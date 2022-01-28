Зеленский созвонился с Байденом: Стали известны подробности разговора

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден созвонились вечером 27 января. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые «гарантии безопасности» РФ.

Первые подробности разговора двух лидеров — далее в материале.

О чем Зеленский и Байден планировали говорить:

— мирное урегулирование конфликта на Донбассе;

— вопросы безопасности, в частности энергетической;

— сотрудничество в оборонной сфере;

— помощь украинской экономике;

— прогресс в антиолигархической реформе.

Кроме того, как заявляли в Белом доме, Байден планировал рассказать Зеленскому о последних дипломатических контактах между США и Россией.

Подробности разговора от Офиса президента

Что рассказали на Банковой о разговоре двух лидеров:

— Зеленский поблагодарил Байдена за военную помощь и мобилизацию мира для сдерживания России;

— Зеленский выразил надежду, что США не только продолжат, но и усилят оборонную поддержку Украины;

— президенты обсудили конкретные шаги поддержки экономики Украины как на двустороннем уровне, так и с привлечением международных организаций;

— Зеленский заявил о готовности Украины провести встречу лидеров нормандского формата в ближайшее время.

О чем Байден говорил с Зеленским

Белый дом в своем пресс-релизе рассказал, что президент США в ходе телефонного разговора:

— подтвердил готовность Вашингтона и союзников решительно отреагировать в случае вторжения России в Украину;

— выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины;

— рассказал, что США изучают возможность поддержки экономики Украины;

— выразил поддержку мирному урегулированию конфликта на Донбассе, в частности путем переговоров в «нормандском формате».

Кроме того, лидеры Украины и США обсудили скоординированные дипломатические усилия по европейской безопасности. Байден со своей стороны подтвердил принцип: «Ничего об Украине без Украины».

Что рассказал Зеленский о звонке

Украинский президент опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказал о длительном телефонном разговоре с лидером США.

Как рассказал Зеленский, он вместе с Байденом:

— обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины;

— согласовали совместные действия на будущее;

— обсудили возможности финансовой поддержки Украины.