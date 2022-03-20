США будут стараться разрушить новую нефтяную ось «Китай - Россия - Саудовская Аравия»

Американская газета Dallas Morning News пишет, что США «должны разрушить новую нефтяную ось Китай-Россия-Саудовская Аравия», так как на карту поставлены цены на бензин и международная роль доллара.

Появление новой нефтяной оси, по мнению издания, имеет стратегическое значение. Это повлияет на геополитику, глобальную финансовую систему и окружающую среду, сообщает газета.

«Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и находится на пути к тому, чтобы стать крупнейшей экономикой мира... С другой стороны, Россия и Саудовская Аравия являются двумя крупнейшими экспортерами нефти в мире. Они являются крупнейшими поставщиками в Китай, и обе они планируют увеличить экспорт нефти. Энергетическая ось, возникшая между Пекином, Москвой и Эр-Риядом, опирается на твердые экономические интересы и начала развивать политическую составляющую», — говорится в публикации.

Газета напоминает, что в 2014 году Запад ввел экономические санкции против России за аннексию Крыма. Одним из очень предсказуемых результатов стало резкое расширение китайско-российского экономического сотрудничества, особенно в сфере экспорта энергоресурсов. Газопровод «Сила Сибири», введенный в эксплуатацию в 2019 году, в настоящее время ежегодно транспортирует около 38 миллиардов кубических футов российского газа в Китай.

На зимних Олимпийских играх этого года президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин объявили, что экспорт российского газа в Китай вскоре увеличится на 25%, а экспорт нефти — на 12,5%, сообщает Dallas Morning News.

В публикации говорится о том, что Путин и Си Цзиньпин также продемонстрировали новый уровень политического сотрудничества, заявив, что «дружба между Россией и Китаем не знает границ». Си поддержал Путина в его конфронтации с Соединенными Штатами из-за Украины, опубликовав заявление против дальнейшего расширения НАТО. И экономические, и политические проблемы, скорее всего, подтолкнут Россию и Китай к более тесному сотрудничеству, пишет Dallas Morning News.

«Во время холодной войны Саудовская Аравия, хранительница Мекки и Медины, твердо стояла на стороне Запада и отказывалась от дипломатических отношений с атеистами в Москве или Пекине. Времена изменились», — говорится в статье.

Китай, а не Соединенные Штаты, в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Саудовской Аравии. В прошлом году экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай превысил даже российский. Хотя США по-прежнему поставляют большую часть военной техники Саудовской Аравии, именно Китай предоставил баллистические ракеты и технологии для их местного производства, сообщает газета.

На протяжении десятилетий приверженность Саудовской Аравии и ее союзников в Персидском заливе установлению цен на экспорт нефти в долларах поддерживала привилегированное положение доллара, пишет Dallas Morning News. Если крупнейший в мире экспортер и потребитель нефти когда-нибудь решат вести свою торговлю каким-то другим способом, они могут подорвать американское доминирование на мировых финансовых рынках.

При этом сообщается, что Россия и Китай не скрывают своего желания вытеснить доллар, и они уже оценивают более половины своих энергетических сделок в других валютах. Саудовская Аравия может присоединиться к ним, поскольку быстрый крах афганского правительства заставил саудовцев и другие государства Персидского залива усомниться в надежности американских гарантий безопасности, предполагают авторы статьи (по данным СМИ Саудовская Аравия уже ведёт переговоры с Пекином, чтоб продавать нефть за юани).

Dallas Morning News пишет, что Америка больше не является энергонезависимой страной. Отказ от углеводородов потребует времени, и неясно, будут ли более высокие цены на бензин способствовать или замедлять это изменение.

Когда президент Джо Байден и директор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бретт Макгарк недавно попросили саудовцев разорвать свое соглашение с Россией и качать больше нефти, они получили вежливый отказ.