Александр Курпетко прикрывается фирмой Trafigura в схемах поставок контрафактного угля, — западные СМИ

Компания бизнесмена Александра Курпетко, работавшего на олигарха Рината Ахметова, занимается незаконными поставками угля, прикрываясь международными трейдерами. Об этом пишет издание Weeklynewsreview.com в материале Alexander Kurpetko, Rinat Akhmetov confidant, is spotted in coal smuggling scheme, messes Trafigura into it. Журналисты зарубежных изданий узнали об этом после расследования схематоза поставки топлива в Украину через компанию Trafigura. Этой фирмой Александр Курпетко прикрывает свои схемы. Не без ведома Рината Леонидовича.

Ключевыми игроками на рынке тепловой генерации Украины, на которую приходится до 30% производимой энергии, являются три компании: ДТЭК Рината Ахметова, «Донбассэнерго» Максима Ефимова и Эдуарда Бондаренко и государственная «Центрэнерго».

Александр Курпетко включил Trafigura в угольный схематоз

Для стабильного прохождение отопительного сезона ПАО «Центрэнерго» необходимо 3,5 млн тонн угля. Как заявлял в начале сезона член дирекции Владимир Галущак, 2 млн тонн должны поставить госшахты, а остальное придется импортировать. Для этого летом прошлого года заключили контракты на импорт угля из Польши и США через международного трейдера Trafigura, пишут западные СМИ. Сумма этих контрактов составила 1,5 млрд гривен! Услугами трейдера пользуется и ДТЭК, которому требуется импортировать около 1 млн тонн угля.

Сотрудничество Рината Ахметова и государства здесь настолько тесное, что первую партию угля в 75 тыс. тонн, купленную трейдером у США, они поделили пополам. Закупки продолжаются, суда с углем идут в Украину регулярно.

Помимо угля, между ДТЭК, «Центрэнерго» и Trafigura существует еще одно связующее звено — Александр Курпетко, ранее руководивший закупками угля для «Метинвест Холдинг» Ахметова. До этого он отвечал за это в объединении «Донецксталь», а ныне является представителем Trafigura в Украине. Курпетко еще в 2019 году параллельно с основной работой основал фирму Azurit DWC-LLC, которая также занимается трейдингом на угольном рынке. Компанию предусмотрительно зарегистрировали в Дубае ОАЭ, в «свободной зоне». Работая в «Метинвест Холдинг», Александр Курпетко фактически занимался собственным бизнесом. Насколько Azurit DWC-LLC используется Курпетко при закупках угля компанией Trafigura для «Центрэнерго» сейчас — достоверно неизвестно. Однако, по неподтвержденной информации здесь аккумулируются «откаты», полученные Курпетко и его вышестоящим руководителем Сергеем Черноволенко от клиентов Trafigura

Выяснилось, что есть еще три фирмы, которые также занимаются трейдингом угля. Таким образом получается, что, используя торговую марку и связи Trafigura, Курпетко ведет собственный угольный бизнес. Его основным партнером в Украине является Дмитрий Коваленко, «старожил угольного рынка» страны.

Собственно, по факту фирм больше, но достоверно известно о трех компаниях этих партнеров: ООО «Коалтрейдиндастри», ООО «Интеркоалтрейдинг» и Terracone Sp. z o.o. (Польша), относительно которых имеются документальные подтверждения по закупкам угля.

Северодонецкая «Коалтрейдиндастри» зарегистрирована на подставного учредителя Евгения Клименко.

Эта фирма, как и целый ряд других украинских и иностранных компаний, входит в орбиту Дмитрия Коваленко — уроженца Донбасса, который с помощью коррумпированных российских и украинских чиновников занимается поставками угля в Украину по схеме «прерванный транзит»

Вот названия нескольких компаний Коваленко, задействованных сейчас или в прошлом в его схемах:

— I-coal,

— Bremer Trading Limited,

— Coalnet LP,

— Zeades Limited,

— ООО «ИНТЕРТРЕЙДИНГ ГРУПП»,

— ООО «ИНТЕРТРЕЙДИНГ СИСТЕМ»,

— ООО «РИЗАЛТ»,

— ООО «ИНТЕРКОЛТРЕЙДИНГ»,

— ООО «ИНТЕРТРЕЙДИНГ ГРУПП С.А.»

