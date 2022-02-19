Александр Слобоженко моет преступные миллиарды россиян через «черных арбитражников» Traffic Devils

Организатор так называемой бригады «черных арбитражников» Traffic Devils Александр Александрович Слобоженко давненько не платил украинскому СБ, хотя снова и снова в борьбе за наживу преодолевает хитросплетения геополитики.

Заходя наперед скажем, что таких как подкупивший ранее силовиков мошенник Александр Слобоженко немного в Украине. Представляясь мастером арбитража, Слобоженко и его Traffic Devils отмывают миллиарды гривен для российских ОПГ и простых дельцов черного рынка. Что такое «арбитраж»? Все относительно просто — если в ходе блужданий в сети вы неожиданно оказываетесь на сайте «выгодного казино» или еще более мутной тематике — значит, вас, как пользователя «пролили», т.е. продали.

Процесс заманивания случайных посетителей в злачные углы интернета и есть арбитраж. Понятно, что честные люди, да и просто брезгливые, заниматься арбитражем не будут: тут надо неоднократно переступать через свою совесть. Но зачем честные, если полно дрочеров на неслыханные богатства? Один из них — Слобоженко Александр Александрович.

Дивный параллельный мир подпольных интернет-казино (с его «баерами», «арбитражниками», «фармерами», «обнальщиками» и «крышами») с нашим миром относительно нормальных людей связан гораздо больше, чем кажется. Может быть, ваш коллега по работе, когда никто не смотрит в монитор его ноута, делает очередную ставку на виртуальной рулетке, наивно надеясь «вот уж точно сейчас» сорвать джек-пот и навсегда слинять с этого опостылого офиса. Случайный прохожий, впившийся взглядом в экран смартфона, вовсе не читает важное сообщение, а с замиранием сердца ждет, что в этот момент обязательно выпадет счастливая комбинация в виртуальном игровом автомате. Но бананы не встанут в ряд, ставка на черное не сыграет и мечты рассыплются прахом. Ведь деньги, отправленные игроком на депозит казино, дельцами были поделены (и, возможно, уже потрачены) еще до того, как он начал играть.

Как пишет украинская пресса, Александр Слобоженко, возможно, один из самых заметных «околоказиношных» дельцов на постсоветском пространстве. 23-летний юнец, лидер группировки «черных арбитражников» Traffic Devils специализируется на том, что тысячами заманивает наивных игроков в сети нелегальных (то есть абсолютно незаконных) онлайн-казино.

«Чем в стране хуже — тем больше людей находят отдушину в казино», — говаривал наш «герой» в интервью два года назад, имея ввиду, что у его далекого от законности бизнеса большие перспективы.

Оборот его «предприятия» достигает $1 млн в месяц, количество оболваненных «лохов» измеряется десятками тысяч (не вообще, а тоже в месяц). Александр Слобоженко швыряется деньгами, обновляет свой люксовый автопарк столь же часто, как и гардероб, одновременно призирая уплату налогов. При этом интерес к нему со стороны правоохранительных органов какой-то вялый и робкий, хотя мог бы открыть новые горизонты для «исследований» не только фискалам и киберполиции, но и контрразведке.

Об этом «вундеркинде», его похождениях и подпольной «империи» автор подробно писал в своей предыдущей статье «Необыкновенный паразит. Александр Слобоженко и его прибыльное «дело». На уже написанном можно было бы остановиться, если бы в этой истории не продолжали всплывать странности, вызывающие новые вопросы.

После подготовки предыдущей статьи я обратил внимание на, казалось бы, совсем малозначительную деталь. 2 марта в одном профильном интернет-издании, где подобные Слобоженко персонажи, среди прочего, делятся жизненной мудростью и разбрасываются «понтами», появилась познавательная заметка. Познавательна она не только своим содержанием, но и тем, что вскоре пропала.

Ну, конечно же, копия у нас сохранилась.

Здесь стоит кратко остановиться на одном обстоятельстве, о котором вскользь упоминалось в нашей публикации раньше.

