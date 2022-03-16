Почему благодарность Зеленского УПЦ – это верх цинизма

За что именно Зеленский благодарил митрополита Запорожского УПЦ и почему правильное на первый взгляд заявление на самом деле оказалось верхом беспринципности?

Митрополит Лука записал видео, в котором рассказал об истинных причинах трудностей на пути гуманитарного конвоя в Мариуполь. Ситуацию проанализировал блогер Александр Вознесенский.

К организации коридора приложили усилия иерархи УПЦ, в том числе лично Блаженнейший митрополит Онуфрий. Владимир Зеленский 12 марта даже поблагодарил УПЦ, священнослужители которой сопровождают груз, за участие в миссии. Однако на следующий день в своем видеообращении президент заявил, что россияне блокируют движение конвоя.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в ходе ежедневного брифинга заявила, что 14 марта должна была быть предпринята очередная попытка доставить 90 тонн гуманитарной помощи и эвакуировать мирных жителей из Мариуполя.

Сегодня сотрудник Запорожской епархии УПЦ протоиерей Геннадий Елин подтвердил задержку на пути в осажденный город: «Четвертый день в Мариуполь не пускают», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

В то же время, митрополит Запорожский Лука, возглавляющий гуманитарную миссию в осажденный Мариуполь, в своем видеоинтервью указал, что по пути следования к ним «подсели» некие граждане Украины, и это крайне затруднило прохождение конвоя через блок-посты ВС РФ.

По словам водителя одного из автобусов, на маршруте к конвою присоединились около двадцати короткостриженных молодых людей, заметно выделяющихся от остальных участников миссии своей дисциплинированностью и спортивным телосложением.

«Очевидно, что „подсесть“ могли только сотрудники спецслужб — то есть СБУ или разведки, перед которыми были поставлены определенные задачи для выполнения в Мариуполе, и вот прохождение гум.конвоя через блок-посты как раз и затрудняется из-за присутствия этих людей, на что владыка Лука прямо указывает», — разъясняет известный украинский блогер Александр Вознесенский.

То есть президент Зеленский, вещая о злых русских, которые якобы не хотят помочь с эвакуацией гражданских, сам же дает распоряжение, использовать гуманитарный конвой для доставки сотрудников спецслужб на неподконтрольную территорию, тем самым максимально усложняя реализацию миссии, которую уже две недели ждут 400 тыс. мирных жителей Мариуполя! И к чему тогда относилась благодарность президента? Похоже, отнюдь не к гуманитарным усилиям УПЦ, которые сами по себе оказались для гаранта не так уж и важны.