Все фирмы зарегистрированы на доверенных лиц и по факту принадлежат Дмитрию Коваленко. Экспорт оформляется в Молдову, Польшу, Румынию, Испанию и Швейцарию, а на деле все вагоны разгружают в Украине. Вот пример деятельности ООО «Коалтрейдиндастри»:

25 вагонов угля весом в 1 701 тонну 600 кг якобы были поставлены польским Terracone Sp. z o.o. украинскому ООО «Коалтрейдиндастри». Происхождение угля при этом — Новокузнецк. Эта поставка не единична. Почти 680 тонн угля «уехало» из Польши в Украину таким же образом 1 января 2022 года. Страна происхождения — Россия. В обоих случаях покупателем значится ООО «Интеркоалтрейдинг» из Днепра.

Именно в этом городе имеют свое фактическое расположение все офисы и сотрудники Коваленко.

Это ООО тоже входит в орбиту Дмитрия Коваленко, директор и основатель — такие же подставные лица, как и в предыдущем случае. Но что же это за Terracone Sp. z o.o., которое поставляет из Польши уголь различным украинским ООО со сходными названиями? Вот выдержка из реестра

По состоянию на 27 декабря 2021 года основателями Terracone Sp. z o.o. значились три человека: Сергей Кисель, Анастасия Каранович и Диана Курпетко. Знакомая фамилия, не правда ли? Ее можно отыскать и в украинских реестрах

Почему Александр Курпетко выйдет сухим из угольного болота?

Совпадение не случайно, Диана Курпетко является супругой Александра Курпетко и в 2021 году решила пойти по стопам мужа, зарегистрировавшись в качестве предпринимателя.

Судя по КВЭД — «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» и по тому, что она является соучредителем Terracone Sp. z o.o., которая занимается поставками угля, можно предположить, что Диана Курпетко решила стать независимым консультантом на угольном рынке Украины.

Впрочем, давайте вернемся непосредственно к Александру Курпетко. Как уже упоминалось, он весьма ловко умеет использовать имя и репутацию работодателя в своих интересах. Так было с «Метинвестом» и «Донецксталью», так происходит и с Trafigura.

В принципе, не было бы ничего страшного — это частные фирмы, пусть ним занимаются их хозяева. Если для них допустимо, что часть денег уходит в карманы служащего, то это их решение. Но существует одно «но», и оно весьма существенно.

За уголь, который продает Курпетко, заплатит каждый гражданин Украины. Поскольку пользуется генерируемой электроэнергией. А в случае с «Центрэнерго» плата будет двойной. И часть этого угля ей поставил именно Курпетко, который по нашей информации имеет тесные дружественные отношения с ответственным за закупки угля в компании ДТЭК Шавлоховым Зауром, который выступал посредником между государственным «Центрэнерго» и трейдером Trafigura.

Напомним, чем больше фирм задействованы в цепочке поставки, тем дороже в итоге обходится потребителю конечный продукт. Конечный продукт в нашем случае — электроэнергия, на выработку которой используется уголь. Но разнообразные схемщики такие, как Дмитрий Коваленко и Александр Курпетко, пропускают этот уголь через цепочку своих фирм, каждая из которых накручивает свою маржу. Эта маржа в итоге оседает в карманах авторов схемы, но ведь платить эти деньги приходится простым украинцам. Которые и дальше продолжают переплачивать за уголь и электроэнергию. При этом уголь, который едет по этой схеме, добывается «ДНР». Зная связи Дмитрия Коваленко в России и Украине, в правоохранительных органах, он мог организовать данную схему. А в Украине это никто проверять не будет.