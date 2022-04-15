В Украине тотально запрещают все, что связано с Россией и русской культурой

Полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к тотальной дерусификации украинского пространства. Причем касается она абсолютно всех сфер общественной жизни. Российские песни, литература, а также связанные с СССР и странами-агрессорами географические названия объектов в Украине совсем скоро могут оказаться под запретом.

При этом если до войны любая подобная инициатива встречала массу противников, то сегодня уровень украинизации общества, наоборот, только усиливается с каждым новым артиллерийским обстрелом.

Запрет музыки

На этой неделе группа народных депутатов из разных фракций парламента предлагает увеличить квоту на украинские песни в эфире радиостанций и телеканалов Украины — до не менее 50% и в то же время запретить ротацию музыки российских исполнителей до завершения агрессии Российской Федерации против Украины. Соответствующий законопроект № 7273 зарегистрирован в Верховной Раде. При этом в заключительных положениях потенциального закона указывается, что документ будет касаться не только телерадиоэфира, но и воспроизведения песен в исполнении граждан и резидентов государства-агрессора в учебных, развлекательных заведениях, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, в кинотеатрах и общественном транспорте. Как говорится в пояснительной записке к документу, согласно действующему закону «О телевидении и радиовещании», телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать долю песен на государственном (украинском) языке в объеме не менее 35% от общего объема песен, распространенных в течение суток, а также не менее 35% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07:00 и 14:00 и между 15:00 и 22:00. Впрочем, практика применения этих норм указывает на недостаточную эффективность. «Поэтому есть необходимость в создании закона о квотировании украинской музыки в радиоэфире музыкальных радиостанций и телеканалов на уровне не менее 50% эфирного времени, а также в запрещении воспроизведения музыкальной продукции происхождения государства-агрессора», — объясняют инициаторы законодательной инициативы.

При этом украинское профессиональное сообщество восприняло данную инициативу позитивно. Как рассказал Vesti.ua продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский, он, как и большинство украинских представителей профессионального музыкального сообщества, выступает за данную инициативу.

«Идет война. Им здесь не место, их товарам здесь не место. Нам не нужна их музыка. Их музыканты себя проявили достаточно ясно. Всем все стало понятно, кто они и что. Нам не нужно это слушать, покупать, потреблять и оплачивать. Ни через YouTube, ни через iTunes, ни через рекламу на радио. Нам это не нужно. Точно так же, как не нужны никакие „Маши и Медведи“, никакие „Три богатыря“, где Киевская Русь показана не как Киевская Русь, а как псковская деревня. Проблема как раз в том, что об этом раньше никто не говорил. А об этом нужно было говорить раньше! Поэтому такие решения, может быть, даже слишком запоздалые. Но они необходимы», — говорит Ясинский.

При этом он обратил внимание, что люди, которые пишут законы, к сожалению, не общаются с рынком. «Подобные инициативы (о запрете ротации песен российских исполнителей. — Авт.), которые становятся целыми законопроектами, нуждаются в дискуссии внутри музыкального профессионального сообщества. Более того, эта дискуссия должна была произойти намного раньше — когда принималось решение о квотировании. Тогда же должны были приниматься решения относительно зарубежного каталога в Украине. И прежде всего это касается российского каталога», — убежден Ясинский.

В свою очередь, те ниши, которые освободятся, должны быть заняты украинскими производителями. И как это сделать, как раз и должно стать предметом диалога законодателей и представителей музыкального рынка. «Есть много вопросов о том, где брать соответствующий контент, который должен закрыть недостаток по определенным жанрам и стилям. Есть джазовые радиостанции, радиостанции электронной музыки. Кто это будет закрывать? Значит, нужна государственная программа, которая будет восполнять эти ниши. Поэтому, я считаю, это правильный закон. Но он нуждается в дискуссии. А глобально, повторюсь, такие инициативы должны были быть еще раньше, когда принимали закон о квотах, который не дал ожидаемых результатов. Потому что повылазили YouTube и его тренды, популярность русского говно-рэпа и все остальное. Это означает, что решения должны быть обдуманными, комплексными и в обязательной дискуссии с рынком», — сказал Vesti.ua Ясинский.

