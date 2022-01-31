Дмитрий Торнер: 11 лет судимости и бегство от тюрьмы в Украине

Осужденный в Молдове аферист Дмитрий Торнер стал своего рода символом разрухи в украинском медиапространстве, когда был снят с парламентских выборов из-за подделки трех (!) паспортов и подозрений в отмывании денег.

Различного рода махинации, фальсификация бумаг, сомнительные манипуляции денег, избежание уплаты налогов, преступность. Это все «медали» осужденного за мошенничество на 11 лет в Молдове уголовника Дмитрия Георгиевича Торнера, который, к дополнению, переступил закон не только Украины, но интернациональный, замешанный в некоторых криминальных промышленностях, подделал данные о себе. Всё бы ничего, если бы это не был кандидатом в Верховною раду N44 от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Позже «Схемы» опубликовали фотоподтверждение того, что соратник олигарха Дмитрия Фирташа, гражданин Молдовы и РФ Дмитрий Торнер посещал Офис президента Украины. Незадолго до этого визита он был снят с международного розыска, а уголовное производство по использованию поддельных паспортов было закрыто в Украине.

В расследовании «Схем» также говорится, что Дмитрий Торнер пытался баллотироваться в Верховную Раду в 2019 году. Тогда Министерство внутренних дел вместе со Службой безопасности Украины заявили, что этот кандидат под номером 44 в списке от «ОПЗЖ» — на самом деле гражданин Молдовы по имени Дмитрий Некрасов и якобы «скрывается от международного правосудия». Правоохранители открыли уголовное производство и попросили ЦИК снять его с выборов.

По данным украинского следствия, Дмитрий Торнер скрылся из мест лишения свободы в Молдове, приехал в Украину и сделал себе несколько украинских паспортов на разные фамилии: пять внутренних и четыре зарубежных — вроде бы на основании поддельных документов. Используя эти паспорта, по данным силовиков, он незаконно пересекал украинскую границу. Проверка Государственной миграционной службы обнаружила, что документы недействительны.

В Украине по Торнеру в 2019-м году были открыты производства по двум статьям — относительно вероятного использования поддельных документов и незаконного пересечения границы. Позже добавилась еще одна статья — о возможном мошенничестве. Как обнаружили журналисты, Дмитрий Торнер получил подозрение по двум из этих эпизодов и, согласно решению суда, должен был находиться в СИЗО на время следствия, но уехал из Украины.

Спустя почти год, в августе 2020 года, Генпрокуратура закрыла производство в отношении соратника Фирташа. По запросу «Схем» в Офисе генпрокурора лишь отметили, что решение о закрытии «законное и обоснованное» и сослались на судебное определение, которым это было признано.

В Офисе президента не ответили на просьбу журналистов сообщить, с кем именно и по каким вопросам на Банковой встречался Торнер-Некрасов. Расследование проведенное журналистами RISE Moldova раскрывает подробности жизни этого мошенники и грабителя, который теперь спокойно посещает Офис президента Украины.

ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ, ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ ДМИТРИЯ ТОНЕРА (НЕКРАСОВА)

К 41 году Дмитрий Некрасов успел многое: сбежать из молдавской тюрьмы, четырежды сменить фамилию, трижды жениться, побывать в розыске нескольких стран и даже один раз официально умереть (на бумаге). Сейчас он живет под именем Дмитрий Торнер.

Под новой идентичностью он баллотировался в украинскую Раду, возглавил одну из спортивных федераций Молдовы и встречался с людьми из окружения президентов трех стран — Молдовы, Украины и США. Как ему это удалось, в своем расследовании рассказывают RISE Moldova и украинский проект «Схемы».

Проект на $3 млн и «деньги из Европы»

7 октября 2021 года. На диване в редакции RISE сидит секретарь Федерации биатлона Молдовы. Мужчина несколько часов увлеченно рассказывает о будущем проекте реконструкции в Кишиневе спортивной трассы для биатлона. По его словам, Федерация биатлона Молдовы рассчитывает получить под проект в аренду на 49 лет «кусочек в 14 гектаров» в кишиневском микрорайоне Рышкановка, что у спортивного тира «Динамо». А $3 млн на реализацию проекта, по словам Брии, готов потратить в частности уроженец Молдовы по имени Дмитрий Торнер.

«Мы Торнера попросили, чтоб он стал президентом [Федерации по биатлону], чтоб он видел, что делает. Чтоб люди его знали. Где он берет деньги мне все-равно...», — говорит Петр Брия и поясняет, что «деньги от инвесторов, с Европы».

Секретарь Федерации биатлона Петр Брия: «Я автор проекта [трассы для биатлона на Рышкановке], но финансирование проекта [$3 млн] я не знаю откуда придет. Знаю, что наши основные финансисты сейчас из Австрии.

Журналист RISE: — Это Торнер?