В прошлом году Александр Слобоженко решил, что в Украине ему слишком тесно, и обратил свой взор на «запоребрик». Россия – страна большая, дураков там, как минимум, в три раза больше – перспективный рынок для подпольных онлайн казино и «комбинаторов» типа Слобоженко, научившихся извлекать из доверчивости и дремучей глупости звонкую монету.

Итак, Александр Слобоженко стал покорять «мордор». Он открыл офисы в Москве и Санкт-Петербурге, куда немедля въехало по полсотни таких же, как Слобоженко, алчных паразитов. В московском «кубле» принялись «лить трафик» и «пилить бабло» без шума и пыли (по крайней мере, без выноса «сора из избы»), а вот в питерском практически сразу же всё завоняло.

Как следует из пропавшей заметки, питерские «арбитражники», искусившиеся посулами щедрых «хохлов» из Traffic Devils, фактически оказались в положении крепостных, вынужденных вкалывать чуть ли не за еду.

Может быть, они бы не грезили «МакЛаренами», «Мерседесами» и куршевелями, если бы были в курсе, что в головном офисе Traffic Devils при 12-часовом рабочем дне средняя зарплата не превышает таковую у простого смертного программиста на рынке (а она, мягко говоря, не заоблачная). Но, увы, отзывы использованных в Киеве «негров» Слобоженко исчезают с досок объявлений в интернете с впечатляющей оперативностью. Поэтому в Питере алчущие «подняться» на гемблинге были в шоке. Их ожидали «кидки» на деньги, атмосфера недоверия и «крысятничества», борьба топ-менеджмента за собственный карман и «десятину» для «главдьявола», изнывающего в Киеве от излишеств и самодурства.

Итак, заметка пропала. 8 апреля, спустя месяц, на том же интернет-ресурсе появляется небольшое интервью, в котором Александр Слобоженко попотчевал доверчивую публику порцией добротной лапши. Мол, в Санкт-Петербурге у меня действительно всё было плохо, но я туда примчался и всё исправил, и теперь мои «дьяволята» и здесь гонят табуны «лошья» в сети «казиношек», а деньги с громким шелестом сыплются в карманы.

То, как Александр Слобоженко носится по профильным изданиям с тезисом «я тут обкакался, но уже за собой убрал», нетипично как для подобных «мафиозо». Разве что перед мальчиком стоИт задача изображать бурную деятельность и показывать страшим партнерам, что он всё держит под контролем (как тут не вспомнить толстые намеки питерских «арбитражников» на то, что Александр Слобоженко был изначально не только в курсе «крысятничества», но и «в теме»).

В то же время у человека, отдающего себе отчет, в каком мире он живет, не может не вызвать удивление и даже возмущение, как Александр Слобоженко на седьмом году войны выстраивает свою подпольную «империю» в России. Не замечая гибель наших солдат, страдания беженцев, угрозы полномасштабного вторжения. Единственное препятствие, которое расстроило Сашу во время последнего интервью – карантинные ограничения при пересечении границ. Впрочем, я пишу эту статью не для того, чтобы кто-то попробовал воззвать к Сашиной совести. Похоже, теперь это прокурорский участок работы.

История про российские филиалы подпольной «империи» Слобоженко сама по себе, без контекста, скучна и мало кому интересна. Поэтому именно к контексту мы сейчас и перейдем.

Начнем с того, зачем вообще этому персонажу понадобилось открывать офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Можно предположить, что в Киеве заканчиваются подонки, готовые зарабатывать на обмане с существенным риском быть «кинутым» самому. Но это вряд ли.

Как я упоминал в предыдущей статье, чтобы обрабатывать «лохов» через ботофермы в каком-то регионе, совсем не обязательно в нем присутствовать физически. Но при «промышленных» масштабах могут возникнуть определенные трудности технического характера, а также связанные с разного рода местными особенностями. Например, попытки российских пропагандистских «троллей» вбрасывать в UAnet нарративы на украинском языке через Google-переводчик уже успели породить кучу «мемов».

