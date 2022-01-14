Анатолий Шарий: Зеленский уехал отдыхать, потому что устал вводить санкции против своих оппонентов

В ток-шоу «Вертикаль» на телеканале «Перший незалежний» Анатолий Шарий, лидер «Партии Анатолия Шария».

— Президент, как и каждый человек, имеет право на отдых. Но история с отпуском президента обросла какими-то непонятными вещами: никто не может понять, есть г-н Зеленский на работе или нет? Что происходит сейчас с Зеленским как с президентом? Может, в такие тяжелые времена, которые сейчас происходят в мире, стоило бы поработать?

— Я помню, что больше двух лет назад он сделал заявление, что президент не имеет права отдыхать, когда в стране идет война. Я так понимаю, что или в стране закончилась война, или он не президент. Очень странно, что он так много отдыхает, наверно, очень сильно устал. Вводить санкции против семей оппонентов — это же не простое дело. По поводу того, где он сейчас, уверен, что его нет в Украине, потому что в его официальном Инстаграм опубликована фотография, где он рассказывает, что он к чему-то приступает. Но достаточно перейти на сайт ОП президента, на материалы от 21 ноября 2021 года, и это та же самая фотография. Если сегодня было какое-то совещание, то можно было сфотографировать сегодня. Значит, не было совещания, а если и было, то он звонил из-за границы. Куда, судя по всему, он отправился со своим соседом по отдыху Игорем Валерьевичем Коломойским. А фотография была опубликована для того, чтобы подтвердить, что он в Киеве, а его в Киеве нет. Потому что через пару часов после того, как люди заметили, что это одна и та же фотография, ОП выдал еще одну фотографию, где так же рассказал, что что-то там проходит. И это опять же фотография от ноября 21 года. Думаю, что мы ему поломали очередной отдых.

— Это напоминает скандал вокруг Порошенко и Мальдив.

— Абсолютно. И это тот человек, который «убил Дракона» якобы. Уважаемые СМИ каждый день публикуют даты вторжения РФ в Украину. И при этом Зеленский что-то знает, когда будет вторжение, и ему лучше быть подальше или он понимает, что это вбросы, необходимые США для повышения ставок в переговорах.

— Этот год охарактеризовался санкциями против наших трех телеканалов, а впоследствии против еще двух телеканалов, а также санкциями против вас, вашей семьи, издания «Шарий.net». Как вы думаете, что будет в 22-м году?

— Мы должны понимать, что в законном поле работать не получится, а в незаконном работать нельзя. Значит, надо действовать каким-то образом, чтобы давать сдачи максимально больно. Я даю сдачи Алексею Данилову, рассказываю, например, как его сын в 18-м году съездил в РФ, для того чтобы выписать доверенность на человека, который должен был продать в Луганске часть его квартиры. А мама его жены оформила такую же доверенность по правилам «ЛНР». И в «ЛНР» они продали квартиру, принадлежащую Алексею Данилову, заплатив при этом 10% налога в бюджет «ЛНР», что позволит сепаратистам хорошо стрелять, иметь бензин для своих дел и т. д. И перед этим я публиковал материалы о том, что уже давно Данилов и его семья должны были быть привлечены к уголовной ответственности и получить 15 лет тюрьмы как изменники родины. Это то, что они инкриминируют мне. По поводу ваших каналов — это настоящий беспредел. Тут не пахло законами. И когда они на кураже закрыли еще два канала, значит, надо давать сдачу, проводить расследования в отношении этих людей. Они же очень боятся света, как настоящие крысы. Я показал, что Алексей Данилов бросил свою мать в Луганске, а рассказывал на «Радио Свобода», что он ее оттуда забрал. Она влачит жалкое существование, мы помогли ей деньгами. Данилов теперь ассоциируется со своей мамой, которую он бросил в Луганске. То же самое надо делать по Зеленскому, не стесняясь. Они перешли все границы — нет никаких рамок. Порошенко также воевал и с вами, и со мной, но тем не менее даже у Порошенко хватало ума не трогать родственников. У этого не хватило. Они несколько раз пытались избрать меру пресечения для мамы моей жены, но судья сказал, что не было события преступления. А то, что они сделали в отношении Медведчука: они придумали, что они могут расширять закон. Таким образом, он может находиться под домашним арестом 10 лет, к примеру. Другое дело, что у них не получится столько править благодаря нам, я надеюсь, потому что его надо сносить законными методами. Надо отвечать, надо бороться.