Брия: — Да, и Торнер, и еще кто-то там будет, я не знаю, они в Австрии живут. Торнер финансирует нас, вот купил машину за 35 тыс. спортсменам, не леев конечно...».

«Человек Фирташа» Дмитрий Некрасов (он же Дмитрий Торнер) и адвокат Трампа Рудольф Джулиани Фото: The Washington Post

Если погуглить, то в первых строчках результатов поиска по имени-фамилии Дмитрий Торнер появляются новости о человеке, пытавшемся остановить экстрадицию из Австрии в США украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа. Выдачи последнего требует ФБР по делу о коррумпировании Фирташем индийских чиновников. Якобы чтобы повлиять на власти США, сообщает например The Washington Post, Торнер встречался в 2019-м году в Париже с Рудольфом Джулиани, личным адвокатом Дональда Трампа, — тогда еще президента США. «Человек Фирташа» Дмитрий Торнер и адвокат Трампа даже сфотографировались на память.

За Дмитрием Торнером числится целый ряд уголовных дел: № 1998421673, квалификация 2460100; № 2002010602, квалификация 1190400; дело № 2002021051, квалификация 1190400; дело № 2002420659, квалификация 1190400.

Осужденный Некрасов и беглец Божий

17 лет назад меценат из Австрии Дмитрий Торнер, от которого сегодня спортивная федерация ожидает миллионы долларов, был известен молдавскому правосудию под именем Дмитрий Некрасов.

В марте 2003 и феврале 2004 года Некрасов был приговорен к 11 годам тюрьмы за хищение имущества в особо-крупных размерах и мошенничество.

Журналисты RISE Moldova раздобыли судебные приговоры, по которым Некрасов в 2003 и 2004 годах был осужден на 11 лет лишения свободы.

Если вкратце, то по решению кишиневского суда сектора Ботаника, Некрасов с подельниками и в одиночку совершал кражи двух типов.

— «Схема» первая: Некрасов на улице просит у незнакомого человека (или у недавнего знакомого) мобильный телефон для «позвонить» и скрывается с имуществом.

— «Схема» второго типа: согласно вердикту суда Ботаники, Некрасов арендует меблированные квартиры в различных микрорайонах Кишинева. Их он самостоятельно или с сообщниками «обчищает», затем продавая различным гражданам, через объявления в газете: мебель, бытовую технику, посуду, постельное белье и ковры.

Решение суда Кишинеа, сектора Ботаника, 2003 год (неофициальный перевод на русский), по которому Некрасов был приговорен к 11 годам лишения свободы:

11 ноября 2004. Осужденный Дмитрий Некрасов, отбывающий наказание в колонии открытого типа № 9 (Прункул), идет в ЗАГС на Ботанике, оформляет брак с гражданкой Молдовы Людмилой Божий, в этот же день меняет фамилию «Некрасов» на «Божий». В в тюрьму он больше не вернется, уехав из Молдовы.

Как беглеца Некрасова-Божий молдавское следствие объявляет в уголовный розыск по статье «Побег из тюрьмы».

Через 6 лет уголовное дело в отношении Некрасова закрывают, а самого разыскиваемого снимают с розыска. Причина — смерть подследственного.

Из ответа Национальной администрации пенитенциарных учреждений:

«К дубликату материалов дела о розыске приложена копия его [Дмитрия Некрасова] свидетельства о смерти, выданная 12.11.2009, подтверждающая, что гражданин Некрасов умер 9.11.2009 ».

По данным RISE, полученным в правоохранительных органах Молдовы, справку о смерти привез из Украины Олег Некрасов, — брат Дмитрия Некрасова-Торнера. На основании документа уголовное преследование было прекращено.

Через два с половиной года года молдавское следствие обнаружило, что сертификат о смерти Некрасова — фальшивый, а потому Молдова возобновила уголовное расследование и снова объявила беглеца в розыск.

Позвонивший Олегу Некрасову журналист RISE попытался обсудить историю с фальшивой справкой о смерти его брата Дмитрия. Услышав вопрос мужчина бросил трубку, а на повторные звонки и сообщение больше не ответил.

Смена фамилий, выборы в Раду и Фирташ

Пока в Молдове Некрасов-Божий и «умирал» и «воскресал», в Украине он еще успел несколько раз сменить фамилию.

Разыскиваемый Молдовой за побег из тюрьмы Некрасов, по данным правоохранительных органов Украины, побывал Дмитрием Мальченко, Дмитрием Грозным, в конце-концов, Дмитрием Торнером.

Письмо главы МВД и СБУ в Центризбирком Украины с просьбой снять Дмитрия Некрасова - Торнера с предвыборной онки поскольку он скрывается от международного правосудия //Фото-принтскрин с сайта МВД Украины

Под идентичностью Торнера даже успел в 2019-м баллотироваться в украинский парламент — Верховную Раду, 44-м номером по списку «Оппозиционной платформы — За жизнь», фракция которой сегодня состоит из 44 депутатских мандатов.

