят.

"К примеру, если квартира в центре до войны стоила 25 тысяч, сейчас ее можно снять за 18 тысяч. Двушка в хорошем ЖК в спальном районе стоит 12 тысяч вместо 16, единичка 8 тысяч вместо 10-12 тысяч«,— приводит примеры Луханина.

По данным Flatfy, однокомнатная квартира в 44 квадрата на улице Автозаводской с далеко не новым ремонтом, но со всей бытовой техникой выставляется за 7 тысяч гривен. Единичка на бульваре Ромена Роллана в 28 квадратов предлагается да 5 тысяч гривен. За 5990 гривен сдается двушка на Виноградаре (ул Полковая) площадью 46 квадратов (правда, интерьер далеко не самый современный, но все аккуратно плюс есть бытовая техника).

Отметим, что в аренду выставляются также уцелевшие квартиры в пригороде. К примеру, за 5 тысяч предлагается однушка на въезде в Ирпень площадью 30 квадратов, также есть несколько вариантов для посуточной аренды со скидкой в 50% — по 400-500 гривен в сутки. Но, как говорят риэлторы, желающих жить в полуразрушенном городе, мягко говоря, немного.

В Ассоциации риэлторов отмечают, что переселенцы ищут квартиры не на долго — максимум на три месяца. Поэтому «длинных» контрактов, традиционных для рынка долгосрочной аренды (минимум, на полгода-год) сейчас практически нет.

Многие хозяева также живут сегодняшним днем. В объявлениях по аренде часто указывается — цена на период военного положения. Есть арендодатели, которые готовы пускать жильцов даже на условиях оплаты коммуналки или же по максимально сниженному тарифу (на 50-60% дешевле, чем до войны). При этом есть и такие, что выставляют жилье по довоенным ценам, и не готовы уступать, заявляя, что «пусть лучше стоит пустая».

Главный вопрос — что будет с ценами на аренду дальше. Ирина Луханина отмечает, что, если в столицу значительно увеличится приток переселенцев, не исключен рост ставок. "Все может быть. Ситуация зависит от того, как будут развиваться события на передовой. Если в Киев массово поедут жители южных регионов, и будет дефицит съемного жилья, аренда может взлететь. Стоят жа арендаторы в очереди за однушками по тысяче долларов во Львове. А Киев все таки столица, тут и предложения по работе и зарплатам всегда были лучше, чем в других регионах",— говорит Луханина.

По квартирам отменили распродажу

Наметилось оживление также в сегменте продажи жилья. Правда, реальных сделок сейчас практически нет, так как закрыты реестры. По квартире разве что можно дать задаток, договорившись оформить сделку после того, как заработают реестры, или же оформить переуступку прав собственности (что практикуется по новостройкам). Минюст недавно пообещал снять ограничения по сделкам купли-продажи.

Но уже сейчас и продавцы, и покупатели начали прощупывать цены.

Причем, если в начале войны, когда враг вплотную подошел к столице, а многие киевляне уехали в Европу, риэлторам стали поступать звонки от желающих продать жилье за полцены, то сейчас отдавать квадратные метры с большими скидками люди не торопятся.

"Выставляются объекты по космическим довоенным ценам, никто не опускает, по крайней мере, пока«,— отмечает Луханина.

К примеру, одно из свежих объявлений на Dom.ria — однокомнатная квартира в 46 квадратов на улице Василия Тютюнника (бывшая Анри Барбюса) в центре Киеве в ЖК «Французский бульвар». Цена — 170 тысяч долларов или почти 3,7 тысяч за квадрат, что, мягко говоря недешево.

Есть и более элитные и дорогие варианты, к примеру, пятикомнатная квартира в 170 квадратов на Печерске за 425 тысяч долларов.

Не изменились цены и в эконом-сегменте. К примеру единичка на Дорогожичах в 33 квадрата стоит около 45 тысяч долларов, такая же на метро «Лесная» — 45 тысяч.

Понятно, что ценники будут корректироваться как только заработает рынок. Скорее всего, на первом этапе они просядут, как минимум на 10-15%.

"Все будет зависеть от спроса. Понятно, что пока идет война, покупатели вряд ли станут выстраиваться в очереди. Приобретать будут разве что те, кому срочно нужно вложить деньги. С другой стороны некоторые владельцы жилья, уехавшие в Европу, и желающие там закрепиться, попытаются распродать свою киевскую недвижимость, и будут готовы к торгу. Но в дальнейшем все может измениться, тем более, что с учетом разрушений жилого фонда, квартиры будут в дефиците. Так что не исключен даже рост цен",— подытожила Луханина.

По материалам Страна