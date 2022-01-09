Канаду накрыла загадочная болезнь мозга. Причины ее появления неизвестны

Информатор из канадской провинции Нью-Брансуик говорит, что среди молодых людей циркулирует новая «загадочная» болезнь, вызывающая быстрое снижение когнитивных функций. The Guardian описывает это как «прогрессирующее неврологическое заболевание», которое поражает молодых людей, у которых не было проблем со здоровьем или триггеров.

Некоторые из её симптомов включают:

— быструю потерю веса,

— бессонницу,

— галлюцинации,

— затрудненное мышление

— ограниченную подвижность.

В настоящее время расследуется 48 официальных случаев загадочной болезни.

Об этой безымянной болезни впервые было объявлено весной 2021 года.

«Я действительно обеспокоен этими случаями, потому что они, кажется, развиваются так быстро», — говорит информатор.

Это состояние кажется заразным (в некоторых случаях). По крайней мере, у двух человек, имевших тесный контакт, но не имеющих генетической связи с официальными случаями, неожиданно развились схожие симптомы, что позволяет предположить, что могут быть задействованы факторы окружающей среды.

Примером тому могут служить следующие недавние случаи:

— У молодого человека появились симптомы деменции и атаксии. Его жена, которая стала его опекуном, внезапно начала терять сон и испытывать атрофию мышц, слабоумие и галлюцинации. Сейчас ее состояние хуже, чем его.

— Женщина в возрасте 30 лет, которая описана как невербальная, теперь вынуждена пользоваться зондом для кормления и обильно пускает слюни. У ее опекуна, 20-летнего студента, также недавно появились симптомы ухудшения неврологического статуса.

— Молодая мать быстро похудела почти на 60 фунтов, у нее развилась бессонница и галлюцинации. Снимки мозга показывают выраженные признаки атрофии.

Специальная клиника нейродегенеративных расстройств, также известная как «Клиника разума», в настоящее время является информационным центром для случаев, направленных как из региона, так и из близлежащих провинций. Врачи говорят, что они «в тупике» по поводу причин происходящего.

Пытаясь развеять опасения, официальные лица заявили, что восемь известных смертельных случаев загадочной болезни были результатом «неправильного диагноза», а не самой болезни. Жертвы, которые по-видимому «подхватили» загадочную болезнь, также предположительно умерли от «не связанных между собой патологий».

Сработает ли это объяснение в долгосрочной перспективе, остается неизвестным. Это вероятно будет зависеть от того, у сколько людей еще разовьется болезнь, и будет ли она продолжать расти.

Сообщается, что официальные лица Нью-Брансуика отказываются проводить тесты на наличие предполагаемых факторов окружающей среды, что заставило некоторых жителей района предположить, что имеет место какое-то политическое сокрытие.

«Если группа людей хотела воспитать сторонников теории заговора, то наше правительство проделало замечательную работу по ее продвижению», — сказал Лори Битти, отец одной жертвы, которая умерла вскоре после того, как у нее развилася спутанность сознания, которая привела к быстрому ухудшению состояния.

По материалам ТГ-канала Ковид Сопротивление и сайта vaccines.news