Руководителей ОПзЖ в СМИ называют прокремлевскими политиками. Например в том же году лидеры политформирования Юрий Бойко и Виктор Медведчук встречались в России с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Что связывает Некрасова -Торнера с Украиной? До сих пор доподлинно неизвестно. Но Торнер замечен журналистами «Схем» в Вене, рядом с Дмитрием Фирташем. Их запечатлели летом 2019 рядом, когда украинский олигарх ожидал в австрийском суде приговора о своей экстрадиции в США, где ФБР подозревает его в коррупции.

Дмитрий Торнер и украинский «газовый олигарх» Дмитро Фирташ в Вене //Фото: «Схеми»

Кстати, за несколько дней до выборов в Верховную Раду, по настоянию главы МВД и руководителя СБУ Украины, Центризбирком Украины снял Некрасова -Торнера с предвыборной гонки. Подробности: ЗДЕСЬ

Из пресс-релиза МВД Украины, 19 июля 2019 год:

«В ходе досудебного расследования установлено, что лицо, которое в настоящее время представляется Дмитрием Григорьевичем Торнером, 1980 года рождения, начиная с 2007 года на основании поддельных документов получило 5 паспортов гражданина Украины на разные фамилии и с разными анкетными данными, а также 4 паспорта гражданина Украины для выезда за границу, с которыми осуществляла незаконное пересечение государственной границы Следовательно, Некрасов Дмитрий Григорьевич, имея криминальное прошлое, изменил свою настоящую фамилию во избежание уголовной ответственности и создания положительного имиджа на территории Украины, как честного и добропорядочного человека».

В октябре 2019 года Некрасов-Торнер был объявлен Украиной в международный розыск. Но уже в феврале 2021 года, согласно фото, которое оказалось в распоряжении проекта «Схемы», Торнера запечатлели в Киеве, входящим в здание администрации президента Украины Владимира Зеленского. Цель визита неизвестна до сих пор.

Киев, февраль 2021 года. Дмитрий Торнер, в окружении охраны, выходит из ворот администрации президента Зеленского

Торнер и люди Додона

Кстати, как выяснили журналисты RISE, Торнер-Некрасов встречался в Молдове и с людьми из окружения президента Молдовы Игоря Додона. В 2020-2021 годах он неоднократно прилетал в Кишинев на частном самолете.

На таком бизнес-джете Торнер-Некрасов прилетал в Кишинев Фото: Jetphotos

Собеседники журналиста RISE из молдавских правоохранительных органов сообщают, что в Международном аэропорту Кишинева Некрасова - Торнера в мае 2021 года встречали разные сопровождающие: его брат Олег (который когда-то привез в Молдову справку о смерти), а также Ион Газя, — офицер Службы государственной охраны. Источники, близкие к окружению Додона, называют его одним из доверенных лиц экс-президента Молдовы, а также охранником экс-президента, предоставленным службой госохраны лидеру ПСРМ.

Чтобы выяснить обстоятельства встречи с Торнером, журналист RISE позвонил Газе, но мужчина общаться отказался. Также к моменту выхода этой статьи на вопросы об отношениях Додона с Торнером не ответила и пресс-служба Партии социалистов, которую возглавляет экс-президент страны.

Без уголовных дел

Уголовное дело в отношении Некрасова в Молдове было закрыто еще в первой половине 2018 года судом Кишинева (сектор Центр) в связи с истечением срока давности. Прекращен и его международный розыск. Также органы прокуратуры Молдовы прекратили его уголовное преследование и за побег из мест заключения, переквалифицировав статью 317 УК РМ о побеге в статью 319, предусматривающую уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы.

За несколько дней до выхода этой статьи журналисты «Схем» выяснили, что уголовное дело против Торнера-Некрасова в Украине закрыто, поскольку следствие не доказало мошенничества и не увидело состава преступления в действиях Торнера в эпизодах возможного использования поддельных паспортов.

Согласно ответу Генпрокуратуры Украины, решение о закрытии производства было законным и обоснованным. Больше деталей сообщить не могут.

Новый брак и Миссис Вселенная

Через несколько месяцев после прекращения Молдовой розыска, Дмитрий Некрасов приехал в Кишинев. И снова женился. Теперь на своей украинской супруге Ольге. Перед этим он развелся с ней в Украине.

Журналисты RISE и «Схеми» пытались дозвониться до Торнера и писали ему в мессенджер на австрийский номер, а также передавали запрос через украинского адвоката и супругу Ольгу. Но пока не смогли получить ответов на наши вопросы об обстоятельствах смены им фамилий, об отношениях с Фирташем и встречах с людьми из окружения президентов ряда государств.

