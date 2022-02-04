Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Чем дольше Зеленский президент, тем больше украинцев умрет

Чем дольше Зеленский президент, тем больше украинцев умрет

Автор: Макс Степанов, blog.i.ua
04.02.22 16:16
357
Чем дольше Зеленский президент, тем больше украинцев умрет

Сегодня утром в Минздраве сообщили о резком росте заболеваемости коронавирусом. За прошлые сутки в Украине зафиксировали почти 44 тысячи новых случаев. Среди заболевших был и Глава офиса Зеленского. Украинцы не доверяют таким показателям и предполагают, что данные о заболеваемости должны были быть в разы выше. Кто верит в официальную статистику после того, как сам Зеленский признал, что в ней могут быть ошибки? Кто вообще верит Зеленскому и власти в целом, если она провалила борьбу с пандемией?

Неудивительно, что данные Зе не показывает реальных масштабов трагедии. Сегодня на нуле доверие к самому Минздраву, к системе здравоохранения. Люди не обращаются в больницы за помощью, пока не оказываются на грани жизни и смерти. Кто в этом виноват — очевидно давно. Не зря же Владимир Зеленский два года подряд возглавляет рейтинг «разочарование года» (по данным опроса Центра Разумкова и фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива). Граждане давно убедились, что образ Голобородько на экране и Зеленский в жизни — две большие разницы.

Никого роста заболеваемости президент, похоже не видит не видит, для системы здравоохранения ничего не делает и ограничивается только циничными выплатами за вакцинацию. Зеленский живет в своем мире еще с начала 2020 года, когда его промедление с карантинными мероприятиями привело к вспышке эпидемии. Тем не менее, президент наивно уверен, что Украина вовремя отреагировала на пандемию. Сегодня наивность президента побила все рекорды, и он делает циничные заявления о том, что коронавирус мы победим уже в текущем году. Послушать Зеленского, так и войну на Донбассе мы с минуты на минуту закончим, и в ЕС нас возьмут.

Зеленский не хочет раскрыть глаза и увидеть: мало того, что граждане массово болеют, они еще при этом нормально не питаются и замерзают в собственных домах. Административное регулирование цен на отдельные группы товаров, которые ввёл президент, оказалось настоящим плевком в лица его избирателей. По мнению Зеленского, людям в Украине достаточно жить на сухпайке, питаться одним хлебом. Не зря же он не включил в список продуктов, которые подпадают под ограничение, сливочное масло и сметану. Мало того, что люди не могут позволить себе продукты: растет и стоимость оплаты коммунальных услуг. В этом отопительном сезоне она увеличилась на 19%, но президент настолько уверен, что для его народа это вовсе не проблема, что обрезает украинцам субсидии.

От всего этого президент отвлекает народ новостями о якобы вторжении России. И пока украинцы готовят тревожные чемоданчики, у соратников Зеленского появляется уникальная возможность без проблем наживаться на «Большом строительстве». Под шумок они выводят его из-под тендеров и отбирают у украинцев понадобившиеся им земли. Маразм крепчает: вместо того, чтобы выделить гражданам средства на лекарства, их успешно осваивают на заборах и рвах на границе с Беларусью и Россией. Вишенка на торте тотального украинского геноцида — массовое увольнение врачей и закрытие десятков роддомов.

Зеленский вцепился в кресло президента так, что костяшки давно побелели. Он думает, что если пустить народу пыль в глаза, то благодарные граждане изберут его на второй срок. Но доведет Владимир Александрович до того, что голосовать за него физически будет некому.

Тэги:

Комментарии

Статьи

04.02.22 08:52

Ракетная программа Пхеньяна. «Луна» и другие СКАД-ы

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Эксперт: Кличко рассчитывает, что киевляне оплатят его военную операцию в Донецке и Луганске
04.02.22 14:19

Эксперт: Кличко рассчитывает, что киевляне оплатят его военную операцию в Донецке и Луганске