Если же Александр Слобоженко работает в тесной спайке с владельцами онлайн-казино, то у его старших партнеров остро стоит проблема платежей. Дело в том, что мало какой банк рискнет принимать ставки нелегального онлайн-казино напрямую – в FATF шуток не любят (там ребята вообще без чувства юмора). В этих целях обычно используют сеть «прокладок». Например, в Латвии подпольные ставки порой маскируют под цветочные интернет-магазины: де-факто человек просадил сбережения на рулетке, а по банковской выписке – купил миллион алых роз.

В Украине выросла крупная платежная система, через которою проходят платежи за всё, что угодно, а её бенефициары вхожи во многие властные кабинеты (но не будем сегодня про Алёну Дегрик-Шевцову). Естественно, есть нечто подобное и в России. Но. С 2014 года украинские платежные системы не могут толком работать в России, а в Украине российские вообще находятся под санкциями из-за обвинений в финансировании терроризма.

В общем, если вы хотите остригать российских дурачков рулетками и игровыми автоматами в крупных масштабах, вам нужно хоть как-то физически присутствовать в России. Хотя бы на уровне биллинга. Однако тут есть одно «алэ» и очень большое.

В России, где под давлением санкций уменьшается кормовая база для высокопоставленного жулья, идет жесточайшая борьба за потоки, в том числе и потоки от гемблинга (который у них сейчас еще менее легален, чем у нас). Кстати сказать, до недавнего времени годовой оборот интернет-казино в русскоязычном сегменте оценивался в сумму до 1,5 млрд евро. Российские граждане, особо приближенные к Кремлю, решили, похоже, этот рынок подчистить и перекроить под себя.

Как писало деловое издание The Bell, в конце этого января в России крупнейшие онлайн-казино (которые на слуху даже у тех, кто никогда не играл и играть не собирается) прекратили собирать ставки через банковские карты. Игорные заведения помельче вообще свернули деятельность. Крутануть барабан виртуальной рулетки могли себе позволить VIP-клиенты (со средним депозитом в $100.000), которых инкассировали «оффлайн» индивидуально, остальным же рабам азарта приходилось где-то менять рубли на биткойны. Почему? Потому что российский Центробанк начал методично обрубать биллинг «игорке» на необъятных просторах запоребрика.

Дело в том, что «бункерный дед» еще в прошлом декабре «подмахнул» закон, согласно которому, грубо говоря, весь гемблинг, до которой может дотянуться скрюченная рука российского государства, отныне должен полностью «обилечиваться» лизоблюдами кремлевского карлика.

Отдельно отмечу, что за поребриком катком наехали даже на те виртуальные игорные заведения, бенефициары которых находятся достаточно высоко по иерархии или же «отслюнявливают» всем, кому положено, и делают «ку!» при виде любого чатлана. Некоторые из них ещё раньше перенесли деятельность на Кипр, в Прибалтику или в ту же Украину, с территории которых они до сих пор пытаются из-под тишка таскать объедки с кремлевского игорного стола.

И вот на этом фоне наш «герой» Александр Слобоженко покоряет Москву и Санкт-Петербург, где принимает самое деятельное участие в «стрижке» российских лудоманов. Причем, делает это не таясь, публично рассказывая о своих поступках и намереньях. А разные там следственные комитеты страны-агрессора, несмотря на объявленную Кремлем войну гемблингу и антиукраинскую шпиономанию, в упор не замечают «лавочку» киевлянина Слобоженко. Так же, как «органы» закрывают глаза на этого юношу здесь, в Украине.

Я могу найти этому лишь одно объяснение: «крыша» Саши одинаково мощна как на нашей территории, так и в «мордоре». И нам, в принципе, плевать, на каких преступных потоках эта «крыша» вместе со Слобоженко сидит за поребриком (да пускай хоть всех «мокшанцев» на героин подсадит). Однако её влияние в Украине не может не настораживать.

