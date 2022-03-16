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Дайджест > Аферист Роман Фелик, ограбивший миллион украинцев, смог избежать тюрьмы

Аферист Роман Фелик, ограбивший миллион украинцев, смог избежать тюрьмы

Автор: World news
16.03.22 15:42
3907
Аферист Роман Фелик, ограбивший миллион украинцев, смог избежать тюрьмы

Несмотря на огромное количество обманутых жертв, а также несколько случаев самоубийств после потери сбережений на афере Фелика Романа Васильевича, ушлый бизнесмен Фелик до сих пор остается на свободе. Наверняка все помнят самую громкую аферу 20-го века МММ и главаря-афериста Мавроди? В этом веке также есть аферы, конечно, не такого глобального масштаба, но все же. Так, «строители» финансовой пирамиды Helix из Тернополя обокрали и обманули собственных клиентов на 150 миллионов гривен! И это далеко не предел, поскольку схематоз продолжает действовать… Сегодня поговорим об одиозном мошеннике Романе Фелике, который продолжает купаться в роскоши и избегать ответственности. Что известно об одном из организаторов финансовой пирамиды Helix?

Еще в январе 2017-го года, полиция получила около 350 заявлений от пострадавших, сейчас их в разы больше. Организаторы-аферисты – Роман Фелик, Дмитрий Нагут и Богдан Воронцов. Тогда у этих руководителей пирамиды был изъят целый модный автопарк, который оценивался в 12 000 000 гривен, элитная недвижимость на 15 000 000 грн, а также 1 000 000 грн на счетах и 500 000 грн наличкой.

Так, «строители» финансовой пирамиды Helix из Тернополя обокрали и обманули своих клиентов на 150 миллионов гривен! При этом первоначально говорилось только о 28 000 000 грн, но сумма великого шухера росла, как на дрожжах…

Сначала речь шла об убытках на сумму в 28 миллионов гривен…

Потом – об убытках на 37 миллионов…

… 40 миллионов…

Далее говорилось об убытках в 45 миллионов…

… 100 миллионов убытков…

И… 150 миллионов… Доколе? А аферы продолжаются и поныне…

Еще в конце 2016-го СБУ Тернопольщины задержали этих троих предпринимателей-аферистов, создавших пирамиду «Хеликс Кэпитал Украина». Тогда им инкриминировали мошенничество в особо крупных размерах по ч.4 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины. Только вот товарищи, имея наворованное бабло, смогли без проблем выйти под залог. Дмитрий Нагут – за 5 миллионов гривен, Роман Фелик  — за 2,5 млн, а Богдан Воронцов – за миллион. Но мало того, они не просто вышли на волю, но еще и сразу открыли новый офис Helix в Тернополе. Так надо уметь! Этому беспределу, кажется, нет конца и края.

Роман Фелик – аферист, который любит играть на публику и кишиться своим богатством, обманывая доверчивых граждан

Мошенник Фелик обожает  шиковать и выкладывать модные фото с роскошного отдыха. И это, несмотря, на заведенные на него криминальные дела. Смотрите сами, как отдыхают «строители» финансовых пирамид в то время, как обманутые вкладчики продолжают писать многочисленные заявления в полицию с призрачной надеждой вернуть свои кровные деньги обратно.

Кстати, после того, как Фелик вышел на свободу под залог, он успел прославиться своей агрессией и неадекватным поведением. Так, местный сайт «Всё будет Винница» опубликовал статью «Тернопольский аферист Роман Фелик избил жену, ее IPhone 7+ и разбил две элитные иномарки».

Так, в материале сообщается, что он с кулаками  набросился на жену, певицу Ирину Новомлинскую. В итоге она даже вызвала полицию. Как сообщают журналисты, он разбил её IPhone 7+ за 1200 баксов. Также муженек так толкал ее от стенки к стенке, чем нанес жене телесные повреждения. Также в материале отмечается, что при этом скандале присутствовали маленькие дети, которые плакали и просили папу остановиться…

Только вот, когда прибыли полицейские, заявление Ирина на Романа так и не написала. Вероятно, она побоялась за финансовое положение семьи, так как, по закону, при совершении правонарушения во время пребывания на свободе под залогом подозреваемого возвращают в тюрьму, а государство зачисляет на свои счета залог, а это, как мы писали ранее, 2 500 000 миллионов гривен.

