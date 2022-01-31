Очередной провал Зеленского: после разговора с украинским президентом Байден услышал от него слова «Как я сделал дедушку, а!»

Наши источники в Офисе Президента рассказали, что после разговора Зеленского и Байдена 27 января произошел очередной провал.

Зеленский, не успев повесить трубку в традиционной для себя манере сказал, обращаясь к своему окружению: «Как я сделал дедушку, а!». Ермак и Кулеба, которые в тот момент были возле Зеленского взорвали зал аплодисментами. Продолжались они ровно до момента, пока Байден, висящий на другом конце провода не сказал: «Владимир, я не расслышал последнюю фразу». Дальше была немая сцена, после которой побледневший Зеленский, оправдался, мол, «это не вам, господин Байден» и отключился.

Кажется, такие позорные ляпы уже легли в основу политики Офиса Президента Украины. Вопрос только, а чему-то хлопать нужно было? Военной истерии, из-за которой украинский бюджет с начала года трещит по швам, теряя миллиарды долларов? Или полному провалу работы по любому направлению, за которое берутся «кумовья» Зеленского: от мира на Донбассе до «Великого крадівництва».

Третий год зеленого стыда.