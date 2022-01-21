Кто такой Петр Багрий, и откуда берутся в Украине наркосодержащие препараты сомнительного качества

СМИ не раз писали о коррупционных «подвигах» президента «Ассоциации производителей лекарств Украины» Петра Багрия. Каждый, кто хотя бы частично связан с фармацевтической отраслью, знает что схем, по которым работает бизнесмен — немало.

Например, победы на гостендерах с помощью подставных фирм. Или же поставка наркосодержащих препаратов с нарушением условий хранения и просроченной регистрацией. Для этого «проекта» у Багрия тоже имеются специально зарегистрированные фирмы.

«Калцекс»: латвийская фирма с давней историей, но сомнительной репутацией

Президент «Ассоциации производителей лекарств Украины» Петр Багрий вместе с партнерами давно хотят монополизировать украинский рынок наркотических препаратов. Для этого в 2018 году дельцы заручились поддержкой латвийской фирмы «Калцекс» — производителя препаратов обезболивающего действия, которые содержат наркотические вещества. Партнером компании в Украине стала фирма «Диатом» из коммерческой орбиты Петра Багрия, получив эксклюзивные права на реализацию латвийских медпрепаратов на нашем рынке.

В 2020 «Калцекс» затеял судебную тяжбу с украинской компанией, которая производит препараты похожего спектра действия. Все из-за патентных прав и регистрационных документов, которые Багрий хочет отобрать, убрав таким образом основного конкурента на рынке наркосодержащих лекарств.

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Латвийский «Калцекс», в свою очередь, производит продукцию на заводе «ХБМ Фарма» в Словакии. При этом достоверной информации о качестве используемого сырья и о том, что при производстве препаратов соблюдаются все необходимые стандарты, от Государственной службы Украины по лекарственным средствам у латвийской фирмы нет. Поэтому у нас «Калцекс» зарегистрировала наркотические препараты очень сомнительного качества, не прошедшие клинических исследований. Помогли связи Багрия в Минздраве.

Примечательно, что в странах Евросоюза препараты, производимые компанией «Калцекс», не применяют из-за отсутствия документов, подтверждающих их качество и соответствие строгим стандартам. Даже в Молдове, России, Беларуси и Казахстане не используют наркотические обезболивающие средства латвийского производителя.

Как испорченные медпрепараты попали в медучреждения

Тем временем в Украину еще в 2018 году компания Петра Багрия «Диатом» завезла препараты компании «Калцекс» (Морфин Калцекс, Промедол Калцекс, Фентанил Калцекс и Диазепекс) на сумму почти 7 млн грн. Но растаможить их долго не могла по причине судебных тяжб.

3 месяца, пока шли разбирательства, товар пролежал в аэропорту «Борисполь», на обычном таможенном складе. Без соблюдения необходимого особого температурного режима (в среднем, от +2 до +8°С), что сделало препараты опасными для пациентов.

После этого Петр Багрий таки договорился с таможенниками, и товар от «Калцекс» растаможили. В конце 2018 года фирма даже получила сертификат качества на ввезенные препараты. Вывод выдала «Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України». Но к документу есть немало вопросов. Например, как можно было провести экспертизу качества, если на препараты «Калцекс» отсутствуют стандартные образцы в Украине? Наверное, все так же, за взятку от Багрия.

Далее вышеупомянутая продукция перешла в распоряжение компании «Бизнес Центр Фармация». А когда сроки годности препаратов стали подходить к концу, Багрий отгрузил продукцию «Калцекс» на государственное КП «Ліки України», чтобы успешно похоронить просроченную продукцию, которая там лежит и по сей день. Напомним, что до этого препараты 3 месяца лежали на таможенном складе без соответствующих условий хранения. Но никого из участников сделки это в итоге не смутило.

«Диатом» — торговля без регистрации

Реализацией медпрепаратов латвийской фирмы «Калцекс» в Украине занимается ООО «Диатом», принадлежащее структурам Петра Багрия. Эта же фирма является одним из лидеров на тендерах Минздрава. Только по итогам 2019 года ООО поставило медицинским учреждениям продукции на 168 млн грн, а в 2020, вместе с такой же прокладкой «АТ Фарма» — уже на суму в более чем 350 млн грн. Тенденция сохранилась и в прошлом году.

Но вернемся к лекарствам от «Калцекс». В 2021 году на ряд препаратов производства латвийской компании истек срок регистрации. Среди них — «Диазепекс» раствор (срок истек 19.08.2021), «Диазепекс» таблетки (28.07.2021), «Морфин Калцекс» раствор (28.07.2021), «Фентанил Калцекс» (28.07.2021).

Несмотря на это, официальный дистрибьютор — компания «Диатом» — отгружала указанные препараты в лечебно-профилактические учреждения до конца 2021 года. Всего ООО поставило продукции «Калцекс» с истекшим сроком регистрации на сумму более 500 тыс. грн. И это только в одном случае.

Среди аптек и медучреждений, получивших препараты от фирмы Петра Багрия — Вышгородская центральная районная аптека № 23, Семеновская горбольница Черниговской области, Центральная горбольница г. Ровно, Полтавский областной центр экстренной медпомощи и медицины катастроф, Волынская областная клиническая больница, Звенигородская многопрофильная больница интенсивного лечения, Винницкая областная детская клиническая больница (эти дельцы наживались даже на больных детях!) и другие.

Кроме того, наплевав на Закон Украины «О лекарственных препаратах», согласно которому медпрепараты, информация о которых отсутствует в госреестре, облагаются НДС в размере 20%, ООО «Диатом» поставляла наркосодержащие препараты с «нулевой» ставкой НДС. То есть, в следствии противозаконных действий структур Петра Багрия украинский бюджет еще и недосчитался многотысячных налоговых платежей. Но глава «Ассоциации производителей лекарств Украины» уже все порешал в нужных кабинетах, поэтому ответственности не понес.

Петр Багрий — посредник в скандальных сделках

Поставки компаниями Петра Багрия сомнительных медпрепаратов, которые потом идут на лечение тяжелобольных пациентов, втягивают в скандалы и структуры, которые эти лекарства закупают. Через такую сделку, например, осенью 2021 года в Департаменте здравоохранения Киевской городской госадминистрации прошли обыски. Правоохранители заподозрили чиновников в расхищении 6 млн. грн. при закупках лекарств для онкобольных.

Как сообщали в прокуратуре Киева, в ноябре 2020 года руководительница Департамента Валентина Гинзбург после проведения тендера подписала соглашение с фирмой «Диатом» на поставку медпрепаратов для лечения онкологических заболеваний.

При этом чиновники, вступив в сговор со скандальным поставщиком, закупили лекарства низкого качества по искусственно завышенным ценам. Вследствие сделки растрата средств из городского бюджета Киева составила более 6 млн гривен. «Посредником» в закупках выступил скандально известный руководитель Ассоциации производителей лекарств Украины Петр Багрий. Обыски прошли как в помещениях Департамента здравоохранения КГГА, так и в офисах фирмы-поставщика.

Самое время вступать в игру правоохранителям. Ведь власть показательно борется с олигархами и ворами в законе, а вот коррупционеры и дальше проворачивают свои схемы. Так может, настал уже и их черед?