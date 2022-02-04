Зеленский и бездарные аналогии. Президент сравнил закрытые без суда украинские каналы с Аль Капоне. Криворожская школа права…

Президент Зеленский в материале журнала Time использовал сравнение украинских журналистов со всемирно известным мафиози Аль Капоне, тем самым подставив ногу самому себе и своей никчемной политике узурпации власти. Ведь даже тогда, при нескрываемой личной неприязни легендарного директора ФБР Гувера к гангстеру, Аль Капоне судил суд, как это и полагается во всех цивилизованных странах мира. В Украине же правом «вершить правосудие» Зеленский наделил себя единолично.

О чем речь? Известный американский журналист Саймон Шустер написал статью для журнала Time о близкой дружбе Путина и Медведчука, влиянии оппозиционера на отношения Украины и России и отношениях лидера РФ с теперешней украинской властью, в том числе с президентом Зеленским.

Что удивительно, даже западный журналист в своем материале четко выделил главные тезисы, которые так упорно игнорирует украинская власть. Например, журналист констатирует, что Медведчук — один из самых эффективных переговорщиков в вопросах достижения мира на Донбассе, а также интерес Зеленского в незаконном закрытии медиа в Украине за последние два года.

Здесь остановимся подробней. Во время общения с Шустером Зеленский проигнорировал вопрос о том, насколько правильным решением было закрыть несколько украинских телеканалов «без суда и следствия».

В то же время Зеленский позволил себе сравнить работу этих СМИ с деятельностью Аль Капоне. Здесь опустим за скобки то количество украинских военных, удерживаемых лиц и просто мирных жителей на Донбассе, которых Зеленский лишил жизни своим бездействием и безалаберной политикой.

Опустим даже и то, что свою работу эти телеканалы начали в момент Революции Достоинства и очень активно набрали свою аудиторию именно тогда, когда стояли на Майдане рядом с митингующими, а не играли на рояле на гастролях.

Но, конечно, Зеленскому необходимо было в кратчайшие сроки закрыть каналы, которые на всю Украину транслировали переговоры лидеров оппозиции по обмену удерживаемыми лицами, о передаче стороной ОРДЛО в одностороннем порядке украинцев из тюремных застенок Донецка. Сделать это через суд у него бы не получилось однозначно.

А вот интересно, что Зеленский молчит про нардепа своей фракции Трухина, который пьяным совершил ДТП, где пострадали люди. Молчит про нардепа Кузьминых, который брал взятки за поставки оборудования в больницы.

Уверена в одном, когда каденция Зеленского подойдет к концу, за всю его «политику беспредела» он все-таки удостоится чести ответить по закону, даже несмотря на то, что такой возможности он не предоставляет сегодня своим «неугодным». Тогда-то и посмотрим, кто будет больше похож на Аль Капоне.