— Какие последствия будут для Данилова, имея в виду те процедурные моменты, которые предшествовали всем санкциям?

— Ни один олигарх, имена которых знает вся Украина, не попал под санкции. Человек, который присутствовал на заседании СНБО, сказал мне, что вопрос о санкциях внесли с голоса, без предоставления доказательств. И они все поднимают руку — роботы? А Данилов будет сидеть, он должен сидеть. Не думаю, что ему удастся укрыться где-то на территории Европы, потому что он совершил преступление. Даже с учетом двойных-тройных стандартов в западном мире, которые сейчас стали абсолютны очевидны, не думаю, что у него получится скрыться. Он и Зеленский должны сидеть максимально. Генпрокурор не ставит подписи под заведомо неправомерными решениями, моментально уходит в отпуск, на больничный. Есть люди, которые понимают, а Зеленский не понимает. Я абсолютно уверен, что это человек психически не здоровый. Но Данилов — вроде человек здоровый, но думает, что он сможет избежать ответственности. Я знаю, что, если даже Верховный суд, который несколько раз отклонял наш иск, скажет, что все нормально, ЕСПЧ однозначно постановит выплатить нам компенсацию. Но это же не Зеленский будет выплачивать, а бюджет Украины. А то, что это закончится компенсациями и уголовными делами для Баканова, для Зеленского, для Данилова и для некоторого окружения, — я уверен. Главное, чтоб у него не получилось, обманув всех нас, проскочить на второй срок. А именно для этого они начали сейчас «подкармливать» 16-летних — решили дать по 1000 гривен, сказали, что хотят понизить избирательный возраст. Это не простые заявления, а серьезная подготовка к выборам.

— Покупать уголь со своих территорий на государственные шахты — это государственная измена, а способствовать торговле автомобильными шинами с теми же «ЛНР» не считается государственной изменой.

— Я реально озвучил, что есть депутат от «Слуги народа», который торгует с «МГБ ЛНР». Он заказывает шины в Южной Корее на украинскую компанию, а потом они хитрым способом меняют пункт назначения в РФ, и тогда шины приходят на компанию, принадлежащую его отцу. А отец торгует ими с «МГБ ЛНР». Отец за сына не отвечает — согласен, но у нас отвечает, как мама моей жены. Сам депутат стал говорить, что он не учредитель в этих компаниях, но по реестрам — учредитель. Через два года украинские журналисты, которые сегодня радуются закрытию ваших телеканалов, начнут кричать: «Вот, мы обнаружили». Я про Семенченко рассказал, что он привлекался за участие в убийстве, и вдруг УП задала ему вопрос по этому поводу. Сейчас те люди, которые помогали Порошенко, работают на Зеленского. А когда мы Зеленского законными методами сбросим, эти люди скажут: «Как мы постарались сбросить Зеленского». Так всегда в Украине.

— Тарас Березовец написал, что, по его источникам, президент с супругой и Ермаком вылетели на отдых на чартерном самолете.

— До Березовца об этом сказали ряд людей. В том числе ушла информация из ГСО. Там тоже есть множество людей, недовольных политикой Зеленского. У меня тоже время от времени появляются интересные материалы касательно передвижения Зеленского и его родителей. Руководитель «Альфы» руководит охраной родителей Зеленского. Сейчас ему надо срочно возвращаться: появится какой-то ролик или фото, подтверждающие, что он в Киеве. Информация интересная появится, скорей всего, у программы «Схемы», которая сотрудничает с правильными западными организациями. И те могут предоставить им закрытую информацию. Может, там и Коломойский был в том же самолете, кто его знает.

