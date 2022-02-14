Дмитрий Фирташ – Дмитрий Торнер – Андрей Ермак – «Минск»?

Политолог Юрий Романенко не так давно написал: «Еще одно подтверждение того, что Россия и Запад синхронно разыгрывают партию по принуждению Украины к выполнению Минских соглашений, а также отказа от публичных притязаний на вступление в НАТО – это последние активности Дмитрия Фирташа, который, как известно, длительное время находится в Вене и уже восемь лет как «вот-вот» будет экстрадирован в США.

Первое наблюдение – статья Фирташа, вышедшая неделю назад, в которой он заявляет, что лучшим сценарием для будущего Украины будет её нейтральный статус и прагматичное сотрудничество как с Западом, так и с Россией.

https://lannyjdavis.medium.com/why-cant-ukraine-be-the…

Этот тезис не новый. Сам Фирташ пишет, что придерживается этой позиции давно и неоднократно об этом говорил. Многие, кто обвинили Фирташа в распространении тезисов из российской методички, не обратили внимание на один показательный факт – кто именно опубликовал эту авторскую статью. А это – очень интересный персонаж Лэнни Дэвис. Официальный представитель Фирташа в Штатах. Человек, крепко связанный с Демократической партией США, работавший еще в администрации Билла Клинтона.

Дэвис был всегда настолько аффилирован с «демократами», что видимо поэтому Фирташ в годы президентства Трампа даже убрал его с авансцены. А когда победил дедушка Байден – снова официально вернул его в игру. И вот вдруг, в начале 2022 года, именно Дэвис официально запускает тезисы Фирташа с призывами к нейтралитету Украины по примеру Швейцарии.

Еще одно важное событие в анализе происходящего. В конце прошлого года Дмитрий Фирташ продал свой ключевой титановый актив – завод «Крымский титан».

Таким образом, Фирташ своими же руками ослабил свои позиции в титановом бизнесе, потеряв до этого в Украине еще и контроль над рядом титановых активов. Конечные бенефициары сделки по «Крымскому титану» до сих пор непонятны. Но похоже, что предприятие перешло под контроль россиян. А россияне, как известно, всегда были очень понятными для американцев партнерами в глобальном титановом бизнесе. Российская государственная корпорация «АВИСМА» давно является стабильным поставщиком для многих компаний оборонного и авиастроительного сектора США, и этому сотрудничеству не мешают никакие санкции. Российский титан очень нужен американскому «Боингу». И именно «Боинг» и пресловутый титан, насколько известно – главные причины преследования Фирташа со стороны США, о которых много писалось в разных источниках. Как известно, лишних игроков на этом рынке быть не должно. И вполне может оказаться, что сделка по «Крымскому титану» — элемент более широкой игры.

И вот на днях – свежее интервью Фирташа австрийскому Die Presse, где главные тезисы – снова про нейтралитет Украины и про необходимость выполнения Минских соглашений даже в их нынешнем виде.

https://www.unn.com.ua/…/1962754-firtash-pitannya-pro…

Напомню, что по поводу вступления Украины в НАТО наши западные партнеры настойчиво просят официальный Киев умерить риторику и не напирать так сильно, как это начала делать Украина в последнее время. Поэтому если внимательно почитать, что говорит Фирташ, то можно сделать вывод, что он делает в целом выгодные заявления не только для русских, но еще и для американцев. По крайней мере, того крыла американских демократов, которое было нацелено на геополитическую сделку с Россией.

И это третий важный фактор. Многие знают, что в окружении Байдена существует очень влиятельная группа известных представителей «демпартии» Джона Керри и Джейка Салливана, которая активно лоббирует идею принуждения Украины к выполнению Минских соглашений и снятия напряжения с Россией ценой практически любых политических договоренностей. Активности именно этой группы стали причиной колоссального давления на Киев и Зеленского из Вашингтона в последние месяцы. Поэтому, учитывая целый ряд параллельных событий и процессов, я вполне готов поверить, что заявления Фирташа могут быть осознанной игрой не столько в пользу России, сколько в пользу некоторых групп в США.

Кстати, обратите внимание на то, что Фирташ говорит о «Северном потоке-2» и том, что делать Украине после запуска трубопровода.

https://gordonua.com/…/firtash-severnyy-potok-2-plohoy…

Это именно та модель, которую американцы в частных разговорах объясняли мне как базовую для Украины с её ГТС и хранилищами в недалеком будущем. Так что у меня практически нет сомнений, что глобальная игра по принуждению нас к «Минску-2» и успокоению ситуации через гарантии нейтралитета Украины идет действительно масштабно и на всех фронтах, включая австрийский.»

И ведь действительно, странно. «Солнцевский» Фирташ, экстрадиции которого уже много лет требуют американцы – сидел себе тихо в Вене и вдруг начал писать статьи в международной прессе.

Позиционируя себя как … украинского политика. В сущности, так оно и есть, если вспомнить, что Фирташ в свое время прикупил Кличко и даже разруливал в Вене спор между ним и Порошенко относительно того, кто будет Президентом Украины. Или если вспомнить о роли в украинской политике еще одного представителя Фирташа — Сергея Левочкина. Его личный «политолог» Михаил Подоляк сейчас определяет информационную политику ОП. Ермак еженедельно ездит к нему на инструктаж. Выглядит весьма абсурдно. Мелкий мошенник, из которого Сева Могилевич и «солнцевская» братва (читай ФСБ) сделали украинского олигарха – пытается сейчас влиять на политические процессы в Украине. Причем, не только через прессу. Не так давно «Схемы» зафиксировали визит в Офис Президента некоего Дмитрий Торнера – представителя Фирташа. Этот человек с удивительной биографией встречался в ОП явно не с секретаршей Зеленского Машей. Встреча была или лично с Зеленским или с его «мозгом» – Ермаком. А сейчас вдруг появляются слухи о каких-то кулуарных договоренностях Ермака о прямых переговорах с бандитами из ОРДЛО. Все это весьма напоминает операцию российских спецслужб по оказанию давления на Владимира Зеленского. Причем, даже и не скрываясь.

Возникает вопрос, а где же Баканов? Почему Ваня не защищает Президента от давления вражеских спецслужб? Вопрос, конечно же, риторический.

Сейчас адвокат Торнера Цыганков активно заменяет критические статьи о Торнере на нечто благостное. В том духе, что Торнер – не преступник, но просто имеют место разборки с бывшей женой. И это говорит о том, что Торнер отнюдь не собирается убегать из Украины или залегать на дно. Фирташ и далее намерен оказывать давление на Зеленского, используя Торнера. Фирташ и далее будет элементом давления на Украину. Может быть, стоило бы всерьез заняться Торнером в Украине, а от Австрии потребовать выдачи Фирташа? Статьи ведь найдутся.