Такой себе малоизвестный мажор Слобоженко Александр Александрович из некой компании Traffic Devils, пытается зачистить свою криминальную биографию в интернете.

А зачищать, надо сказать есть что: пачки уголовных дел, чёрный арбитраж, мошеннические схемы. Все это продуцирует и возглавляет это «юное дарование», выдающее себя за гуру IT-индустрии. В ближайшее время мы детально остановимся на данном персонаже.

Александр Слобоженко заманивает «лохов» в подпольные онлайн-казино под носом у Киберполиции, налоговой и СБУ

За пределами мира IT об этом нагловатом юноше с экстравагантной прической и умилительным «надднепрянским» акцентом мало кто знает. Кроме, наверное, небольшой группы оперативников СБУ и следователей Госфиска, пишет в своей статье для «ОРД» главный редактор проекта CRiME Андрей Карпинский.

Но в сфере интернет-маркетинга Александр Слобоженко – гуру «арбитража», основатель суперуспешной на этом поприще команды Traffic Devils. Его приглашают выступать на форумы «айтишников», у него берут интервью узкопрофильные блоггеры и специализированные интернет-издания.

Им восхищаются, ему завидуют и пытаются подражать. Ведь он – образец успеха. Александр Слобоженко ворочает миллионами и купается в безвкусной роскоши. Но как его фанаты, так и эксперты, интересующиеся мнением этого молодого человека, стараются игнорировать одну существенную деталь: то, чем занимается Александр Слобоженко, не совсем арбитраж. В среде интернет-маркетологов это называется «черным арбитражем».

Справка о том, чем занимается Traffic Devils

Арбитраж трафика – привлечение покупателей за процент от продаж.

«Белый» арбитраж – продвижение интернет-магазинов, банков, онлайн-игр и прочих законных продуктов легальными способами.

«Чёрный» арбитраж – продвижение онлайн-казино, букмекерских контор, средств для похудения и прочих не совсем легальных и нередко незаконных продуктов и услуг, которые, кроме всего прочего, вводят пользователей в заблуждение. Методы продвижения тоже сомнительные: обычно это обход запретов цифровых платформ (Google AdSense, Facebook и проч.) на рекламу сомнительных товаров и услуг. Иногда «чёрный» арбитраж тесно связан с организованной преступностью.

Александр Слобоженко и СБУ

Впервые на имя Слобоженко Александра Александровича я наткнулся в процессе исследования проблемы мошенничества в интернете с авторскими правами (см. статью «Украинская организованная преступность и «забвение» в Google»). Александр Слобоженко был одним из десятков, скажем так, непростых украинских граждан, «скелеты в шкафу» которых кто-то пытался удалить из поисковой выдачи Google.

Тогда Слобоженко промелькнул в малозначительных эпизодах, и я решил в статье о нем не упоминать – слишком ничтожным он показался в сравнении с другими матерыми «комбинаторами», вычищающими своё тёмное прошлое из крупнейшего поисковика. Однако пару недель назад я случайно наткнулся на заметку о том, как Служба безопасности Украины обижает хорошего мальчика Сашу. И мне стало немного интересно.

Обыски в офисе Александра Слобоженко на столичном Крещатике, проведенные СБУ в июле и сентябре прошлого года, немного взбудоражили украинских «айтишников». Об обысках не очень много, но говорили. Однако было абсолютно непонятно, что и почему искала спецслужба у нашего «вундеркинда». Будучи заинтригованным, автор этих строк промониторил ленту новостей «конторы» за заданный период (на всякий случай дважды) и никаких упоминаний, которые хотя бы косвенно, но явно указывали на «фирму» Слобоженко, я там не нашел.

И мне стало интересно по-настоящему. Я стал рыть глубже. Попадались лишь ничтожные крупицы полезной информации и горы «шлака», набросанные самим Слобоженко. Однако при сопоставлении доступных данных получилась, на мой взгляд, достаточно увлекательная история.

