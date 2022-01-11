Ношение масок активирует в людях негативные качества

Как ведут себя люди в масках? Это важный вопрос. Психологи и социологи изучили поведенческие эффекты носителей масок. Выводы должны встревожить всех, особенно работодателей. Эксперты говорят, что люди в масках злее, эгоистичнее, менее нравственны и более жестоки, чем остальное общество.

И мы не говорим о людях, которые надевают маски с намерением плохо себя вести. Это о приличных людях, которые меняются, когда надевают маску.

Исследователи и психологи, изучавшие ношение масок, говорят, что люди которые носят маски, делают это, чтобы психологически дистанцироваться от своих собратьев.

Дети в масках нарушают правила почти в два раза чаще, чем дети без масок. В одном исследовании детям сказали, что они могут съесть по две конфеты каждый.

Половина детей носила маску как часть своего костюма на Хэллоуин; другая половина была без.

Более 2-х конфет взяли 62% детей в масках. Без масок, более 2-х конфет взяли 37% детей.

В исследовании, посвященном просоциальному поведению людей, которые носят солнцезащитные очки, которые маскируют меньше, чем маски, исследователи обнаружили, что солнцезащитные очки делают людей более эгоистичными.

Как указала The New Republic в статье 2014 года: «Солнцезащитные очки не обеспечивают такой анонимности, как маски, но есть больше доказательств того, что маски негативно влияют на нравственность».

На протяжении всей истории правительства регулировали использование масок в интересах поддержания правопорядка.

В XII веке Папа Иннокентий III запретил носить маски в рамках кампании против безнравственности среди духовенства.

В 1845 году штат Нью-Йорк запретил ношение масок в общественных местах с тремя или более людьми после того, как фермеры в долине Гудзона переоделись индейцами, напали и убили землевладельцев.

Маска может и не скрывать вашу личность, но она имеет ряд мощных эффектов:

— Это затрудняет вашу идентификацию.

— Скрывает ваши эмоции и уменьшает зрительный контакт.

— Помогает избежать чувства вины, стыда и смущения.

— Выявляет части вашей личности, которые вы могли бы скрыть.

— В группах маски могут быть бесчеловечными, приводя к групповому мышлению и экстремальному поведению.

Как изменится общество, если все будут постоянно носить маски?

Ожидайте, что чаевые упадут. И меньше людей остановятся, чтобы помочь незнакомцу. Люди станут более склонны словесно нападать на тех, кто их раздражает.

Голоса будут повышаться чаще. Шутки станут жестче. Доверие рухнет, потому что мы предполагаем, что другие носят маски, чтобы что-то скрывать.

Психологические последствия могут быть разрушительными для страны, пытающейся вернуться к нормальной жизни. Незнакомцы будут казаться более странными, чем когда-либо прежде.

Летом также будут носить солнцезащитные очки, анонимность полностью закрытого лица может привести к крайнему упадку и разврату.

То, что люди будут вести себя по-другому в обществе в масках, почти само собой разумеющееся.

Вопрос в том, сколько времени потребуется людям, чтобы вернуться к нормальному поведению после снятия масок.

По материалам канала Ковид Сопротивление