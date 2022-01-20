Настоящие фото дворца Путина

Посмотрел последнее расследование про дворцы Путина. Ну оно россиянам уже не интересно — вышло сегодня утром, там всего 80 000 просмотров. Россияне аргументировано считают,что если их президент жулик и бандит, то и они могут себе позволить воровать и грабить.

Мне собственно глубоко по барабану на россиян и их феодализм. Отмечу только одну весчь, которая зачетно характеризует всех этих феодалов с их феодализмом.

После того, как вышел первый фильм про дворец в Генеджике, всю лепнину с золотом и деревом (черным и красным, и фиолетовым) во всем дворце (17 тыс.кв.метров) содрали, чтобы показать опровергающий фильм.

А затем снова год лепили назад по тому же плану из новых материалов.

«Абсолютная власть развращает абсолютно» (Макиавелли).

ПС. Ну, и еще оно все убого очень выглядит как в бане у уголовных авторитетов, не смотря на примерно двухмиллиардные затраты в баксах.

В этом ролике Мария Певчих и Георгий Албуров показывают настоящие фотографии путинского дворца, чтобы окончательно развеять все сомнения.