Трудное детство Александра Слобоженко

Итак, согласно имеющейся в открытом доступе информации, Слобоженко Александр Александрович родился в 1998 году. Вырос в селе Белогородка Бучанского района Киевской области. Как утверждается, биологический отец участия в воспитании этого талантливого мальчика не принимал (хотя, не факт, что он гордился бы тем, что выросло), причина этого нигде не упоминается. В 2014-м году в возрасте 16 лет, согласно данным информационной системы «Конкрус», поступил в государственный «Киевский колледж связи» на специальность «разработка программного обеспечения».

Во всемирной паутине остались упоминания о нашем герое, согласно которым зарабатывать в сфере IT (точнее, в «теневой» области этой сферы) Александр Слобоженко начал, как минимум, за два года до вступления на профильный факультет учебного заведения, когда ему от роду было где-то лет четырнадцать. Упоминания эти, хоти и тщательно вычищаются из сети, всё ещё попадаются в комментариях на форумах, посвященных мошенничеству в интернете. Например, здесь.

В интервью профильным изданиям Александр Слобоженко о начале своей карьеры «гуру арбитража» вспоминает очень кратко и обтекаемо. Мол, «зарабатывал в киберспорте». И больше никакой конкретики.

Александр Слобоженко — продавец картонных танков

Злые языки, в свою очередь, клевещут, что интерес, и не совсем спортивный мальчик проявлял к игре Wоrld of Tanks (WOT, «Мир танков»), а механика заработка Слобоженко строилась на достаточно мудреный, как для 14-летнего пацана, схемах «кидалова» (автор даже сомневается, что герой повествования придумал их сам).

Эта игра бесплатна лишь условно. Грубо говоря, если игрок хочет, чтобы его боевые машины «прокачивались» быстрее и ставали мощнее, ему придется платить. Причем, деньги не совсем символические. И народная молва приписывает Слобоженко создание «фейковых» игровых онлайн-магазинов, где наивным игрокам предлагают купить игровую валюту («золото»), уникальные «прокачанные» танки, «продвинутые» запчасти к ним и т.п. гораздо дешевле, чем в самой игре. Многие, особенно стесненные в средствах подростки, «велись» и отправляли карманные деньги на подставные e-кошельки, взамен получая ровным счетом ничего. Примечательно, что один из таких «фейковых» танк-шопов, контроль над которым приписывали Слобоженко, работает до сих пор.

Другие источники упоминают о более сложной схеме, к которой, по крайней мере, якобы имел отношение Александр Слобоженко. В ней на игровые аккаунты «геймеров» действительно перечислялось «золото», причем платить им приходилось из своего кармана лишь полцены. И это при том что в самой игре таких скидок на внутреннюю валюту не существует. В чем подвох?

Итак, допустим, Слобоженко игровое «золото» доставал «геймерам» чуть ли не за полцены. То есть, получается, брал на игровой платформе за 100% стоимости, а отдавал, грубо говоря, за 50%. Фокус в том, что, как клевещут, Слобоженко использовал при покупке «золота» на WOT украденные хакерами данные чужих банковских карт, а деньги, полученные от игроков, по цепочке e-кошельков обналичивались.

Но мы остановимся на этой схеме детально, поскольку есть основания полагать, что Александр Слобоженко, возможно, применяет её элементы до сих пор, только в другом бизнесе.

Справка о том, что такое кардинг

Мошенничество с платежными картами, кардинг (от англ. carding) — вид мошенничества, при котором производится операция с использованием платежной карты или её реквизитов, не инициированная или не подтверждённая её держателем. Реквизиты платежных карт, как правило, берут со взломанных серверов интернет-магазинов, платежных и расчётных систем, а также с персональных компьютеров.

