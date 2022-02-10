Говорим – национализм, подразумеваем… фашизм?

Начиналось с милой вышиванки, а заканчивается нацисткой зигой. Эволюция, которую проходят украинские национал-патриоты, настораживает.

Патриотизм — любовь к своей родине, национализм — любовь к своей нации. Но как же недалеко от этих благородных понятий до самой страшной идеологии, которую на сегодняшний день породило человечество.

Своеобразным символом того раздрая, который сейчас в умах националистов, стал пресловутый «марш вышиванок» 28 апреля 2021 года. Вернее, именно под таким патриотическим названием его заявили в Киевскую госадминистрацию, как сообщили там. В итоге мы увидели не вышиванки (они тоже были, но это только усугубляет картину), а зиги. По городу-герою гордо маршировали внуки ветеранов дивизии СС «Галичина», а вместе с ними — представители «Общества будущего», «Правого сектор», ВО «Свобода», союза ветеранов АТО, инициативы Ukrainian military Honor.

То есть, всех тех, кто причисляет себя к ультраправому националистическому лагерю. Может быть, ребят кто-то ввел в заблуждение? Раз Бандера не сотрудничал с немцами, то и СС «Галичина» было каким-то независимым формированием? Вполне может статься, что на ликбезах с «основой» «Правого сектора» и проводят такие незамысловатые беседы, вот только весь остальной мир так не думает.

Действительно, ОУН установила связи с немецкими спецслужбами еще до прихода к власти в Германии нацистов. Однако расцвели они именно при поддержке нацистов: ОУН пыталась создать тайную агентурную сеть на территории УССР и Западной Украины, находившейся тогда под властью Польши. Но это было все еще не пособничество фашизму.

14-я гренадерская дивизия СС «Галичина» была сформирована в апреле 1943 года из жителей дистрикта Галиция, и во многом, как отмечают историки, случайно: немцы не собирались формировать подразделения СС из славян, памятуя «подставу» от Бандеры. Количество добровольцев в Западной Украине оказалось так велико, что, помимо дивизии, был сформирован ряд вспомогательных подразделений, включая 204-й полицейский батальон.

Эсэсовцы были наголову разбиты в первом же сражении с регулярными частями Красной армии в июле 1944 года, а затем «Галичина», получившая пополнение, не использовалась в войсковых операциях, но участвовала в подавлении Словацкого национального восстания, а также в карательных операциях против югославских партизан.

В мае 1945 года СС «Галичина» сдались британцам и американцам. При активной поддержке Ватикана, чьи эмиссары считали бойцов СС «добрыми католиками», они избежали выдачи Советскому Союзу. Те, кто попал в плен под Бродами, как правило, получали за службу гитлеровцам 10 лет лишения свободы. После отбывания наказания они возвращались в Украину, ведя жизнь обычных советских граждан и стараясь не афишировать свое прошлое.

Вспомните, как в Киеве в Михайловском Златоверхом соборе, принадлежащем ПЦУ, в июне прошлого года состоялась церемония прощания с Орестом Васкулом, председателем Киевского краевого Братства ветеранов ОУН-УПА. Таких пышных похорон мы еще не видели... Он полжизни провел в советских лагерях, а в 1984 году даже получил срок за антисоветскую пропаганду — лучше героя действительно не придумаешь. Но как же фашистская пропаганда? Антикоммунист автоматически не становится хорошим человеком! Васкул в глазах всего мира остается эсэсовским преступником, а Украина в глазах того же мира — весьма странным государством с фашистскими фетишами.

Еще в 2017 году издание «Страна.ua» обратилось к на тот момент руководителю Украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича за разъяснением: попадает ли символика «Галичины» под запрет согласно требованиям «Закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов»? Вятрович тогда ответил, что не подпадает, поскольку не соответствует описанию того, что понимается под нацистской символикой, имеющемуся в документе. Таким образом, он выдал бессрочный карт-бланш на фашизм для всех радикалов, которым хочется позиговать на «марше вышиванок». Что оскорбляет, в первую очередь, саму вышиванку как украинский символ. В итоге по иску главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского суд смог все же запретить символику дивизии СС «Галичина», но... Суд постановил «признать противоправными действия УИНП и его главы по предоставлению выводов о том, что символика дивизии СС „Галичина“ не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой в Украине запрещено». Это достаточно размытая формулировка, оставляющая вопрос об официальном отношении в стране к СС «Галичина» открытым. Так мы и не поняли, является или не является...

А это обозначает, что и в 2022-м велика вероятность проведения очень «интересного» мероприятия, где будут говорить «дивизия „Галичина“» (как будто стыдливо опустить «СС» обозначает очистить марш от фашистской риторики), а традиционную украинскую вышиванку заменят на прозаичную зигу.