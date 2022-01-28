Зеленский созвонился с Байденом: Стали известны подробности разговора

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден созвонились вечером 27 января. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые «гарантии безопасности» РФ.
Первые подробности разговора двух лидеров — далее в материале.
О чем Зеленский и Байден планировали говорить:
— мирное урегулирование конфликта на Донбассе;
— вопросы безопасности, в частности энергетической;
— сотрудничество в оборонной сфере;
— помощь украинской экономике;
— прогресс в антиолигархической реформе.
Кроме того, как заявляли в Белом доме, Байден планировал рассказать Зеленскому о последних дипломатических контактах между США и Россией.
Подробности разговора от Офиса президента
Что рассказали на Банковой о разговоре двух лидеров:
— Зеленский поблагодарил Байдена за военную помощь и мобилизацию мира для сдерживания России;
— Зеленский выразил надежду, что США не только продолжат, но и усилят оборонную поддержку Украины;
— президенты обсудили конкретные шаги поддержки экономики Украины как на двустороннем уровне, так и с привлечением международных организаций;
— Зеленский заявил о готовности Украины провести встречу лидеров нормандского формата в ближайшее время.
О чем Байден говорил с Зеленским
Белый дом в своем пресс-релизе рассказал, что президент США в ходе телефонного разговора:
— подтвердил готовность Вашингтона и союзников решительно отреагировать в случае вторжения России в Украину;
— выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины;
— рассказал, что США изучают возможность поддержки экономики Украины;
— выразил поддержку мирному урегулированию конфликта на Донбассе, в частности путем переговоров в «нормандском формате».
Кроме того, лидеры Украины и США обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности. Байден со своей стороны подтвердил принцип: «Ничего об Украине без Украины».
Что рассказал Зеленский о звонке
Украинский президент опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказал о длительном телефонном разговоре с лидером США.
Как рассказал Зеленский, он вместе с Байденом:
— обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины;
— согласовали совместные действия на будущее;
— обсудили возможности финансовой поддержки Украины.
Второй разговор с начала года
Этот телефонный звонок стал уже вторым за январь и третьим за последние два месяца. Интенсивность переговоров связана, прежде всего, с накоплением российских войск вокруг Украины и угрозой полномасштабного вторжения РФ.
Кроме того, вчера американская сторона передала России свой ответ на ее предложения по «гарантиям безопасности» в Европе. Москва требует, чтобы НАТО отказалось от расширения на Восток путем вступления Украины, однако США и Альянс ответили на это отказом.
Также вчера в Париже состоялась встреча политических советников «нормандской четверки». Украинская сторона назвала эту встречу реанимацией нормандского формата в целом. Вашингтон неоднократно выражал готовность содействовать работе «Нормандии», как в составе формата, так и вне его.
По материалам «РБК-Украина»