Владельцы этих карт скорее рано, чем поздно спохватывались, и таки получали краденные деньги назад, а игровые аккаунты, которые «прокачивались» с помощью «грязного бабла», блокировались администраторами игры навсегда. В итоге в дураках и в роли подозреваемых оказывались «геймеры», соблазнившиеся «халявой» — ведь деньги со «взломанных» карт де-факто использовались от их имени и в их интересах. Поговаривают, одураченные «лохи» объединились и вроде как выяснили, что их обидчик носит фамилию Слобоженко, даже нашли его адрес проживания и собирались к нему наведаться с целью нанесения телесных повреждений. Но понемногу всё утряслось, а следы скандала процентов на 99,99% вычищены из интернета. Хотя, повторюсь, один из фейковых танк-шопов всё ещё продолжает работать и качать «бабло» из недотеп-«танкистов».

Подпольная «империя» и уголовные дела Traffic Devils

Доподлинно известно со слов самого героя повествования, что на так называемый «арбитраж» он полностью (или почти полностью) переключился в 2017 году. Тогда он стал «оунером» (хозяином) команды «арбитражников» под названием Traffic Devils.

Команда Слобоженко, как и большинство ей подобных, состоит из людей разных специализаций.

Основная цель команды – добыть трафик. То есть, обеспечить приход посетителей на сайт заказчика (рекламодателя, «рекла») . Причем не чтобы посетитель зашел просто так поглазеть. «Реклы» платят Слобоженко за конверсии, то есть определенные действия. Александр Слобоженко не скрывает, что 80% его клиентуры – онлайн казино (держите в уме, что в Украине эти конторы нелегальны от слова совсем). То есть, наш герой получает процент с каждой копейкой, которую доверчивые граждане, завлеченные «дьяволятами» Слобоженко в сетевое гнездо порока, запихивают в виртуальный игровой автомат или рулетку.

Судя по озвученным Слобоженко цифрам (порядка $1 млн оборота/месяц и 50 тыс. конверсий/месяц), онлайн казино отчисляют ему от 30% до 50% среднеразмерного депозита привлеченного лудомана (повторюсь, подсчет крайне приблизительный). То есть, львиная доля внесенных игроком денег распределяется в пользу Александра Слобоженко (или подобному ему дельцу) еще до того, как была сделана ставка. Что тут можно говорить о шансах игрока выиграть?

Напомню: то, чем занимается группировка Traffic Devils – «черный арбитраж». Это продвижение нелегальных продуктов, в чем ни одна нормальная платформа (например, Facebook или Google) брать участия очень, очень не желает. Если администрация платформы замечает, что с какого-то аккаунта продвигается, например, «казиношка», – аккаунт летит в «бан», а находящиеся на его счету деньги замораживаются. Навсегда.

Тут для совсем непосвященных нужно подчеркнуть, что за продвижение как на ФБ (и в других соцсетях), так и в поисковиках нужно платить самим платформам. То есть, «дьяволятам» Слобоженко, прежде чем деньги потекут к ним от «рекла», нужно вложить какие-то свои средства. Разница между вложенным и отдачей – прибыль. Естественно, тут всегда присутствует риск уйти в глубокие «минуса», и чтоб его свести до минимума (а чистый доход до максимума) целесообразней использовать, скажем так, не совсем свои деньги. Например, как в схеме с игровой валютой в Wоrld of Tanks.

Сложности в работе арбитражников Слобоженко Traffic Devils

Нужно отметить, что Traffic Devils, по словам самого Александра Слобоженко, обрабатывает лохов не только на постсоветском пространстве, но и в ЕС, Канаде и странах третьего мира. ФБ, Google либо другая включенная в схему платформа скорее рано, чем поздно заметит, что кто-то пытается её околпачить. Ведь за этими процессами у них люто следят специально разработанные постоянно обновленные сложные «боты», которые, в случае подозрительной активности, подают сигнал специально обученным людям. И если, к примеру, с какого-то аккаунта продвигается контент с признаками политической рекламы, таргетированный на США, но оплачивается он банковской картой, эмитированной, допустим, «Сбербанком» на имя жителя Калуги или «Приватом» на субъекта из Бердичева, то сразу зажигаются красные огоньки, и платформа начинает собственное расследование. А юристы в её главном офисе начинают думать, куда передавать результаты расследования – в прокуратуру или ФБР.