Также журналисты сообщили, что перед задержанием, Роман Фелик еще разбил две элитные иномарки: BMW, зарегистрированный на жену, и Mercedes S-класса с номерами 0001.

Бизнес интересы Романа Фелика: что известно из открытых источников

Роман Фелик является директором общественной организации «Союз игроков спортивного покера г.Тернополь».

— Статусный капитал – 0;

— Санкционные списки – 8;

— Судебные реестры -1.

Согласно данным OpenData, еще в 2015-м году Фелик попал в судебные разборки, где он был обвиняемым. Речь идет о криминальном деле…

Есть еще ФОП «Фелик Роман Васильевич».

— Санкционные списки: 8.

Также Роман Фелик является бывшим руководителем в четырех компаниях.

— Статусный капитал – 5 миллионов гривен;

— Санкционные списки: 8;

— Налоговая задолженность – 13290 гривен;

— Судебные документы – 8, из них уголовных — 8.

— Статусный капитал – 5 миллионов гривен;

— Санкционные списки: 8;

— Судебные документы – 37, и снова уголовки…

3. ООО «Джой Ленд Одесса»

— Статусный капитал – 4,1 миллионов гривен;

— Санкционные списки: 8;

— Судебные документы – 37, и опять уголовки…

4. ООО «Джой Ленд Троещина»

— Статусный капитал – почти 2,6 миллиона грн;

— Санкционные списки: 8;

— Судебные документы – 37…

Как видите, у последних трех предприятий уголовные дела одни на всех. Меняется только город в названии…

Видео расследования: финансовая пирамида Helix – современный аналог МММ?

Киберполицейские прекратили деятельность мошеннической финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 000 вкладчиков, которым предлагали пассивный доход от инвестиций во внутренней валюте проекта, но получить реальные деньги за эту «псевдовалюту» было нереально. За содеянное организаторам грозит до восьми лет за решеткой.

Собственное расследование провел еще в 2017-м году телеканал ZIK…

Еще материал телеканала «1+1»…

О масшабной афере рассказывал и канал «Общественное. Тернополь»…

Тот момент, когда тебя свои же сдают с потрохами

Журналисты издания «Стоп коррупция» провели расследование и даже смогли пообщаться с главарем финансовой пирамиды Дмитрием Нагутой, который сдал своего подельника и рассказал о том, что Роман Фелик заработал 1,170 миллионов долларов и его сложно считать «пострадавшим» в сложившейся ситуации…

Более подробно о существующих схемах Нагута рассказал в эксклюзивном интервью изданию. Подробнее читайте здесь.

А вот и свежий материал издания «Апостроф» — «Афера на 150 миллионов: полиция разоблачила крупную финансовую пирамиду»…

И еще: в полиции рассказали дополнительные детали по «Хеликс». Так, обращаются люди из разных стран: из Молдовы, Израиля, Казахстана. Больше всего пострадали, несомненно, вкладчики из Тернопольской области…

P.S. Будьте осторожны: аферист Роман Фелик все еще в теме и со своими подельниками продолжают обманывать людей

Сайт News Online 24 предупреждает, Украину захлестнула масштабная финансовая пирамида, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Компания Helix, а, следовательно, и наш «герой» Роман Фелик, продолжают свой развод. Они привлекают деньги доверчивых украинцев и других стран при помощи обменников, а также агентской сети. Схема проста: пополните свой счет через спецобменник, а потом получите дивиденды от своих вложений. Только вот в итоге: ни бабла, ни «дивидендов»…

Далее – больше. Следите за новостями.

Тэги: общество, мошенничество, мошенник, афера, Тернополь, новости Украины, Роман Фелик, Фелик Роман, Фелик Роман Васильевич, Helix Роман Фелик Helix, Helix Тернополь

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