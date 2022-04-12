Какие профессии востребованы во время войны в Украине

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, многие люди в нашей стране потеряли работу. Существуют и такие профессии, которые впервые за длительное время исчезли из популярных профессий на рынке труда. Аналитики сайтов по поиску работы рассказали украинцам о том, какие специальности сейчас наиболее востребованы и как изменились зарплаты.

Что происходит с рынком труда в стране

Точных данных о количестве оставшихся без работы в результате войны пока нет. Последние цифры Государственной службы статистики — за четвертый квартал 2021 года. К концу года статус официального безработного был у 10,6% трудоспособного населения от 15 до 70 лет (1,8 млн человек). Изменения за первый квартал 2022 года Госстат обещает обнародовать не раньше июня. Сейчас мы можем узнавать информацию из соцопросов. Так, согласно недавнему опросу группы Рейтинг, среди тех, кто имел работу до войны:

— Число тех, кто продолжает работать, выросло до 58%, хотя в марте таких было еще 46%.

— 29% работают в обычном режиме, 26% работают частично или удаленно, 3% начали работать на новой работе.

— Потеряли работу из-за войны 41% населения — в марте этот показатель достигал 53%.

— Больше всего людей работают сейчас в западных областях Украины, а на востоке потеряли работу две трети населения.

Артур Михно, соучредитель сайта по поиску работы Work.ua, поделился актуальной аналитикой рынка труда и краткими выводами по поводу тенденций. Он добавил, что в последние недели на Work.ua наблюдается рост основных показателей, хотя цифры и остаются далекими от довоенных. И привел несколько фактов:

— 10 000 актуальных вакансий — вдвое больше, чем после начала войны. Такой отметки количество вакансий достигло 4 апреля. «Еще три недели назад было 5 000 вакансий», — отметил соучредитель Work.ua.

— По результатам прошлого месяца количество новых вакансий тоже увеличилось в 2 раза.

— Вдвое увеличилось и количество компаний, у которых есть актуальные вакансии на Work.ua: 15 марта их было 3 029, а уже 4 апреля — 6 025.

— «Посещаемость сайта Work.ua соискателями достигла уровня 75% от довоенного состояния и составляет более 300 тыс. соискателей в день. — Продолжает расти каждый день последние 5 недель», — написал Артур Михно.

Количество откликов на вакансии также достигло уровня 75% от довоенного состояния. Среднее количество откликов на одну вакансию более чем в 5 раз выше, чем до войны.

При этом отмечается, что рынок до сих пор в глубоком кризисе — актуальных вакансий сейчас в 8 раз меньше, чем было до войны. «Активность соискателей — сверхвысокая, и на одну вакансию почти в 5 раз больше отзывов, чем в довоенное время! На рынке много высококвалифицированных работников», —добавил Михно.

Кого ищут работодатели

В сервисе поиска работы на OLX рассказали о самых популярных профессиях, это:

— водители;

— каменщики;

— строители;

— грузчики;

— охранники;

— курьеры;

— няни;

— швеи.

Торговля в марте сдала позиции — количество вакансий продавцов снизилось с 10 тыс. до 6,3 тыс. Уменьшилось и количество вакансий поваров, а предложения для официантов вовсе исчезли из самых популярных. Также кризис отразился на юристах и сотрудниках отрасли спорта и красоты — вакансий для них почти нет. Не лучше ситуация в сферах безопасности, автомобильного бизнеса, закупок, инсталляции и сервиса. Практически не интересуют работодателей и работники руководящего звена.

В топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий вошли:

— каменщики — 35 тыс. грн (на 2,5 тыс. грн меньше, чем в феврале);

— упаковщики/фасовщики — 32,5 тыс. грн (не изменилась по сравнению с февралем);

— фасадчики — 32,5 тыс. грн (минус 2,5 тыс. грн);

— дальнобойщики — 31,8 тыс. грн (минус 35,2 тыс. грн);

— штукатуры — 30 тыс. грн (минус 2,5 тыс. грн);

— плиточники — 27,5 тыс. грн (минус 2,5 тыс. грн);

— водители такси — 25 тыс. грн (не изменилась по сравнению с февралем);

— прорабы — 25 тыс. грн (не изменилась по сравнению с февралем);

— комбайнеры — 25 тыс. грн (минус 2,5 тыс. грн);

— курьеры — 22 тыс. грн (плюс 500 грн).

Согласно данным портала по поиску работы grc.ua, если анализировать все открытые сегодня вакансии, то средняя заработная плата в них составляет 26 900 грн. Наибольшее количество предложений работы (40%) с зарплатой 16 600 грн, еще в четверти (26%) вакансий указана зарплата в размере 26 300 грн. Почти в шестой части вакансий предлагают 35 900 грн. В 12% вакансии зарплата от 45 600 грн. Самую высокую зарплату от 55 300 грн предлагают в 6% вакансий.

Кого ищут работодатели во Львове и области

По официальным данным УВКБ ООН, к началу апреля количество внутренне перемещенных лиц достигло 7,1 млн человек. Чаще всего убежище ищут на западе Украины, в частности, во Львове и области. Специалисты портала grc.ua рассказали, что вакансий в западной Украине 31% от всех актуальных предложений работы в Украине. Почти половина из них во Львове и Львовской области —16%. Следующими по количеству актуальных вакансий следуют Тернопольская, Закарпатская и Волынские области.

Большинство актуальных вакансий открыто в сфере продаж — 15% от всех актуальных предложений. Вторые по востребованности — специалисты из сферы транспорта и логистики и рабочего персонала, по 12% соответственно. Третья по популярности — сфера медицины и фармацевтики — 11% всех актуальных вакансий.

По материалам Klymenko Time