— Как вы считаете, что произошло в Казахстане?

— Я уверен, что власть Назарбаева могла достать всех. Были экономические, бытовые проблемы. Но вот это подорожание автомобильного газа, который стал стоить после подорожания 7 гривен, вызвал протест. А в Украине автомобильный газ стоит 19 гривен, но никто на улицу не выходит. После этого крепкие и правильные руки перехватили этот протест, и РФ — самый главный выгодополучатель от этого. Против РФ ввели санкции, но произошло импортозамещение, и оно сработало. У них получились сыры лучше французских, идеальная молочка и много другого. В итоге они получили с этого профит, потому что иначе бы не обращались с жалобой в ВТО на Россию, которая посмела заниматься импортозамещением. Их руководство умеет получать профит даже там, где маячит какой-то провал. Казахстан — это подбрюшье России, серьезная территория. Там сильно выросла рождаемость, «ИГИЛ» набирало себе новобранцев, а у молодежи иногда нет работы. В Казахстане работало огромное количество американских компаний, они улыбались, пожимали руки, как когда-то Каддафи, а вот сейчас казахское руководство увидело, чего стоили все эти рукопожатия. США, у которых только что Капитолий был, говорили, что это внутренние террористы, причем там никому головы не отрезали. 800 человек убила полиция в штатах в прошлом году. Я всегда был еврооптимистом, но за последние месяцы, как и многие, очень хорошо понял, что вся борьба за демократию сводится к одному: задушить РФ. Тогда говорите прямо: «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». Аблязов сидит во Франции — человек, которым я лично занимался, куда он вывел деньги из «БТА банка». Там было выведено порядка 5 млрд в Британию, о чем сообщалось британским судом. Но Аблязов во Франции, его не арестовали, и он призывает к насильственному свержению действующей власти в Казахстане. Если я начну таким заниматься, то ко мне придут и скажут: «Вы не можете на территории ЕС таким заниматься», а ему можно. Значительную роль в деле против Аблязова должны были сыграть украинские правоохранители, потому что ряд объектов недвижимости были приобретены в Киеве за ворованные у казахского народа деньги. Но после 2014 года расследование против Аблязова внезапно затормозилось. Я предполагаю, что определенных людей достал Назарбаев, как когда-то в Украине достал Янукович, но то, что произошло потом, — это чистая рука тех же людей, которые делали цветные революции по всему миру.

— Украинская власть в этой ситуации себя правильно вела? Аблязов выступал в эфире информационных каналов и делал определенные заявления.

— Аблязову действительно давали выступать на ведущих каналах, на тех, которые не закрыли. Но при этом не было выступлений людей, которые мало-мальски представляли бы власть Казахстана. Если бы украинская власть сделала очередное дебильное заявление, то народ Казахстана не поссорился бы с украинцами из-за этой власти. А Штатам надо молчать по поводу введения войск ОДКБ, после всех стран, куда они ввели войска, а их никто не просил. ОДКБ вошла по просьбе законно действующей власти. К этой власти нет таких вопросов, как к Лукашенко, но мы видим то, что видим. Кто еще верит, что США хотят какого-то добра Украине, РФ, чтобы там к власти пришли какие-то правильные власти. Такое впечатление, что просто хотят разрушить РФ, а рычагом разрушения чаще становится Украина.

— Как вы оцениваете молниеносную реакцию ОДКБ?

— Такого еще не было — это первая операция за 30 лет. То, как они моментально провели эту операцию, подтверждает, что это рабочий военный блок. Мы не оцениваем действующую власть РФ — плохая она или хорошая, но мы видим, что она действующая, она умеет маневрировать, выстраивать нужные схемы очень быстро. Когда я слышу регулярно эти заявления, что НАТО готово воевать с РФ, то, гуляя по Европе и наблюдая за европейской молодежью, я думаю: а с кем вы собрались воевать? Это вызывает просто недопонимание.

— Спасибо вам.