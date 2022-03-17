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Дайджест > Украинцы могут остаться без работы и зарплат во время войны

Украинцы могут остаться без работы и зарплат во время войны

Александр Панько
17.03.22 10:43
572
Украинцы могут остаться без работы и зарплат во время войны

Украинцы рискуют остаться без работы и зарплаты в войну. В первые дни после нападения России многие компании выплатили людям зарплаты, причем даже наперед. Но сейчас ситуация меняется. Бизнес останавливается, и персонал оказывается попросту «лишним».

«К нам обращаются граждане, которых работодатели заставляют писать заявления за свой счет или на календарный отпуск. С некоторыми „неугодными“ сводят счеты», — говорит глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Впрочем, ухудшение условий труда для украинцев на время войны уже официально узаконили.

Рада одобрила законопроект об условиях работы в военное время. В нем прописано существенное увеличение продолжительности рабочей недели (до 60 часов), возможность задержек зарплаты и увольнений в любой момент.

Разбирались, какие перспективы у украинцев по работе и зарплате в марте и могут ли уволить в войну.

КЗоТ не для войны

Мы уже писали, что за две недели войны украинская экономика обвалилась наполовину, многие предприятия попросту остановились, другие сократили объемы производства.

При этом много вопросов по кадрам. К примеру, если компания работает, но человек просто физически не может добраться на рабочее место — находится в оккупации или уехал, спасаясь от войны, в другие регионы — каков его статус, могут ли уволить и не начислять зарплату?

Или другая ситуация — если предприятие из-за войны прекратило деятельность, то что делать людям и могут ли они рассчитывать хоть на какие-то выплаты?

Как говорит Кравец, пока эти вопросы решаются в индивидуальном порядке — все зависит от работодателя.

Впрочем, вчера Рада приняла новый закон, который регулирует трудовые отношения в военное время.

Накануне несколько крупных бизнес-ассоциаций (CEO Club Ukraine, Всеукраинское бизнес-сообщество Board, бизнес-клубы Черновцов, Днепра, Одессы и др.) и Торгово- промышленная палата Украины направили письмо на имя президента, в парламент и Кабмин с просьбой помочь бизнесу перезапуститься в войну. Среди предложений, в частности, — либерализация трудовых отношений. Бизнес настаивает на принятии законопроекта № 5371. Он был подан в Раду еще в прошлом году и предусматривает работу по договорам (что позволяло прописать в контрактах быстрые увольнения).

Но в Раде решили пойти другим путем.

14 марта в парламенте зарегистрирован новый законопроект № 7160 (автор — Галина Третьякова), а 15 марта ВР его приняла.

В документе прописаны на период военного положения ряд новшеств. В частности, работодателю хотят разрешить переводить людей на другие работы (не прописанные в договоре) без их согласия. Также предлагается отменить норму КЗоТа о предупреждении людей об изменении существенных условий труда не менее чем за 2 месяца. Один из пунктов нового проекта — о том, что работодатель может увольнять человека в период его временной нетрудоспособности или отпуска. Плюс работодатели смогут устанавливать пяти или шестидневную рабочую неделю по своему усмотрению, а общая ее продолжительность может достигать 60 часов, останавливать выплату зарплаты, если ее невозможно выплатить из-за войны, останавливать действие трудового договора и т.д.

Как отмечают в общественной организации «Социальное движение», речь идет о существенном ухудшении трудовых условий для украинцев. Бизнес при этом парирует — в войну многие нормы КЗоТа выполнить просто нереально. К примеру, как предупредить работника об изменении условий труда и остановке предприятия за 2 месяца, если ситуация меняется едва ли не каждый день.

По данным исследования Advanter Group и Лиги деловых клубов Украины, 79% из тех, что попали под мониторинг, полностью или практически полностью остановили работу (полная остановка −54%), 14% работают частично, 5% снизили объемы производства. И только 2% компаний отметили, что в их работе война ничего не изменила.

Остановленные предприятия — это сотни тысяч рабочих мест, которые «зависли» на неопределенное время.

Получат ли украинцы зарплаты за март 2022?

По словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, единого алгоритма у бизнеса сейчас нет — кто-то отправляет людей в отпуска (за свои счет или частично с сохранением зарплаты), кто-то переводит на дистанционку, кто-то смог сохранить все рабочие места и зарплаты (прежде всего это касается IT-бизнеса).

«Часть компаний вместе с зарплатой за февраль выплатили сотрудникам еще и помощь. Что же касается зарплат за март, то тут многое будет зависеть от состояния бизнеса. Хотя часть больших компаний точно продолжат выплаты зарплат», — рассказывает Забловский.

Как говорит Кравец, к ним уже поступают жалобы от украинцев, которые в войну остались без работы.

«Это либо увольнение по статье — если человек уехал и физически не может явиться на работу, либо добровольно- принудительные отпуска (за свой счет или календарный). Понятно, что во всех случаях людей пытаются оставить без зарплаты (даже в случае календарного отпуска отпускные обещают заплатить потом — уже после войны — Ред)», — говорит Кравец.

По данным исследования Advanter Group и Лиги деловых клубов Украины, сокращение персонала уже проводят или планируют 33% опрошенных предприятий.

Сколько компаний отправляет людей в отпуска без сохранения зарплаты, точно неизвестно — бизнес о таких «кадровых решениях» по понятным причинам не сильно распространяется.

При этом многие предприниматели говорят — рады бы платить людям зарплаты, но не из чего.

«Почти весь наш персонал не в Украине, два дня назад мы из своих средств всем выплатили материальную помощь. Оборотных средств у бизнеса нет», — говорит совладелица «Ведьма-бар «Лысая гора» Олеся Остафиева.

«У нас работают только те швейные фабрики, которые не находятся непосредственно в зоне боевых действий. Две из них работают по контрактам с Минобороны по пошиву формы, две занимаются пошивом амуниции для терробороны, ещё две — пошивом матрацев, постельного белья, одеял и подушек для переселенцев. Открытую несколько лет назад текстильную фабрику в Чернигове оккупанты разбомбили. Все, кто работает, получают оплату вовремя. Как будем решать вопрос с теми, кто разъехался по стране или выехал за ее пределы, определим позже. Пока решаем, что делать в каждом конкретном случае по ситуации. Очень надеюсь, что победа не за горами, что люди начнут возвращаться в свои города и нам удастся по максимуму сохранить рабочие места», — рассказал нам собственник компании «Текстиль-Контакт», член совета директоров Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский.

«С зарплатами сейчас по-разному. Кто-то ничего не получает, кто-то частично получает за удаленную работу, те, кто трудится в нормальном режиме, и с зарплатами не имеют проблем. Тех, кто остался без денег, немного поддержат 6500 от государства», — добавил глава концерна «Ярослав» Александр Барсук.

Правда, есть и компании, которые продолжают платить людям в полном объеме, несмотря на войну и проблемы в бизнесе.

«Мы полностью платим зарплаты даже тем, кто не может работать сейчас. И в состоянии платить еще в течение двух месяцев», — говорит Кравец.

«Предприятиям крайне тяжело. Но на сегодняшний день ни одного человека не уволили. Более того, зарплата выплачена наперед. Да, кризиса такого масштаба еще не было, это больно, и мы будем очень долго отходить. Но бизнес должен уметь держать удары и двигаться дальше», — говорит руководитель по корпоративной коммуникации Group DF Олег Арестархов.

Тэги: работа, война, зарплата

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