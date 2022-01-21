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Дайджест > 10 простых способов сохранить деньги на карте

10 простых способов сохранить деньги на карте

Александр Панько
21.01.22 18:21
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10 простых способов сохранить деньги на карте

Если вы переживаете за сохранность средств на своей банковской карте, то правильно делаете. Случаи, когда кардеры списывают деньги через интернет, появляются в информационном пространстве постоянно.

«Вести» собрали основные способы усложнить жизнь интернет-мошенникам

Способ 1. Откройте два счета

Для того чтобы нейтрализовать попытку взлома, нужно иметь два счета, желательно в разных банках. Первый — это ваш основной счет, для всех платежей, которые вы получаете. Ему необходимо обеспечить высокий уровень защиты. Крайне не рекомендуется проводить с него какие-либо оплаты или переводы на сторонние карты. Возьмите за правило: все операции по этому счету проводить только в отделении банка с предъявлением документов.

А для осуществления интернет-платежей откройте второй счет. К нему можно подключать онлайн-сервисы или платежные карты. Просто переводите на него раз в месяц некую сумму, которую вы планируете потратить. Таким образом, если ваш онлайн-счет или интернет-банкинг будет взломан, злоумышленники смогут похитить минимальную сумму, выделенную на мелкие расходы.

Способ 2. Настройте мультифакторную авторизацию

Большинство банковских приложений для входа требуют ввести просто логин и пароль. Причем в качестве логина устанавливают финансовый номер телефона клиента банка. Такой вход крайне небезопасен, ведь, зная номер телефона, пароль подобрать легче или его можно попросту подсмотреть.

Поэтому выбирайте современное средство защиты денег на карте — мультифакторную авторизацию. При ее установке для доступа к мобильному банкингу придется вводить не только логин и пароль, но и специальный код, который при каждом новом входе заново генерируется и приходит в специальное приложение.

Способ 3. Откажитесь от СМС

Подключите push-уведомления — они безопаснее СМС-сообщений. Push-уведомления доставляются через защищенный канал с сервера банка в мобильное приложение, в то время как СМС-сообщения идут через мобильного оператора и могут быть перехвачены злоумышленниками.

Способ 4. Не экономьте на Wi-Fi

Сегодня кафе, парикмахерские и даже общественный транспорт предлагают бесплатный Wi-Fi. Вроде бы, удобно, и скорость связи достаточная, и мегабайты бесплатные. Но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. При входе в личный кабинет через публичный Wi-Fi вы рискуете слить свои логин и пароль злоумышленникам.

Чтобы избежать утечки личной информации, при входе на финансовые серверы переподключитесь на мобильный интернет.

Способ 5. Заведите второй мобильный или сим-карту

Если возможности завести специальный мобильный телефон для банковских операций нет, выделите для этого отдельную сим-карту. У вас будет один номер для повседневного общения, его вы можете указывать на визитках, как контактный номер для доставки или регистрироваться через него на разных серверах. А второй номер будете указывать как свой финансовый в банке. Таким образом, вы уменьшите количество тех людей, которые будут знать ваш финансовый номер телефона. Ведь сейчас многие банки автоматически подтягивают номера из телефонной книги как потенциальных адресатов для переводов. В идеале ваш финансовой номер телефона должны знать только вы и сотрудники банка.

Способ 6. Запретите показ уведомлений

Часто из-за беспечности, а иногда просто по незнанию, пользователи смартфонов не отключают показ уведомлений на заблокированном экране. В этом случае злоумышленникам даже не придется тратить время на взлом вашего устройства, ведь они смогут увидеть одноразовые пароли, присланные банком, прямо на экране заблокированного смартфона.

Способ 7. Не забывайте о сим-карте

Еще один нюанс, который облегчает жизнь мошенникам, наша банальная лень. Установив пароль на телефон, мы сносим все остальные, например, убираем ПИН-код с сим-карты. Эта ошибка бывает фатальной в вопросе сохранности средств на карте. Ведь если ваш телефон украдут, злоумышленнику достаточно будет просто переставить карточку в другое устройство, и доступ к СМС из банка будет перед ним.

По этой же причине не стоит устанавливать на сим-карты с финансовым номером стандартные ПИН-коды, состоящие из комбинаций 0000, 1111 или года рождения.

Способ 8. Следите за номером

Получить доступ ко всем деньгам на вашей карте мошенник может, изменив ваш финансовый номер телефона. Поэтому если вы вдруг заметили, что ваша сим-карта перестала работать или на нее стали поступать странные звонки и СМС-сообщения, есть вероятность, что кто-то пытается ее перевыпустить или восстановить как утерянную. В этом случае немедленно перезвоните мобильному оператору и заблокируйте этот номер. После заблокируйте все электронные кабинеты, которые были к нему привязаны. И уже потом обратитесь в банк с документами, чтобы изменить свой финансовый номер телефона.

По словам эксперта в области информационных технологий, консультанта по вопросам кибербезопасности Андрея Роговского, несмотря на всю серьезность вопроса защиты интернет-банкинга в наше время, «мы должны понимать, что 100% безопасности на сегодняшний день не существует, всегда остаются риски».

«Поэтому цель любой кибербезопасности не в том, чтобы обеспечить абсолютную защиту карты, а в том, чтобы усилия, которые придется потратить мошенникам на взлом, просто не оправдывались. Причем для этого не нужно прибегать к техническим ухищрениям. Просто достаточно соблюдать обычную цифровую гигиену», — объяснил он.

В этой связи эксперт посоветовал запомнить два простых правила:

1. Не запускайте посторонние файлы, приходящие на электронную почту, и не открывайте ссылки, которые вы получаете в мессенджерах.

2. Обязательно защитите свой мобильный телефон паролем, который отличается от установленного на приложение интернет-банка.

По материалам: «ВЕСТИ»

Тэги: общество, банк, совет, мошенник, смартфон, взлом, защита, криминал, Wi-Fi, СМС, банковская карточка, пароль

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