Впрочем, нашлись и те, кто выступил против. Например, как заявил украинский музыкант и телеведущий Коля Серга, который, к слову, сегодня находится в рядах ВСУ, правильнее было бы подходить избирательно к этому вопросу. «Я понимаю, когда запрещаются продукты творчества тех россиян, которые поддерживают оккупацию и войну, ведут захватническую и пропагандистскую деятельность против Украины. Это даже не обсуждается. Мы искореняем их отсюда. Вместе с тем среди деятелей российского искусства, музыкантов, писателей, поэтов есть очень много великих людей. Я считаю, что важно судить по поступкам и содержанию. Если песня или фильм несет любовь и радость, а также этот продукт созвучен с нашими ценностями и тем, за что мы воюем, то оно должно быть», — полагает музыкант. Он также подчеркнул, что находится сейчас в Одессе и говорит на русском языке. «Я учу украинский. Но это не значит, что я перестану говорить на русском или писать песни на нем. В моей воинской части, где я служу, и во многих других частях, куда я приезжаю, многие говорят на русском. Я считаю, что главный язык, на котором стоит говорить, — это язык поступков. Если твои поступки ничего не значат, то на каком бы языке ты ни говорил — это все сотрясание воздуха», — добавил он.

Литература и фильмы

Что касается других сфер культурной жизни, связанной с литературой или кинопроизводством, то, как рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, в этом направлении также уже было сделано многое. «Если же говорить об информационном пространстве, то стоит вернуться к статье 23 закона „О языке“, в которой сказано, что язык распространения фильмов в Украине — является государственный. Это норма вступила в силу с 16 июля 2021 года», — говорит Креминь. Тем не менее в украинском интернет-пространстве до сих пор доступны стриминговые сервисы, в том числе пиратские и российского происхождения, где нормы данного закона практически не выполняются и где транслируется контент попавших под санкции российских медиа. «Скажу, что это вопрос Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Мы осуществляем надзор за выполнением закона во всех сферах. Поэтому мы с ними работали и в прошлом году, когда рассматривали ситуации относительно невыполнения отдельными телекомпаниями статьи 23 закона о том, что часть сериалов и фильмов, транслировавшаяся по ТВ, была не на государственном языке», — говорит нам Креминь.

Подобные квоты введены и для литературы. Впрочем, как рассказывает Креминь, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Госкомтелерадио предприняло меры относительно запрета ввоза сюда продукции, напечатанной в РФ. «Я поддерживаю любую инициативу, которая направлена на защиту информационного пространства, утверждение украинского языка как государственного, поддержку отечественного книгоиздания и книгораспространения. И общая тенденция такова, что присутствие украинского языка увеличивается во всех сферах. Это наш ответ на оккупацию и длительную колонизацию. Поэтому процесс украинизации украинского общества будет только набирать обороты. Не зря появился неологизм „to be ukrained“. Это говорит лишь о том, что общаться на украинском языке — это достойно, модно и благородно. А поддерживать Украину — это быть на стороне добра и содействовать тому, чтобы зло было наказано и уничтожено», — сказал Креминь.



«Следующая станция — «Бандеровская»

Заменить в Украине хотят не только продукты творчества родом из страны-агрессора, но и географические названия, символизирующие Россию. Соответствующий законопроект о деколонизации топонимии и упорядочении использования географических названий также уже зарегистрирован в ВР. Документом предлагаются запретить присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют, символизируют государство-оккупанта, его выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, деятелей. Также документ запрещает называть населенные пункты и другие географические объекты в честь тоталитарного и советского режима. К слову, известная украинская писательница Лина Костенко уже предложила новые названия для пяти станций киевского метро, связанных с историей России, Беларуси и СССР.

Писательница предложила несколько вариантов для станций «Дружбы народов», «Площадь Льва Толстого», «Берестейская», «Минская» и «Героев Днепра». Если ее инициатива будет поддержана, то совсем скоро в Киеве вместо «Дружбы народов» может появиться станция «Единства Украины», «Ботанический сад», «Зверинец» или «Черная Гора». Название «Площадь Льва Толстого» она предлагает заменить на «Валерия Лобановского», «Евгения Патона», «Евгения Чикаленко», «Ивана Котляревского» или «Василия Стуса», станцию «Берестейская» — на «Бучанская» или «Бандеровская», станцию «Минская» — на «Варшавская», «Пагоня», «Вышгородская» или «Полесская», а «Героев Днепра» — на «Героев Украины», «Героев УПА» или «Героев Мариуполя».

При этом, как рассказал Тарас Креминь, с высокой долей вероятности сам законопроект, скорее всего, будет поддержан. «Законопроект, связанный с вопросами об изменении географических названий, который рассматривался на одном из заседаний ВР, должен быть поддержан. Но деталей я сейчас не могу сказать. Тем не менее работа, связанная с деколонизацией, — один из важных компонентов дерусификации Украины», — сказал Креминь.

По материалам Вести