Так или иначе, платформа с большой долей вероятности может отказаться работать с банковской картой, реквизиты которой замечены в подозрительной активности. Оформлять новую карту после каждой блокировки аккаунта (тем более, если нужна карта с «привязкой» к ЕС, Канаде, Индонезии и т.п.) – хлопотно и накладно. Нужно как-то оптимизировать эту часть процесса. И тут на помощь приходит опробованный Слобоженко (возможно) ещё в отрочестве старый добрый кардинг.

Ворованные данные банковских карт стоят относительные копейки, соответственно, когда злоумышленник платит с такой карты один доллар, фактически из его кармана уходит от силы несколько центов.

Но тут есть еще один крайне занятный аспект. Поскольку деятельность Слобоженко и ему подобных в ФБ, Google, на Play Market, AppStore и т.д. сами платформы считают по умолчанию противоправной, аккаунты дельцов в случае обнаружения «замораживаются» автоматически.

Прокачанные боты на службе Traffic Devils

Как выходят из ситуации «черные арбитражники»? Они стали мастерами по части обмана цифровых платформ. Они содержат полноценные «ботофермы», где взращивают пачками фейковые аккаунты, через которые «льют трафф» (так у них называется этот процесс), то есть завлекают «лохов» и их деньги в сети своих нанимателей. Как только платформа «блочит» один скомпрометированный аккаунт, его эстафету тут же подхватывает другой, правдоподобно похожий на реального человека и вполне законопослушно существоваший достаточно длительное время.

Согласитесь, очень находчиво. Но эти уловки могли сыграть со Слобоженко дурную шутку.

Во-первых, Александр Слобоженко откровенно рассказывает, что порядка 80% его заработка – трафик для «гемблинга», т.е. продвижение «казиношек». Но что составляет остальные 20% — так до конца и непонятно. Во-вторых, технологии «ботоводства» и манипулирования поведением в соцсетех Traffic Devils использует аналогичные тем, что и спецслужбы. Особенно вражеские для «раскачки хохлов». Например, подразделения ПсО из Управления «12-бис» ГУ ГШ РФ. А тут ещё в прошлом году Александр Слобоженко торжественно объявил о расширении своего бизнеса и открытии новых офисов в Москве и Санкт-Петербурге.

Не знаю, как еще больше Саша Слобоженко мог бы привлечь к себе внимание контрразведки? Разве что, пожалуй, украсив свой суперкар McLaren 650S Spider Liberty Walk, рёвом которого он иногда будоражит сон столичных обывателей, «колорадскими» лентами и надписью «Путин, введи войска!»

Итак, в прошлом году к нему «постучались» из СБУ. Причем, дважды – сначала в июле, затем в сентябре. Обыскали и ушли. Что искали и что нашли – тайна, покрытая мраком. В среде айтишников роптали, что рейды были вызваны патологической нелюбовью «конторы» к айтишникам. Ходили слухи, что мальчика просто обилечивали. Сам мальчик рассказывал (см. видео выше), что так и не понял, что это было, и что ему пришлось уйти в запой и не показывать носа на улицу без вооруженной охраны. И, что характерно, с прошлого года каждого «новобранца» команды Traffic Devils по личному распоряжению Александра Слобоженко начали поголовно тестировать на полиграфе.

Александр Слобоженко: обыски в Traffic Devils – недоразумение

Александр Слобоженко пытается убедить свою «целевую аудиторию», что обыски в Traffic Devils – небольшое недоразумение. Это далеко от правды. Как и то, что Сашей Слобоженко интересуется только «контора».

