Как украинцам получить компенсацию за разрушенное жилье

Тысячи, десятки тысяч домов украинцев разрушены или же повреждены в результате проходящих боевых действий и нем только в зоне активных боев с российской армией, но и там, где относительно спокойной.

Для дальнейшего получения компенсации, обращения в Европейский суд по правам человека, Международный уголовный суд необходимо зафиксировать факт разрушения имущества и собрать ряд необходимых документов.

Что нужно сделать:

— Сохранить документы о праве собственности на имущество, технический паспорт. Сделать копии.

— По возможности сделать выписку относительно нахождения имущества в собственности из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

— В случае пожара, аварийного состояния здания вызвать работников ГСЧС для устранения последствий и составления соответствующего акта получить его копию.

— В случае работы местной администрации — обратиться с заявлением по поводу составления акта обследования жилья. И/или составить акт разрушения самостоятельно с соседями.

— Сделать фото и видео фиксацию разрушений до и после.

— Составить письменные объяснения свидетелей обстрела.

— Сохранить статьи, фото и видео СМИ по факту обстрела (при наличии).

— Сохранить квитанции на движимое имущество (технику, вещи и другое, что находилось в доме), фото имущества до и после разрушения.

— Обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы с предоставлением доказательств разрушения имущества. Получить выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Для дальнейшего получения компенсации за разрушенное имущество нужно иметь при себе:



— соглашения о купле-продаже недвижимости;

— свидетельства о праве собственности на недвижимость;

— свидетельство о праве на наследство;

— договор дарения;

— государственный акт на земельный участок;

— выписки из реестров прав на недвижимое имущество и технический паспорт.

Необходимо доказать факт повреждения или уничтожения вашей недвижимости и находящегося в ней имущества, а также характер повреждения или уничтожения. Помогут перечисленные выше пункты. Далее следует подать заявление о совершении преступления в правоохранительные органы с привлечением доказательств разрушения имущества. Получить данные по регистрации заявления об уголовном правонарушении (приложить выписку из Единого реестра досудебных расследований).