Автор: Евгений Горин, KP.UA

Выбор редакции
Компанию «Астерс» Дидковского и первую замглавы НБУ Рожкову разоблачили в отмывании сотни миллионов гривень, – СМИ
Компанию «Астерс» Дидковского и первую замглавы НБУ Рожкову разоблачили в отмывании сотни миллионов гривень, – СМИ
Компанию «Астерс» Дидковского и первую замглавы НБУ Рожкову разоблачили в отмывании сотни миллионов гривень, – СМИ
Компанию «Астерс» Дидковского и первую замглавы НБУ Рожкову разоблачили в отмывании сотни миллионов гривень, – СМИ
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.02.22 17:33

Компанию «Астерс» Дидковского и первую замглавы НБУ Рожкову разоблачили в отмывании сотни миллионов гривень, – СМИ
04.02.22 17:05

В Киеве в храме УПЦ почтят память и раскроют неизвестные факты о репрессированном духовенстве
04.02.22 16:42

Опубликован эпичный рекламный ролик с участием Шварценеггера
04.02.22 16:07

Названо растение, идеальное для спальни
04.02.22 16:02

В Полтаве «декоммунизировали» памятник Суворову из киевского лицея
04.02.22 15:29

Стало известно, сколько депутатов-миллионеров получили компенсацию за аренду жилья в Киеве
04.02.22 15:09

В Украине значительно подорожали бензин и дизельное топливо
04.02.22 15:08

В одном из парков Нью-Йорка выставили… 186 килограммов чистого золота
04.02.22 14:51

В России место массовой гибели туристов решили превратить в популярный туристический объект
04.02.22 14:12

В Кремле допустили, что Путин может встретиться с Зеленским
04.02.22 13:07

В Китае стартуют зимние Олимпийские игры
04.02.22 10:26

Европа может взять под контроль распространения коронавируса, - ВОЗ
04.02.22 09:38

США начали переброску своих войск в Европу
04.02.22 05:58

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями: какой праздник отмечается 4 февраля
03.02.22 19:00

Главные новости за 3 февраля 2022 года
03.02.22 15:43

У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
03.02.22 14:15

В Минобороны объяснили, почему решили отменить призыв в армию
03.02.22 13:51

Нардеп Трухин прокомментировал скандальное видео с места ДТП
03.02.22 12:35

В «Киевстаре» произошел масштабный сбой
03.02.22 11:05

Индекс Биг Мака заставил украинцев крепко призадуматься
02.02.22 12:03

Украинцы бросились активно скупать валюту
02.02.22 11:51

Стало известно о небывалой пользе яблок
02.02.22 12:25

Штаты готовы вступиться за Украину. В случае необходимости
02.02.22 00:01

Врач рассказал, как кашляет человек при Омикроне
28.01.22 19:00

Главные новости за 28 января 2022 года
29.01.22 09:47

«Слуга народа» попался на полумиллионной взятке
31.01.22 00:05

К концу рабочей недели в Украину вернется недетский мороз
30.01.22 05:21

Международный день без интернета: какая дата отмечается 30 января
29.01.22 05:13

День мобилизации против угрозы ядерной войны: какая дата отмечается 29 января
30.01.22 11:08

Американцы научили робота делать сложные хирургические операции без участия человека
Фото и Видео
Опубликован эпичный рекламный ролик с участием Шварценеггера
Опубликован эпичный рекламный ролик с участием Шварценеггера
Опубликован эпичный рекламный ролик с участием Шварценеггера
Опубликован эпичный рекламный ролик с участием Шварценеггера
В Китае стартуют зимние Олимпийские игры
В Китае стартуют зимние Олимпийские игры
Появилось видео, как в Киеве военный грузовик протаранил автомобиль
Появилось видео, как в Киеве военный грузовик протаранил автомобиль
США начали переброску своих войск в Европу
США начали переброску своих войск в Европу
У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
Во Львовской области произошло кровавое ДТП с маршруткой
Во Львовской области произошло кровавое ДТП с маршруткой
ДТП в Польше: разбился украинский автобус
ДТП в Польше: разбился украинский автобус
В Кропивницком прогремел взрыв в девятиэтажке. Есть погибшие
В Кропивницком прогремел взрыв в девятиэтажке. Есть погибшие
Сурок Тимка предсказал холодную весну в Украине
Сурок Тимка предсказал холодную весну в Украине
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
fraza.com
Новости блогосферы
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.