26 июня 2020 года, за пару недель до того, как в его пафосный офис на Крещатике вломились люди в балаклавах и с автоматами, следователь Следственного управления ГУ Госфиска в городе Киеве зарегистрировал уголовное производство № 42020100000000256 по признакам ч.3 ст.212 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупных, грубо говоря). В рамках этого дела 17 июля прошлого года у Слобоженко был проведен обыск, в результате которого в руки следователей-фискалов попало, стоит полагать, кое-что интересное (со списком изъятого можно ознакомиться, например, в этом постановлении суда). Меня же в перечне изъятого заинтересовали два документа: некие справки двух обществ с ограниченной ответственностью «Офелия» и «Смарт-инвест». Никакой видимой связи со Слобоженко у этих «ооошек» нет, кроме факта наличия у него выданных ему «довідок». Но то обстоятельство, что обе фирмы были зарегистрированы аккурат в те же периоды, когда у Traffic Devils чуть ли не удваивались обороты и прибыли (2018 и 2019 годы), может дать «зацепки» для новых журналистских расследований.

Сейчас же стоит обратить внимание на другое обстоятельство. Выступая в специализированных интернет-изданиях и на форумах коллег по бизнесу, Александр Слобоженко как бы мимоходом подчеркивает, что работает абсолютно легально. А это, скажем прямо, брехня.

В реестрах встречаются упоминания Слобоженко Александра Александровича лишь дважды. В первый раз – в базе данных Украинского института интеллектуальной собственности. 02.07.2020-го Александр Слобоженко подал заявку № m202012898 на регистрацию торговой марки «Traffic Devils». Что примечательно, под этой торговой маркой, судя по заявке, Александр Александрович намерен предоставлять невероятное количество услуг, начиная с подписки газет и журналов и заканчивая ведением бухгалтерских книг и сдачей в аренду копировальных аппаратов.

Второе упоминание – в Едином госреестре. Согласно данным сервиса Clarity Project, 29 июля 2020 года было зарегистрировано физическое лицо-предприниматель «Слобоженко Александр Александрович».

На минуточку: Слобоженко легализировался в качестве ФЛП (ФОП) не в 2017-м, когда, по его словам, создал «банду» Traffic Devils, не в 2019-м, когда его оборот (опять же, по словам самого Слобоженко) стремительно рвался к отметке в $1 млн/месяц. А спустя какое-то время после возбуждения уголовного дела, в котором фигурирует Слобоженко, и после «визитов» фискалов и «казбеков».

Так или иначе, пребывание под «уголовкой», похоже, особо не повлияло на образ жизни нашего героя. Более того, он им кичится и сам разгоняет заметки о нём в сетевых СМИ. Так, в феврале этого года Александр Слобоженко «засветил» свои «покатушки» на Rolls-Royce в Дубае. Совсем недавно, в марте, он «слил» в СМИ намеренье поменять свой дорогущий McLaren на чуть поновее и подороже. (Я бы это списал на тщеславие молодого человека, если бы незадолго до PR-волны об «успешном миллионере» Слобоженко чья-то заботливая рука не вычистила из поискового индекса остатки компромата про Слобоженко).

Очень нужный человек Александр Слобоженко

И тут мы подходим к размышлениям, которые попросту не могут не возникнуть у автора и читателей.

Александр Слобоженко является значимым звеном многомиллионной индустрии нелегального игорного бизнеса (тут мы делаем различие между лицензированной «игоркой» и подпольными «конторами»), участие в котором уголовно наказуемо. Здесь просматриваются не только признаки незаконной предпринимательской деятельности и уклонения от уплаты налогов. А кое-чего посерьезнее. Тем не менее, Александр Слобоженко не сидит в тюрьме, а раскатывает на суперкарах и отдыхает на курортах для миллионеров.

Изучая доступную информацию о деятельности Слобоженко, я обратил внимание на один нюанс. Основная прибыль (а это миллионы долларов) от всей схемы, в которой, повторюсь, Саша – всего лишь одно из звеньев, приходится на самый конец цепочки, её верх. Это – конечные бенефициары и «крыша» подпольных онлайн казино. На той стороне, в принципе, плевать, кто конкретно загоняет в их сети табуны лохов. Но Саша – один из крупнейших игроков в своем «дивизионе» индустрии (по слухам, через него проходит львиная доля казиношного «трафа» из бывшего «совка»), и если его «закроют», кто-то может потерять большие, очень большие деньги.