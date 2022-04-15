Рынок недвижимости Украины во время войны: спрос нулевой

Из-за войны рынок недвижимости в Украине полностью остановился. Сделок по купле-продаже жилья нет ни на первичном, ни на вторичном рынке, строительство многих объектов тоже заморожено. Бизнес-портал Mind проанализировал состояние рынка недвижимости в Украине.

Стройки остановились

В настоящее время первичный рынок недвижимости находится в фактической стагнации. В марте активность на строительных площадках прекратилась по всей Украине, только с началом апреля работы на отдельных стройплощадках начали возобновляться. Отмечается, что это в основном компании, которые строят в западных регионах: во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской областях.

При этом в регионах, которые находятся в зоне боевых действий или в непосредственной близости к ней (Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области) строительные работы до сих пор приостановлены.

Аналогичная ситуация и на столичном рынке недвижимости: работы частично возобновлены лишь на тех объектах, которые были практически готовы и должны быть введены в эксплуатацию.

Поэтому инвесторам строящегося жилья стоит быть готовыми к тому, что большинство объектов вряд ли сдадут вовремя. Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов считает, что сдвиг сроков сдачи проектов на 2 года — это оптимистичный сценарий, поскольку нарушение логистики и поставок стройматериалов, а также рост себестоимости строительства делает очень неопределенным спрос на недвижимость.

Цены на недвижимость

По данным lun.ua, цены на новое жилье пока что остаются на уровне января-февраля 2022 года. Так, в Киеве в начале апреля средняя стоимость квадратного метра находилась на уровне 35 тыс. грн., минимальная — около 24 тыс. грн., в Одессе — 24 тыс. и 17 тыс. грн. соответственно.

Стоимость нового жилья выросла только во Львове: квадратный метр там подорожал на 10% — до 23,7 тыс. грн.

Отмечается, что после 24 февраля и до середины марта цены на жилье в валютном эквиваленте упали в среднем на 5-6%: с 1265 до 1195 долл. за квадратный метр. При этом цены на первичном рынке жилья продолжили рост и к апрелю застыли на показателе в 1400 долл. за квадрат.

Спрос на квартиры в новостройках минимальный

Портал по поиску недвижимости ЛУН сообщает, что люди понемногу начинают вкладывать деньги в новостройки. Так, в квартиры в новостройках вложили средства в Одессе (6 квартир), во Львове (4), в Хмельницком (4), в Ужгороде (2), в Виннице (2).

Отмечается, что посещаемость портала для поиска недвижимости с начала войны почти полностью восстановилась только в Закарпатской области (96%), а в центральном и юго-восточном регионах данная информация не пользуется спросом из-за нестабильной военной ситуации и угрозы ракетных ударов.

Сделок нет и не будет

Министерство юстиции Украины полностью закрыло доступ к реестру недвижимости в Украине, чем остановило оформление любых сделок. Из-за этого нотариальные действия по удостоверению договоров при передаче права собственности другому лицу или договоров ипотеки до открытия реестра не совершаются.

Попытки оформить жилье без участия нотариуса могут привести к неприятным последствиям для покупателя, поскольку в нынешних условиях убедиться, что с жильем всё в порядке, невозможно.

Также эксперты рынка отмечают, что, в-первых, до окончания войны нельзя давать никаких прогнозов относительно рынка недвижимости, а во-вторых, для перезапуска рынка после войны нужно будет наличие доступной для населения ипотеки.

Прогнозируется, что после войны наибольший спрос на недвижимость может быть со стороны переселенцев, чьи города и области пострадали вследствие боевых действий, и из-за этого не исключен рост стоимости жилья на 10-20% от нынешнего уровня.

По материалам Klymenko Time