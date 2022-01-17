Антироссийская истерия и пещерная русофобия в Украине достигает ужасающих масштабов

Когда президент Владимир Зеленский вместе со своей партией шел на выборы, то обещал положить конец антиконституционной политике дискриминации миллионов русскоязычных граждан Украины, которую начал его предшественник. Но это — очередное обещание, которое не будет выполнено. Более того, унижение и дискриминация прав миллионов украинцев продолжается и усиливается.

С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать дискриминационные нормы не только по отношению к русскоязычным гражданам, но и по отношению к представителям других национальный общин. Теперь каждое печатное СМИ, которое выходит на другом языке, обязано издаваться таким же тиражом и в таком же объеме, на украинском. При этом, размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского, английского или языков ЕС — запрещено. Эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным.

Власть забыла о том, что обещала. Она вычеркнула из своего поля зрения русскоязычных детей, которые ограничены в праве на получение образования на родном языке. Русские вычеркнуты из перечня коренных народов. Одновременно с этим языковой омбудсмен не то, что не защищает — отправляет «в другие края» всех, кто с диктаторской политикой пещерной русофобии не согласен. Это исключительно антидемократическая и репрессивная политика, во главе которой стоит сам президент Владимир Зеленский.

Открытым остается вопрос о том, когда мировая общественность, которая позиционирует себя, как прогрессивная, инклюзивная и открытая ко всему, обратит внимание на откровенно неконституционные языковые нормы в Украине, которые не несут в себе ничего другого, кроме антироссийской истерии и пещерной русофобии, ущемляя в правах миллионы граждан Украины.