В беседе с журналистами «Схем» его украинский адвокат Андрей Циганков пояснил, что «смена соответствующих фамилий у него [Торнера] происходила на основании оформления исключительно брачных отношений».

Кстати, после кишиневского бракосочетания новобрачный сменил в молдавской юрисдикции фамилию с «Некрасов» на «Торнер», — фамилию украинской жены, известной как телеведущая и обладательница титула «Миссис Вселенная».

По данным источников в Агентстве публичных услуг Молдовы, в подаче заявления на бракосочетание с Ольгой Торнер Некрасов обозначил, что холост. Написал в заявлении, что это его первый брак. То есть сокрыл информацию о предыдущей женитьбе в Кишиневе, 11 ноября 2004 года — в день, когда стало известно об его побеге от исполнения тюремного наказания в Прункул. В день, когда он стал Дмитрием Божий...

Зачистка информации в Украине и Молдове

Как мы уже писали Некрасов (Торнер) снят с розыска а информация из оперативных дел МВД уже подчищена,

Хотя беглый уголовник благодаря скандалу таки не стал народным депутатом Украины — его сняли с регистрации. Но зато в 2020 году Генпрокуратура Украины закрыла открытые против Торнера в 2019 году производства по трем статьям — относительно использования поддельных документов, незаконного пересечения границы и мошенничестве.

А в Молдове тем временем тоже волшебным образом уладились недоразумения с законом — Торнера сняли с розыска в связи с закрытием уголовного дела за побег из колонии. Впоследствии защитник, ссылаясь на истечение сроков давности, добился через суд освобождения от уголовного наказания и за ранее доказанные преступления, в частности, мошенничество и похищение документов.

Дмитрий Торнер получил новый молдавский загранпаспорт и должность: в январе 2021 года он возглавил Федерацию биатлона Молдовы. А осенью 2020 года он встретился с тогдашним пророссийским президентом Молдовы Игорем Додоном и его соратниками.

И в феврале следующего, 2021-го, уже всплыл в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Конечно, это не вся история Торнера — многое просто не удалось восстановить. Да и то, что удалось установить, может не совсем соответствовать истине — как за давностью времени, так и за изъятием документов из архивов МВД и СБУ. Особенно процесс этой зачистки усилился после смены власти в Украине — складывается стойкое впечатление, что люди, имеющие доступ к оперативной информации, очень не хотят, чтобы она сохранялась. Это касается не только Дмитрия Торнера, кстати.

Потому и выводы наши будут осторожны — мы не можем утверждать категорически, кто же такой Дмитрий Торнер. Но его взлет подозрительно совпадает по времени с появлением в его судьбе служителей РПЦ и пребыванием в России. Сразу куда-то исчезли преследующие кредиторы и были закрыты уголовные дела в Молдове, где президентом тогда был Додон.

А сам Торнер вынырнул в окружении Дмитрия Фирташа. Уголовные дела в Украине были закрыты несколько позже, когда во власти утвердился еще один странный персонаж — глава президентского Офиса Ермак.

Слишком много совпадений. Но выводы делайте сами — на фоне этого огромного количества совпадений столь же много нестыковок и дыр в информации. Так что утверждать что-либо категорически не беремся.

Дмитрий Некрасов (Торнер) на сайте центра «Миротворец»

Ну а для альтернативно одаренных граждан Украины, избравших всю это власть клоунов, напомним: господину Фирташу принадлежит несколько облгазов, которые задолжали Украине более 10 миллиардов гривен. А платить за все эти долги будут потребители. Потому не спрашивайте, почему дорожает газ. Он дорожает в том числе и потому, что Голобородько, которого вы избрали, ведет тайные переговоры через беглого молдовского уголовника с беглым украинским олигархом Фирташем.

А относительно ответа на вопрос, почему информация о визите Торнера в ОПУ появилась через восемь месяцев после самого события, то рискнем предположить следующее. Это расследование появилось не потому, что журналисты нечаянно заприметили на Банковой уголовника и агента ФСБ Торнера. Это еще один привет Зеленскому от наших заокеанских партнеров. И за бизнес с олигархами, и за торговлю на крови с Путиным и Лукашенко. И за развал Украины, которая еще два с половиной года назад была субъектом на международной арене, а теперь превратилась в паноптикум и всеобщее посмешище.

Как некоторые СМИ пытались «отбеливать» Некрасова (Торнера)

4.02.2020 на сайте «Обозреватель» появилась статья под название «Как работают черные пиар-технологи Мизраха: расследование»

Автор: Олег Чеславский.

В статье автор пытался преставить Дмитрия Торнера нещастной жертвой черной PR-компании.

Как сообщали СМИ Чеславский работал с неким Юрием.

Сайт «Обозреватель» и сейчас продолжает отбеливать Торнера используя различных «экспертов по вызову» например Владимира Цибулько