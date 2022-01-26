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Дайджест > Николай Рудьковский атакует «слуг народа» благодаря попустительству правоохранителей, – эксперт

Николай Рудьковский атакует «слуг народа» благодаря попустительству правоохранителей, – эксперт

Автор: «Фраза»
26.01.22 17:29
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Николай Рудьковский атакует «слуг народа» благодаря попустительству правоохранителей, – эксперт

«Ужгородка»

Бывший министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский, пытаясь избежать правосудия и пользуясь попустительством правоохранных органов, атакует депутата от «Слуги народа» Олега Семинского. Такое мнение выразил политолог Вадим Карасев, комментируя информатаку на народного избранника от монобольшенства.

«Николай Рудковский — экс-министр и депутат, которого подозревают в трех уголовных преступлениях, пытается избежать правосудия. Для достижения этой цели он активно использует медиа-ресурс и черные PR-тенологии. Направлен он в против представителей „Слуг Народа“. Больше остальных фейков продуцируется в адрес Олега Семинского. Все потому, что депутат от Чернигова активно работает над тем, чтобы суд вынес честный приговор по всем производствам», — резюмировал он.

Также эксперт добавил, что правоохранительные органы должны адекватно реагировать и пресекать попытки дискредитировать людей посредством распространения ложной информацией в публичном пространстве.

«Такая ситуация стала возможной из-за инертности недореформированных правоохранительных органов. Структур, которые Зеленский получил в наследие от предшественников — Порошенко и Януковича. Часть личного состава, включая даже некоторых высокопоставленных прокуроров, продолжают работать по старым лекалам. Из-за чего вместо принятия адекватных мер — мы видим полное попустительство, которое провоцирует дальнейшие неправомерные действия. Рудковский привык именно в такой рудиментарной для современного мира манере решать собственные задачи. Уверен, что украинское общество ждет адекватной реакции со стороны силовых структур на подобные активности», — завершил он.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, политика, Николай Рудьковский, новости Украины, Слуга народа, Олег Семинский

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